Catalunya financiará las escuelas por su complejidad y no solo por su tamaño

El Pla de Govern 2024-2027, el instrumento "de planificación política y estratégica" del Govern catalán presentado el pasado diciembre, recoge el compromiso de impulsar el Pacto contra la Segregación y acordar un modelo de financiación "equitativo" de los centros educativos en función de sus necesidades o complejidad, "para fortalecer la igualdad de oportunidades y la equiparación progresiva entre centros del sistema de educación de Catalunya". Algo que el Govern empezará a hacer actualizando la actual clasificación de las escuelas a partir del perfil socioeconómico de su alumnado [actualmente existen tres categorías: centros de máxima complejidad, centros de alta complejidad y el resto de centros], tal y como explicó este jueves la consellera Esther Niubó en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que aseguró que la financiación debía "dejar de ser tan lineal" -tantos alumnos, tanto dinero- para "reforzar los centros más complejos".

El colectivo Escoles contra la segregació reclama recuperar la sexta hora en toda la red pública, empezando por las escuelas de máxima complejidad

En el sistema actual, "como asignación ordinaria de recursos, se dota a los centros en función de cómo de grandes o pequeños son; tanto en asignaciones docentes como en recursos para hacer actividades", decía hace pocos días en EL PERIÓDICO el sociólogo Miquel Àngel Alegre, responsable de proyectos de la Fundació Bofill, quien problematizaba que con el modelo actual, ahora en revisión, "solo el 5% del profesorado está distribuido en función de la complejidad de los centros".

"El objetivo debe ser cómo hacemos las escuelas complejas menos complejas", resume Bernat Ferrer, promotor del colectivo Escoles contra la segregació -firmante del Pacto-, quien recuerda que Catalunya sigue teniendo 410 escuelas segregadas, la misma cifra que hace ocho años. La hoja de ruta del colectivo para andar hacia ese objetivo pasa por recuperar la sexta hora en toda la escuela pública, empezando por las escuelas de máxima complejidad, tal y como está recogido también en el pacto de Govern entre PSC y Comuns.

Escuelas en vilo

Mientras esa nueva financiación por fórmula de equidad en la que el Govern ha empezado a trabajar sea una realidad, los centros educativos más complejos de Catalunya reciben un dinero "extra" principalmente por dos vías. Por un lado, con las llamadas "mochilas escolares" [fondos no estructurales vinculados al Pacto contra la Segregación, por lo que no saben cuánto durarán], que actualmente reciben los alumnos con más dificultades socioeconómicos de Infantil-3, Infantil-4 e Infantil-5 y de los tres primeros cursos de la ESO. Y, para el alumnado de toda la primaria y de cuarto de ESO, cuentan con los ahora en el limbo fondos de los Planes de Mejora de Oportunidades Educativas (PMOE), financiados por la Unión Europea y la Generalitat.

"Si nos falla el PMOE o se reduce el dinero, no podemos subvencionar actividades básicas en un centro educativo, como salidas, colonias, extraescolares y la acogida de la mañana, acentuando la brecha con los centros cuyas familias sí tienen recursos económicos", señala el director de un instituto escuela de máxima complejidad, quien subraya que a día de hoy, a mediados de enero, todavía no saben la cantidad de dinero que acabarán recibiendo, y hay algunas actividades que no podían parar como sugería el Departament, que a finales de octubre advirtió a las 752 escuelas e institutos catalanes de alta y máxima complejidad beneficiarias de estas ayudas que, "por prudencia", no generaran gastos vinculados al PMOE, ya que "habría cambios" (un recorte de 1,7 millones de ayudas europeas, como avanzó este diario).

"No podía parar la acogida matinal, para la que ya tenía el personal contratado y es una necesidad para las familias, o el gasto de los equipos de futbol que ya habían empezado a jugar, ni las pagas y señales de las casas de colonias... Todo eso ha seguido hacia adelante y claro, sabemos que cobraremos algo, pero todavía no sabemos cuánto ni cuándo", lamenta disgustado el mismo director.

Actividades colgadas

La jefa de estudios de la ESO de otro instituto escuela afectado confirma estar en la misma situación. Mitad de enero y han recibido solo el avance de una pequeña parte de la partida. Siguen sin saber ni cuál será la cuantía total de la subvención que finalmente recibirán ni cuándo lo harán. En su caso, explica que todo lo hacían con esos fondos -talleres para familias, formación de profesorado o actividades de refuerzo escolar- está parado a la espera de recibir nueva información que no saben cuándo llegará.

"Según en qué momento del curso llegue, es posible que alguna de las actividades no pueda llegar a realizarse", lamenta la misma profesora, quien añade que entiende que "pueda haber situaciones sobrevenidas que a menudo no dependen de la propia gestión del Departament", pero "lo que nos cuesta entender es la falta de información que recibimos y la poca comprensión de lo que esto supone en la planificación y organización diaria de un centro educativo, y del perjuicio que ello conlleva".

