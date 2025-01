La Policía facilita garantías sobre el derecho a no recibir llamadas spam

Si bien ya existen funciones para desactivar llamadas spam -esas llamadas comerciales no solicitadas- y teniendo en cuenta que, desde la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones en junio de 2022, este tipo de llamadas sin consentimiento previo están prohibidas, la Policía Nacional ha querido recordar algunos derechos que también tienen los ciudadanos a la hora de recibirlas.

A través de un tuit, el cuerpo policial ha proporcionado información directamente de la Agencia Española de Protección de Datos para ayudar a los usuarios a saber cómo o cuándo se pueden recibir o no estas llamadas comerciales.

Derechos para que no puedan llamar

La infografía proporcionada por la policía explica punto a punto las garantías de los usuarios, que se reforzaron aún más a partir del 29 de junio de 2023, con relación a su derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas.

La mayoría de apartados se basan en un consentimiento previo, aunque también destacan aspectos como "haber tenido una relación previa con ella [la empresa] habiendo adquirido sus productos o servicios", "si la relación contractual ya no está en vigor y no has realizado ninguna otra solicitud o interacción con la empresa durante el último año, no podrán llamarte", o "si eres una persona de contacto de la entidad en la que trabajas podrás recibir llamadas comerciales solo para relacionarse con la entidad y no contigo a título individual".

Presentarse como es debido

Además, explican que si se está registrado en la conocida Lista Robinson ("sistema de exclusión publicitaria"), "solo podrán hacerte llamadas comerciales si has dado tu consentimiento específico a la empresa que te llama".

Por tanto, se cimientan esencialmente en un consentimiento previo del receptor, además de acabar recordando que "al inicio de cada llamada deberán informarte de la identidad de la empresa o de la persona por cuenta de la cual te llaman, e indicarte la finalidad comercial de la llamada".