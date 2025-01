El Govern da un primer paso para aprobar los esperados presupuestos de carbono

La descarbonización y la reducción de las emisiones es una de las asignaturas pendiente de Catalunya en materia de respuesta a la emergencia climática. El Comité de Expertos sobre el Cambio Climático ha presentado esta mañana un documento en el que se recoge una propuesta de presupuestos de carbono para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Los presupuestos de carbono son una herramienta clave en la mitigación del cambio climático, puesto que ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un plazo determinado. Se trata de establecer la cantidad total de emisiones de CO2 que Catalunya puede emitir a la atmósfera sin exceder un límite seguro-

La Administración, las industrias y empresas adquieren unos presupuestos que incluyen la transición hacia una economía menos contaminante y que se deben cumplir. Estas cuentas, luego, se pueden cumplir a través de políticas como impuestos al carbono, sistemas de comercio de emisiones (mercados de carbono) u objetivos de reducción que se intentan alcanzar a través del impulso de las renovables, por ejemplo.

El grupo de trabajo que este martes se ha reunido con el president Salvador Illa y la consellera Sílvia Paneque lleva años exigiendo a la Generalitat que se apruebe un documento claro para disponer de una estrategia de descarbonización clara. Con anteriores ejecutivos, no se había llegado a producir el encuentro que finalmente ha tenido lugar hoy y en el que el president les ha transmitido la idea de que el Govern apruebe estos presupuestos que conduzcan a Catalunya hacia un modelo económico más sostenible.

Agenda verde

Por tanto, en las próximas semanas se empezará a trabajar para que elaborar y matizar este documento, que después recibirá la luz verde del Ejecutivo catalán. De esta forma, Catalunya tendrá metas claras y exactas que se deberán alcanzar año a año cumpliendo los retos marcados en varios ámbitos de las políticas verdes.

Estos deberes que el Govern Aragonès dejó pendientes se convierten ahora en un compromiso de Illa. No es la única propuesta ambiental que el Govern ha prometido desatascar. En el plan del Govern, de cara a este 2025, se prevé impulsar la ley de prevención de residuos y la ley de la Agència de la Natura. Ambas normativas requerirán una mayoría parlamentaria de la que ahora el PSC no dispone. No obstante, fuentes conocedoras de ambos proyectos recuerdan que otros partidos como Esquerra Republicana y los Comuns estaban a favor de estas dos propuestas.

En materia medioambiental, también se está desplegando la hoja de ruta para hacer realidad la transición energética, que Paneque anunció meses atrás y que incluye el desarrollo de la energía eólica marina en el golfo de Roses. En políticas hídricas, está previsto aumentar la cantidad de agua potable producida y respecto a la calidad del aire ya se ha validado el nuevo decreto que incluye el endurecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones a partir de 2028.

Otro objetivo del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica es ofrecer créditos de carbono para que empresas privadas puedan invertir en proyectos forestales impulsados por la Generalitat para de esta forma compensar sus emisiones. Este sistema podría incluirse en los presupuestos de carbono y facilitar el cumplimiento de los compromisos de empresas, que comprando estos créditos pueden alcanzar más rápidamente los objetivos impuestos.