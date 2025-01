Los cambios en bachillerato enredan aún más la nueva selectividad en Catalunya

Cuando todavía está por desvelar la incógnita de cómo le irá al alumnado catalán la nueva selectividad competencial, que se estrenará este junio y para la que el estudiantado cuenta con un solo modelo orientativo por materia para hacerse una idea de por dónde pueden ir los tiros, el anuncio en diciembre de nuevos cambios en el bachillerato a partir del curso que viene ha vuelto a sacudir a los institutos catalanes, que no saben cómo afectarán las novedades aún en el aire a una nueva selectividad todavía pendiente de echar a andar.

"El recorte de una hora con el último decreto de 2022, que ya pasó de cuatro a tres horas semanales obligatorias tanto de Física como de Química en primero de bachillerato ya se ha notado en los resultados en la selectividad. La media en física en las PAU pasó de un 6,58 en 2020 a un 5,80 en 2024; con tres horas semanales ya no tenemos tiempo de dar todo el temario, ¿cómo pretenden que lo hagamos en una hora y media? ¡Es imposible!", reflexiona Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química y miembro de la plataforma Ciències en Perill, formada por más de un millar de docentes, quien señala que los problemas se van arrastrando de una etapa a otra.

"En bachillerato tenemos que solucionar las lagunas que nos llegan de la ESO, porque la falta de horas de ciencias empieza ya en la obligatoria", prosigue la docente, convencida de que ahora ocurrirá lo mismo en segundo de bachillerato. "Tendremos que hacer lo que no se hizo en primero y no sabemos qué pasará con la selectividad; el documento con la propuesta de modificación no hablaba de cambiar el currículum, pero es evidente que no se puede dar todo el temario en la mitad de horas, es físicamente imposible", prosigue la profesora.

PAU "exigentes"

La preocupación por las PAU es una de las cuestiones centrales que plantea al informe elaborado por la plataforma docente Ciències en Perill para la reunión en la conselleria del próximo jueves en la que debatirán los cambios, una cita convocada tras la presión ejercida por la plataforma. "El alumnado catalán afronta unas PAU exigentes con una formación científica que se está viendo progresivamente menguada, tanto en la ESO como en bachillerato. La apuesta educativa de Catalunya por un modelo competencial requiere que el alumnado desarrolle aspectos como el espíritu crítico, la argumentación, la obtención de información de fuentes diversas y la contextualización y transversalidad del conocimiento, de forma simultánea a la adquisición de saberes y modelos propios de las materias", señala el presente informe.

El estudio destaca también que, en el caso de la Biología y la Geología, "las discrepancias considerables en la distribución de los contenidos entre la normativa estatal y la catalana romperían la continuidad y la coherencia actual entre cursos". "Así pues, también parecería indispensable una nueva modificación del currículo de estas materias, tanto en primero como en segundo de bachillerato, y un nuevo replanteamiento de los contenidos de las pruebas de acceso a la universidad", prosigue el documento, elaborado de forma colaborativa por decenas de docentes durante estas semanas de vacaciones escolares.

El mismo informe, en cuya redacción ha trabajado Rodríguez, insiste en la incoherencia de forzar unos cambios que suponen recortar horas obligatorias de ciencias para adaptarse a la norma española mientras "Catalunya tiene ya una escasa dotación horaria en todas las etapas de la educación secundaria obligatoria y postobligatoria en Catalunya en comparación con otras comunidades autónomas". "Por eso, reducir todavía más la dotación horaria de las materias de ciencias en primero de bachillerato supondrá una nueva dificultad para el alumnado catalán que quiera acceder a la universidad. Todo ello supondrá un agravio comparativo para el alumnado catalán, que puede verse perjudicado si quiere acceder a universidades de fuera de Catalunya o encontrarse en inferioridad de condiciones respecto al alumnado del resto del estado para acceder a las universidades catalanas", reflexionan.

Fuentes del Departament de Educació i FP responden que el decreto 171/2022 "potencia las optativas, que pueden ser de ciencias" y subraya que la propuesta de modificación que se encuentra sobre la mesa "plantea itinerarios para compensar las horas de ciencias", como es el caso de los "retos de física".

