Más de 2.600 menores solos llegaron a Catalunya en 2024, la cifra más alta desde 2018

Un total de 2.644 menores no acompañados llegaron en 2024 a Catalunya, según datos actualizados del Departament de Drets Socials de la Generalitat. Supone un 13,2% más que en 2023 y es la cifra más alta desde 2018, año que ostenta el récord con 3.709 llegadas. Estos datos incluyen a los menores atendidos por la conselleria, pero no a aquellos que hayan llegado por su cuenta y que no hayan entrado en los circuitos oficiales. Estos no han sido contabilizados, por lo que las cifras totales podrían ser superiores.

Del total de menores llegados, el grueso (936, un 35,4% del total) se concentra en la provincia de Barcelona: 167 en Barcelona ciudad, 216 en el área metropolitana y 553 en las diversas comarcas barcelonesas. Estas cifras se mantienen estables respecto al año anterior pero llama la atención el significativo descenso, del 19%, que han experimentado las llegadas a la capital catalana: de 208 se ha pasado a esas 167.

Por origen, el grupo que ha crecido más, un 81%, es el de menores de Argelia, Túnez y Libia

Los datos reflejan incrementos importantes en las comarcas de Girona y de Lleida, que registran cifras récord. Las comarcas gerundenses recibieron 524 menores no acompañados, la cifra más alta de la que se tienen registros, un 64% más que en 2023, cuando llegaron 319. En 2018, el año pico, Girona recibió a 406 menores solos. La demarcación de Girona es, detrás de la de Barcelona (39,2%), la que más menores atendió: un 21,9% del total, seguida de la de Lleida, con el 19,7%.

En Lleida, de los 338 menores de 2023 ha pasado a 440, un aumento del 39%. Se trata también de la cifra más alta registrada hasta ahora, que eran los 465 de 2018.

El 95,3% de estos menores son chicos. Solo 121 de esos 2.644 son chicas. Por edades, consta que un 49,1% tiene 17 años; un 35,1%, 16 años; un 11,7%, 15 años y un 3,5% tiene 14 años. Solo hay un 0,6% que tiene 13 años.

Por procedencia, un grueso de menores (1.099) provienen de países del África subsahariana como Angola, Botswana, Burkina Faso, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Guinea, Etiopía, Ghana, Liberia, Malí, Nigeria, Ruanda, Somalia o Gambia. El segundo grupo más mayoritario es el de Marruecos, con 1.039 menores, y el tercero es el del Magreb excluyendo Marruecos, que son 369 menores de Argelia, Túnez y Libia. Hubo también tres llegadas de Ucrania y 134 menores de otros orígenes.

El grupo en el que el aumento es más significativo de 2023 a 2024, del 81,7%, es el de Argelia, Túnez y Libia. De los 147 menores de 2022, pasó a 203 en 2023 y a los 369 del año pasado. También van al alza las llegadas de países subsaharianos: han crecido un 6,6% respecto al 2023, cuando llegaron 1.030 adolescentes. Y en cuanto al colectivo marroquí, el de mayor prevalencia, el aumento respecto a 2023, cuando llegaron 933 menores, ha sido del 11,3%.

El reparto de los menores no acompañados es uno de los puntos de fricción entre el Gobierno y las autonomías. En el caso catalán, el anterior Govern reclamaba más recursos para atender a todos estos jóvenes. Esgrimía los datos de menores atendidos, que a fecha de 31 de diciembre son esos 2.644, una cifra superior a la que maneja el Ministerio del Interior, que en verano contabilizaba 1.417 menores.

En los últimos días, el choque entre Gobierno central y PP por el reparto de los menores migrantes llegados a Canarias ha ido en aumento. El conflicto se ha avivado por la llegada de cayucos. El pasado julio, PP, Junts per Catalunya y Vox vetaron una reforma de la ley de extranjería que permitía distribuir a esos jóvenes entre las distintas comunidades. Sin ese cambio normativo el reparto resulta imposible ya que la tutela sobre los niños no acompañados recae sobre las autonomías. Desde entonces, la situación en Canarias, no ha dejado de agravarse. El archipiélago tiene a su cargo a 5.800 menores extranjeros, con centros donde se agolpan más de 300, cuando los estudios cifran en un máximo de 20 la cifra considerada aceptable.

En 2024, la estadística de llegadas irregulares de inmigrantes a España experimentó un incremento del 12,5%, según el recuento que publica periódicamente el Ministerio del Interior. Si bien se atenúa su crecimiento con respecto a 2023, este año recién concluido 63.970 personas, en su mayoría africanas, alcanzaron territorio español de forma irregular por las vías marítima y terrestre. Es una cantidad que se aproxima al récord de 2018, cuando fueron contados 64.298 migrantes irregulares en ambas vías.

