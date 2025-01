Maria Marcos: "No tiene ningún sentido que una maestra de infantil ponga un cuento en Youtube en vez de explicarlo ella"

Procedente del Casal del Mestre de Santa Coloma de Gramenet, Maria Marcos accedió este septiembre a la presidencia de la histórica Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC). Un relevo generacional que afronta con ilusión y con el reto de representar a los distintos movimientos pedagógicos, "con todas sus particularidades". En esta entrevista, repasa los retos que tiene por delante el sistema educativo catalán.

-¿Distan mucho?

-Las particularidades de mi territorio, Santa Coloma de Gramenet, son unas muy concretas: área metropolitana, altísima densidad de población…, pero hay realidades muy distintas. Los movimientos son diversos y plurales, y tenemos que poder captar las necesidades y detectar también aquello que se está haciendo bien. Decir, 'ei, si en aquel territorio se ha hecho esto, compartámoslo con otros territorios a ver si puede resultar inspirador para otros'. Esa red es súper importante, aunque cada movimiento trabaja por fortalecer su red en clave territorial.

"El interés por la lectura ayuda a una mejor comprensión lectora y, por tanto, a unos mejores aprendizajes a lo largo de toda la trayectoria vital"

-¿Cuál es el estado de salud de esas redes territoriales más pequeñas? Uno de los temas más recurrentes es el del síndrome del profesor quemado, desmotivado… No sé si se nota en los movimientos, ese desencanto.

-Es cierto que el movimiento asociativo en general va fluctuando mucho. Hay movimientos que en épocas pierden fuerza, pero hay otros que nacen en territorios donde no los había. Se han creado nuevos, en el Alt Camp o en los Pirineos.

-Este diciembre se publicaba el informe TIMSS. Volvemos a fallar en matemáticas. ¿Cuál es el problema?

-Estas pruebas hacen una fotografía y nos están indicando una tendencia que no es nueva. Ya nos lo dijeron PISA, PIRLS, las propias competencias básicas…

"¿De qué sirve radiografiar en qué falla el alumnado si no lo usamos para tomar medidas?"

-Ninguna sorpresa los resultados, no...

-No. A partir de aquí, si cada escuela sabe cuáles son sus fortalezas y sus debilidades; es decir, allí donde falla, ya que tenemos unos datos súper valiosos, sería maravilloso que desde el Departament d'Educació se apoyara a las escuelas allí donde fallan, porque tenemos datos que nos lo indican.

-¿Datos a partir de los resultados de las competencias básicas y las pruebas diagnósticas, por ejemplo?

-Por ejemplo. Las escuelas tienen que poder utilizar esos datos para trabajar en sus puntos débiles. Las escuelas deberían tener espacios y acompañamiento para ver, si están fallando en resolución de problemas, si eso está relacionado con la comprensión lectora. Es decir, ir al meollo de la cuestión. Ver bien qué nos indican esos datos y emprender acciones para actuar sobre esas detecciones. Si no, ¿para qué nos sirven?

Maria Marcos, presidenta de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Catalunya. / Marc Asensio Clupés

-¿Cree que lo que falla es que no paramos de radiografiar el estado de la educación, que si PISA, que si PIRLS, pero no tomamos medidas adecuadas para cambiar aquello que falla? ¿Dedicamos más esfuerzos en detectar los problemas que en resolverlos?

-La tendencia es clara. Si tenemos esos datos, aprovechémoslo. También para detectar lo que se está haciendo bien. Si se ha incorporado una nueva metodología y los indicadores dicen que funciona, pongamos el foco ahí.

-Todos los informes apuntan a una mala comprensión lectora. Incluso los malos resultados en matemáticas señalan que el problema es que no entienden lo que se les pide más que no sepan realizar las operaciones. ¿Qué hacemos con eso?

-Una de las claves sería el tratamiento de la lengua. La comprensión lectora es un elemento clave en todos los aprendizajes.

"Poner un cuento en Youtube en vez de explicarlo tú como maestra no tiene ningún sentido"

-¿Y qué podemos hacer para mejorarla?

-Fomentar el interés por leer, por aprender a través de la lectura. El interés por la lectura ayuda a una mejor comprensión lectora y, por tanto, a unos mejores aprendizajes a lo largo de toda la trayectoria vital. La comprensión lectora es infinita. Es un elemento que tenemos que tener claro que es un continuo. Hay que acompañar ese proceso desde bien pequeños hasta siempre y dar estrategias. Están los planes lectores de centro, que son un elemento vertebrador, pero volvemos a la burocracia. Los documentos de la escuela tienen que ser útiles, estar vivos y ser compartidos y consensuados por todo el claustro.

-Más del 40% de centros no tienen biblioteca escolar pese a estar obligados por ley.

-La ley dice también que la inversión en educación debería ser del 6% del PIB y estamos en el 3,8%. Necesitamos bibliotecas y recursos. Si se invirtiera más podríamos tener más personal que se dedicara a atender una biblioteca escolar como haría falta; o a bajar ratios, tener más personal, no solo docente, sino integradores, orientadores en secundaria, educadores...

-Otro tema que ha marcado este año es qué pasa con la formación inicial de los docentes, con unos planes de estudios de hace 20 años. ¿Lo que se enseña en la facultad está muy alejado de la realidad en las aulas?

-Si tenemos en cuenta que casi un cuarto de los estudios son prácticas, no tendría que existir esa distancia. Lo que es difícil es explicar desde la universidad qué es la escuela. Se puede explicar qué es la profesión de maestro, pero el oficio se aprende en el contexto de la escuela, con los alumnos.

-Dentro de la escuela, uno de los debates vivos es qué hacemos con las pantallas.

-Las pantallas no son ni buenas ni malas, depende de su uso. Pero poner un cuento en Youtube en vez de explicarlo tú como maestra no tiene ningún sentido. Si tú lo que quieres es trabajar la conciencia fonológica, lo que necesitas es que la atención vaya dirigida a una escucha muy activa, para detectar cómo articulas los sonidos. Si pones un vídeo, evidentemente, la pantalla lo acapara todo. Yo eliminaría todas las pantallas en infantil.

-A veces Youtube es un recurso fácil para calmar a las fieras...

-Pero es que no va de eso. En infantil no debería haber pantallas. La articulación de sonidos, trabajar la conciencia fonológica… son prerrequisitos para trabajar luego la lectura. Pongamos el énfasis en eso, no nos distraigamos.

-En infantil, ¿la clave está en hablarles mucho?

-Claro. Cuando les hablas les das un modelo de estructura, vocabulario… Todo eso les servirá después para que entiendan lo que leen. La maestra hace de modelaje explicando cuentos, si le hacen una pregunta la reformula para que sean conscientes de cómo se hace una pregunta, completa una frase si al alumno no le sale a palabra o si se deja una letra lo repite. Se hace un modelaje constante; las maestras son modelos lingüísticos.

