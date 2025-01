La Cerdanya: donde la segunda residencia es la reina

El que fue hasta los años 80 del siglo XX un reducto elitista de la aristocracia y la rica burguesía catalana en sus días de asueto, lo es actualmente de una clase media que todavía puede afrontar una hipoteca o el mantenimiento de una herencia. Tener una casa de propiedad en el valle es, hoy por hoy, una inversión segura. La oferta, más que escasa, impone su ley: precios al alza sobre una demanda excesiva. Planta baja con jardín, orientación sur y vistas, son los tres condicionantes estelares del comprador.

La situación geográfica es envidiable: es un valle amplio y soleado, se divide entre España (Girona y Lleida) y Francia (Capcir), está a tan solo hora y media de Barcelona y a 45 minutos de Andorra. Ya no sirve la frase popular “aquí, solo hay dos estaciones, el invierno y la Renfe”, pues debido al cambio climático el frío ya no asusta, existen las cuatro estaciones y las opciones de ocio se han ampliado, de modo que el esquí, deporte principal, comparte protagonismo con el ciclismo, el golf, la equitación, el senderismo, los quads y una atractiva oferta gastronómica.

Vista general de Bellver de Cerdanya, rodeado de bosques y montañas / EP

Los diferentes agentes inmobiliarios consultados coinciden en que los pueblos de solana (la zona sur con más horas de sol) son los más demandados, y también las zonas próximas al golf Fontanals, de elevado precio pero más asequibles que la urbanización del golf Cerdanya, más antiguo, con más solera y con inmensas casas de mantenimiento complicado. En cuanto a provincias, Girona presenta más demanda que Lleida, aunque los impuestos son más elevados, y le sigue la zona francesa, más económica y cada día más solicitada, con lo cual los precios comienzan a igualarse.

Casas cerradas

La zona española cuenta casi con 20.000 habitantes la francesa con 14.000 en lo que respecta a la población fija, pero aumenta hasta 100.000 en agosto y los fines de semana de invierno. El 70% de las viviendas son de segunda residencia, lo que significa que permanecen cerradas la mayor parte del año. Por debajo de las puertas de ese porcentaje se deslizan los 'flyers' de los API, titulados y piratas, que compiten en una desenfrenada carrera por una exclusividad imposible en un mercado vulnerable por escaso, de modo que gana el que más corre o al que más suerte tiene. Jardineros, electricistas, albañiles y pintores se convierten en comerciales en la sombra, porque ¿quién mejor que los industriales para enterarse de la venta de un inmueble? El mercado se puede permitir gratificaciones.

Moisés López, de Cerdanya Dreams, habla claro: "Los intereses empiezan a bajar y en 2025 preveo una subida. Por lo general el vendedor no negocia, siempre piensa que tiene un tesoro, yo ya sé si va a costar vender o no, y al final se acaba vendiendo a un precio razonable. Este lugar es idílico, solo nos falta una mejor gestión del hospital, porque si te pilla algo chungo más vale que te bajen a Manresa”.

Joan Creus, constructor, cuenta: “Ahora hay poca obra nueva y no hay grandes promociones, más bien casas individuales aisladas. Hay poca gente que se lo pueda permitir porque el precio mínimo de la construcción está sobre los 2.100 euros el metro cuadrado y a eso hay que sumar la repercusión del terreno, y de esto hay poco y a precios muy elevados. Esto significa que lo que funciona es el producto de élite, o sea que el mercado está en los precios altos. Lo que sí hay son reformas y rehabilitaciones, y ahí el precio está en los 2400 euros el metro cuadrado, aunque es una incógnita porque hay sorpresas no contempladas. Y estamos hablando solo de segunda residencia, cuando lo que falta son viviendas de primera residencia para la gente del valle.”

La población inmigrante

La capital, Puigcerdà, es zona tensionada y la vivienda de alquiler supone un serio problema, sobre todo para la población inmigrante que realiza tareas de las que huyen los autóctonos. Son muchos los que viven en coches y en 'pisos patera' ante la negativa de los propietarios a alquilar a quien carece de nómina o aval, es decir, inquilinos que no tienen nada que perder, y es precisamente esta masa de población la que se ocupa de la mayoría de servicios. Reus piensa que esto va a suponer un problema: “Creo que se perderá interés por la compra porque hay pocos servicios y cuando se llena el valle se colapsan”, afirma. Una comercial experimentada añade: “La gente invierte para cuando sea mayor vivir en el valle, pero ¿quién los cuidará? Porque por un lado la gente joven se está marchando, y los que se quedan no tienen dónde vivir”. Una carencia que fomenta que los propietarios de segunda residencia alquilen sus casas a precios elevados en períodos vacacionales aún sin contar con licencia turística. También es muy alta la demanda de alquiler por temporada de cuatro y cinco meses al año.

Pintada contra el turismo en la fachada del Ayuntamiento de Puigcerdà. / Regio7

Vanessa García, de Coldwell-Banker, dice que tras la crisis, “pasado el primer trimestre de 2014 y hasta el inicio de la pandemia, el sector avanzó, había una cartera amplia de producto y los precios remontaban, fue un periodo zen. Hasta que llegó la pandemia y paralizó el sector. En realidad se nos paralizó la vida”.

Coincide en este análisis Alencar Dolç, de Lucas Fox, aunque asegura que “en algún momento los precios se han de estabilizar, porque ahora las propuestas de adquisición son tan golosas que incluso propietarios que no querían vender se lo piensan". "Siempre vamos a rebufo de Barcelona, primero todo sucede allí y después nos llega al valle. En 2012, cuando yo llegué, era un momento en que no se vendía nada, han ido aumentando los precios un 30% y pienso que han de parar, no sé si en un año o tres, pero lo harán. He llegado a valorar un apartamento pequeño a 6000 euros el metro cuadrado, y es que el propietario siempre piensa que su casa está por encima del precio de mercado. Lo cierto es que es un mercado emotivo, una venta emocional, es difícil encontrar el equilibrio. Lo que ha descendido los últimos meses es el interés de la gente, el sector está más tranquilo. Tampoco hay producto, las inmobiliarias nos estamos peleando por ello y cuando tienes algo hay que promoverlo muy bien”, afirma.

Refugio en la pandemia

Durante la pandemia, esas segundas residencias, cerradas a cal y canto de lunes a viernes, despertaron. La gente abandonó la ciudad para refugiarse en la montaña, y algunos que rozaban la jubilación ya no la abandonaron, con lo que aumentó la población instalada durante los 12 meses del año. También lo hicieron otros que han podido adaptarse al teletrabajo, y de alguna manera se han acortado las eternas distancias entre la población autóctona y los nuevos habitantes. Aunque a pesar de ello, sigue habiendo roces. El pasado mes de noviembre, Arran, una entidad formada por jóvenes de la izquierda independentista catalana cercanos a la CUP, asaltaron y vandalizaron la vivienda del futbolista Gerard Piqué, abanderados por la idea de "pasar a la ofensiva contra el monocultivo turístico que ahoga el Pirineo… contra los pijos, los rentistas y los especuladores que hacen de nuestras vidas una miseria, echándonos fuera de nuestros pueblos y abocándonos a trabajos precarios”.

Una de las pintadas de Els Trinxats, en Fontanals / Trinxats Cerdanya

Un empresario y director de proyectos que decidió organizar su vida en el valle con 45 años, Pepe Batlle, teletrabajando y simultáneamente criando caballos, propone una solución para que no haya casas cerradas durante la mayor parte del año: “Lo que tendrían que hacer los ayuntamientos es mandar los ibis a la luna, que los suban para todos aquellos que no tengan en el valle su primera residencia. Y los que sí la tengan, o alquilen a quien vive en el valle todo el año, que estén exentos en un 95% del impuesto, por ejemplo. Nos aseguraríamos que el público turístico que riega esto cada semana fuera de calidad y dejara su dinero en la Cerdanya, porque el visitante temporal, el que viene por Navidad, Semana Santa y verano no genera el consumo que se necesita”. También apunta una idea como posible solución a la falta de vivienda para trabajadores: “deberían ser capaces de crear pequeños grupos urbanos, lo que pasa porque propietarios de locales en planta baja puedan adecuarlos de manera que les otorguen cédula de habitabilidad y los conviertan en viviendas de protección oficial durante, por ejemplo, 20 años”.

Como en muchos otros lugares de rápido desarrollo urbanístico, la especulación y el clientelismo han hecho su aparición en el valle. Dos de los casos más recientes corresponden a dos alcaldes. Joan Porta, concejal del ayuntamiento de Bellver, fue imputado por construir su casa en terreno no urbanizable con el beneplácito de su padre, Xavier Porta, alcalde del mismo consistorio. Ambos dimitieron de sus cargos, y aunque mantienen su inocencia el asunto sigue su curso legal conducido por SOS Pirineus con denuncia al Síndic de Greuges.

También SOS Pirineus interpuso una demanda por supuesto abuso de poder contra el alcalde de Fontanals, Ramón Chía, que ha consentido a su hijo Xavier la construcción de un chalet con piscina en terreno rústico alegando que se trata de un refugio para perros y que la piscina es el abrevadero. El asunto está ya desde hace meses en manos de la justicia y a la demanda de SOS Pirineus se sumó la fiscalía de Girona.

Su otro hijo, Isidre Chía, alcalde de Bolvir, ha sido denunciado ante el juzgado de Girona por un vecino, por la construcción de su casa en la Corona, urbanización en el propio término en el que sostiene el cetro. Así lo explica el demandante: “De los 180 m2 de edificabilidad máxima que permite el plan parcial ha construido más del doble según medición de satélite. Cambió la licencia hasta cuatro veces para intentar adaptarla a la legalidad y finalmente adquirió la parcela contigua a fin de acumular edificabilidad, algo inviable por ley”. El mismo alcalde, que también es presidente del Consell Comarcal, también se habría hecho con una caseta de la Cruz Roja que ha incluido en el catálogo de masías históricas de su término municipal.

La casa que el alcalde de Bolvir, Isidre Chia, y su pareja se han construido en la urbanización la Corona y que unos vecinos han denunciado. / Miquel Spa

Y ante estas prácticas que no hacen sino engordar la especulación ya existente, los grupos ecologistas no descansan por imponer la legalidad y el sentido común en un valle en permanente transformación y crecimiento desde hace años.

