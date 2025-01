Un programa social redujo en más del 50% la tuberculosis en los entornos de pobreza extrema y entre los indígenas de Brasil

El Programa Bolsa Família (BFP) de Brasil logró reducir en más de la mitad el número de casos y muertes por tuberculosis entre las personas que viven en pobreza extrema y los grupos indígenas, según un amplio estudio coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación "la Caixa", el Instituto de Salud Colectiva y el CIDACS-FIOCRUZ de Brasil. Los resultados, publicados en 'Nature Medicine', tienen importantes implicaciones para las políticas públicas de protección social y control de la tuberculosis en todo el mundo.

El BFP es uno de los mayores programas de transferencias monetarias condicionadas del mundo. Desde 2004, el BFP ha proporcionado ayuda económica a las familias más pobres de Brasil, con la condición de que cumplan ciertos requisitos, como asegurarse que sus hijos van a la escuela y a visitas médicas. Aunque se sabe que estos programas reducen las desigualdades económicas y sociales, también se han mostrado mejoras en salud, incluyendo reducciones en mortalidad infantil, mortalidad materna y en casos y muertes por VIH.

La tuberculosis, una de las principales causas infecciosas de muerte en Brasil y en otros países de renta baja y media, está estrechamente vinculada a la pobreza. "Sabemos que la tuberculosis es producto de la pobreza, pero hasta ahora no se había evaluado el efecto de las transferencias monetarias en la enfermedad, especialmente en las poblaciones más vulnerables", explica el coordinador del estudio, Davide Rasella, jefe del grupo de Evaluación del Impacto en Salud de ISGlobal y profesor colaborador del Instituto de Salud Colectiva.

Rasella y sus compañeros en Brasil analizaron datos, incluyendo condiciones étnicas y socioeconómicas, de 54,5 millones de brasileños y brasileñas de bajos ingresos entre 2004 y 2015. Compararon la incidencia de la tuberculosis (número de nuevos casos), la mortalidad (número de muertes en la población) y la tasa de letalidad (cuántas personas afectadas por la enfermedad mueren) entre los que recibieron apoyo del programa (23,9 millones de personas) o no lo recibieron (30,6 millones de personas). En total, hubo 159.777 nuevos diagnósticos y 7.993 muertes por TB en la cohorte estudiada.

Mayor efecto

Los resultados muestran una gran disminución de los casos y muertes por tuberculosis entre las personas beneficiarias de las transferencias monetarias. La disminución fue de más del 50% en las personas extremadamente pobres y de más del 60% entre las poblaciones indígenas. Aunque el programa redujo casos de tuberculosis en todos los grupos, su efecto fue menor en los menos pobres, donde no se observó una reducción significativa de muertes por la enfermedad. La tasa de letalidad (es decir, cuántos de los afectados mueren) también fue menor entre las personas beneficiarias de Bolsa Família que entre las no beneficiarias, aunque la diferencia entre ambos grupos no fue estadísticamente significativa.

El efecto del Bolsa Família en casos y muertes por tuberculosis es fácil de explicar. "Sabemos que el programa mejora el acceso a los alimentos, tanto en cantidad como en calidad, lo que reduce la inseguridad alimentaria y la malnutrición -uno de los principales factores de riesgo de la tuberculosis- y, en consecuencia, refuerza las defensas inmunitarias de las personas. También reduce las barreras para acceder a la atención sanitaria", afirma Gabriela Jesus, coautora del estudio junto con Priscila Pinto.

Implicaciones mundiales

La ampliación del programa Bolsa Familia puede ayudar a Brasil a hacer frente al preocupante aumento de casos de tuberculosis entre las poblaciones vulnerables tras la pandemia de covid-19. Sin embargo, los hallazgos del estudio tienen repercusiones que van más allá de Brasil.

"Nuestro estudio tiene implicaciones de gran alcance para la formulación de políticas en todos los países con una alta carga de TB”, afirma Rasella. El mensaje es claro: los programas de protección social no sólo contribuyen a reducir la pobreza y la malnutrición, sino que también pueden jugar un papel fundamental en el logro de las metas de la estrategia END-TB y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible".