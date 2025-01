Educació convoca a profesores y científicos para debatir los cambios en el bachillerato de ciencias

Las protestas de los profesores de bachillerato, de las sociedades científicas y de los rectores universitarios ante el recorte de horas de las materias de Física, Química, Biología, Geología y Ciencias Ambientales en bachillerato anunciado por la Conselleria d'Educació para cumplir los requerimientos de la ley Lomloe no han caído en saco roto. El departamento que dirige Esther Niubó ha convocado el próximo 9 de enero a profesorado científico y tecnológico, direcciones de centros de secundaria, sociedades científicas, asociaciones pedagógicas y a Inspección educativa para "debatir" las modificaciones del currículum de esta etapa posobligatoria, clave para la Selectividad y el acceso a la universidad.

Serán no una sino diversas reuniones de trabajo en sesiones de mañana y tarde en las que la conselleria presentará las "opciones disponibles" que tiene sobre la mesa para adaptar el currículum del bachillerato catalán a la Lomloe y "escuchará" las propuestas de los diversos agentes implicados. "La intención del Departament es llegar a una propuesta de modificación del currículum de bachillerato lo máximo consensuada posible y sobre todo poder evitar que el alumnado que cursa las modalidades científica y tecnológico pierda horas lectivas y calidad en la enseñanza de estas materias", han apuntado desde Educació.

El conflicto saltó el pasado 16 de diciembre cuando el Departament d'Educació i Formació Professional anunció cambios en el bachillerato de cara al próximo curso 25-26 "a requerimiento de la Secretaria de Estado de Educación del Ministerio" para adaptar el currículum catalán (de 2022) a las exigencias de la Lomloe. Esos cambios incluían la reducción de peso de la calificación del Treball de Recerca (TR), que pasará de tener un valor del 10% de la calificación final del bachillerato a computar "como cualquier otra materia"; la unión de Física y Química y de Biología y Geología y Ciencias Ambientales en primero de Bachillerato, que pasan a ser una sola materia, de tres horas a la semana, y la eliminación de las materias de modalidad de Literatura Castellana y Literatura Catalana de segundo, que pasan a ser optativas anuales de primero.

Los docentes de ciencias confían en que se escuchen sus demandas, del mismo modo que Educació atendió las protestas del profesorado de Literatura catalana y castellana. En este caso, un día después de que trascendiera que las materias de Literatura Catalana y Literatura Castellana dejarían de ser materias de modalidad en segundo de bachillerato para ser relegadas a optativas en primero, Niubó dio marcha atrás y aseguró que "para el Govern, las dos asignaturas son una línea roja" y que por tanto quedaba garantizado, previa negociación con el Ministerio de Educación y FP, que ambas literaturas se mantendrán como materias de modalidad.

Su principal reclamación es que no se rebajen las horas lectivas de Física, Química, Biología y Geología y Ciencias Ambientales. Actualmente, cada una de estas materias tiene tres horas. Con el cambio, la unión de Física y Química tendrá tres horas (el alumnado perderá tres horas), y lo mismo sucede con Biología y Geología y Ciencias Ambientales. Educació planteaba suplir esa pérdida con itinerarios con optativas para que el alumnado interesado en esas disciplinas no pierda esas horas. Por ejemplo, fomentando la optativa de Retos Científicos Actuales, asociados a la física y la química. Una opción que no gustó al profesorado, que la calificó de "sinsentido". "Para resolver los retos primero hay que tener una base, es un disparate quitar horas de la base para dárselas a contenidos más específicos a los que es imposible llegar sin los conocimientos previos", subrayan los docentes.

Los docentes impulsaron un manifiesto en que el instaban a Educació a retirar la propuesta de fusionar las materias científicas en primero de bachillerato y reformular "de manera coherente y consensuada" la enseñanza en esa etapa, con el objetivo de "priorizar y garantizar la alfabetización científica del alumnado" y "la calidad en el aprendizaje de ciencias". Demanda que parece atender la convocatoria realizada ahora desde la conselleria.

En la misma línea que el profesorado se posicionaron las sociedades científicas del Institut d'Estudis Catalans (IEC), que alertaron del "error" que supone reducir contenidos científicos que ayudan a entender el planeta, la biodiversidad y la salud. Un recorte, apuntan, que coincidiría en un momento en el que aumentan los discursos pseudocientíficos y las evaluaciones educativas internacionales registran resultados "mediocres" en competencia científica.

También terciaron en el debate las universidades. Juan Jesús Donaire, decano de Ciencias de la UAB, advertía de las consecuencias de reducir horas de ciencias: "Nos llegan alumnos que no saben sumar fracciones, algo impensable hace 10 años", decía. Anna Marbà, del máster de profesorado de la UAB, remachaba: "Si no quieren bajar el nivel en ciencias, que no recorten horas".