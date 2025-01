El Supremo impone a un padre que se dedica a la mendicidad el pago de 50 euros mensuales por hijo

El Tribunal Supremo considera "un indiscutible deber derivado de la patria potestad que corresponde a ambos progenitores satisfacer los alimentos a sus hijos", aunque uno de ellos se dedique a la mendicidad. Así ha ratificado una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que imponía el pago de 50 euros por cada uno de sus cuatro hijos a un hombre que mendiga en la puerta de supermercados y que alegaba que esa cantidad le impedía cubrir sus necesidades personales, ya que la pandemia y la guerra de Ucrania habían hecho que la gente fuera "menos generosa" y le costara más "entregar benévolamente dinero", lo que le había supuesto una reducción de sus ingresos.

El alto tribunal explica que la obligación prevista en el Código Civil, "cuando se trata de menores de edad, tiene unas connotaciones particulares que la distinguen de las restantes deudas alimentarias legales, toda vez que posibilitan una mayor flexibilidad en la fijación del importe de la pensión y en la interpretación del principio de proporcionalidad, de manera que los hijos puedan gozar del mejor nivel de vida que los recursos económicos de sus progenitores les puedan brindar aun cuando su satisfacción genere un mayor esfuerzo contributivo".

En este caso, el hombre había intentado que la pensión se le rebajara a 25 euros por hijo ante la menor generosidad de la gente. La Audiencia Provincial de Valencia atendió en parte su demanda y le rebajó a 50 euros los 90 euros mensuales que había fijado el juzgado de Violencia que vio el caso en un principio. Para ello tuvo en cuenta que la madre recibe prestaciones públicas de 450 euros más 695 euros y que los niños cuentan con una beca de comedor. Por el alquiler de la vivienda donde residen los cinco la mujer debe pagar 475 euros.

Por su parte, aunque no se hayan podido fijar los ingresos del padre, este admite que paga por su habitación 230 euros mensuales y que ha venido pagando 50 euros por hijo a la madre. Para el tribunal "ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, ha de acudirse a la solución que se predica como normal", que es que el progenitor contribuya a la pensión de alimentos de los menores. No obstante, "se estima más ponderada y ajustada la cantidad de 50 euros al mes por hijo, teniendo en cuenta que las necesidades de los menores están en cierta parte cubiertas por las actuales prestaciones y ayudas que percibe la progenitora".

De ahí que el Supremo declare que "dentro de las cantidades exiguas que se mencionan, en este caso es razonable la valoración de la sentencia recurrida acerca de que existe una presunción de que el recurrente percibe algún ingreso económico y, por el contrario, a pesar de la indudable situación de precariedad, no se ha probado que no pueda contribuir en modo alguno, aunque sea de una manera mínima, a satisfacer las necesidades de sus hijos menores", por lo que "en este caso no está justificado la suspensión temporal del pago de la pensión de alimentos solicitada".

De esta forma el Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia y rechaza el recurso de casación del progenitor, porque considera que "de las alegaciones genéricas vertidas en sus escritos" sobre la menor generosidad de la gente por el covid y la guerra no resulta acreditado que le resulte "inasumible pagar la cantidad fijada por la Audiencia Provincial por agotar los ingresos que pueda obtener en hacer frente a su propia subsistencia".