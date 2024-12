Las escuelas catalanas con más dificultades pierden 1,7 millones de ayudas europeas

De la resignación al enfado, la respuesta de las direcciones es la misma. "El problema es que aún no nos han informado de la dotación, y nos han recomendado que, de momento, no gastemos; o que lo hagamos con prudencia, por si el importe que finalmente nos asignan no alcanza para pagarlo todo", explica la directora de una escuela de máxima complejidad sobre las ayudas destinadas a los centros con más dificultades, que suelen aprobarse en septiembre y que al final de este primer trimestre aún no han sido asignadas.

Las 752 escuelas e institutos catalanes beneficiarios de la nueva convocatoria de los Planes de Mejora de Oportunidades Educativas (PMOE) para el periodo 2024-2028 (destinados al "alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica y socioeducativa" y que incluyen desde clases de refuerzo hasta talleres, excursiones o colonias) han vivido estos meses con la misma incertidumbre. En octubre recibieron un correo en el que se les instaba a controlar el gasto porque "habría cambios". El problema, sin embargo, no es solo el retraso en saber si podrán acceder a estos recursos. Según ha podido saber este diario, las partidas, además, dispondrán de 1,7 millones de euros menos que el año anterior.

Las 752 escuelas que tenían aprobada la subvención, 11 más que el curso anterior, recibieron este octubre un correo electrónico diciéndoles que controlaran el gasto porque habría "cambios"

La situación es grave porque todos los centros ya han elaborado el documento de "actividades palanca" -como las llama el programa- y que incluye desde extraescolares de inglés gratuitas para el alumnado con más dificultades hasta talleres de educación afectivosexual. "De momento, nosotros estamos pagando cosas básicas como el refuerzo escolar y parte de las colonias", explica una directora. Como el resto de colegas, está preocupada ante la posibilidad de que los recursos que finalmente recibirán no serán los mismos que el curso anterior, números en los que se habían basado para programar las actividades. Además, este año hay 11 centros más que el pasado asignados al programa.

¿Qué ha pasado entonces con esos Planes de Mejora de Oportunidades Educativas (PMOE), que tanto desde el Departament d'Educació como desde el Ministerio se habían vendido como una de las medidas estrella para aumentar los graduados post-ESO, reducir el abandono temprano, incrementar los resultados, reducir la repetición y el absentismo y mejorar los aprendizajes? Fuentes de la conselleria explican que "ha habido un cambio en la financiación que los nutre" y que los centros recibirán "en los próximos días" "la parte financiada con fondos propios del Departament".

El fin de los fondos NextGeneration

Según la conselleria, los PMOE han pasado de recibir fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) -la pieza central del NextGeneration, plan de la UE para hacer frente a la crisis del covid- a hacerlo de los Fondos Sociales Europeos Plus (FSE+). Este cambio, añaden, ha supuesto una reducción del 11% de su presupuesto. En total, la partida europea ha descendido en 1,7 millones de euros, al pasar de los 14,6 millones de años anteriores a 12,9 millones.

En los presupuestos del Departament d'Educació de 2023, los fondos para los PMOE fueron 28,3 millones: 13,7 del presupuesto ordinario de la conselleria y otros 14,6 millones procedentes de los fondos europeos MRR (los que ahora han pasado a proceder de los FSE+, reduciendo su importe a 12,9 millones).

Centros con más del 25% de alumnado pobre

¿A quién afecta este recorte? Para poder optar a un PMOE, los centros educativos deben presentar un grado de complejidad "alto" (de acuerdo con la clasificación del Sistema de Indicadores de Centro) o tener como mínimo un 25% de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica "identificada y reconocida".

Las mismas fuentes de la conselleria atribuyen los problemas de este curso -que implican paralización, inestabilidad e imposibilidad de organizarse con tiempo, lo que más necesitan los centros- a que el programa ha tenido que impulsarse otra vez "de cero" con el cambio de los fondos europeos que financian el 50% del proyecto. Hasta ahora y desde su creación, el programa se iba renovando cada año de forma bastante más ágil. El Departament entiende que, una vez se consolide esta nueva convocatoria para el periodo 2024-2028, aprobada a mediados de diciembre (cuando el curso llevaba ya dos meses en marcha), los próximos cursos no se repetirá esta desagradable situación (como mínimo, hasta el 2028).

Programas como el ahora recortado PMOE son vitales en un contexto como el actual porque buscan "compensar la desigualdad socioeconómica del alumnado catalán", con el demostrado impacto que esta tiene en los resultados académicos ['factor pobreza' que se vio claro en el último informe PISA], y en las cifras de abandono escolar temprano.

Desigualdad creciente

El último anuario del estado de la educación en Catalunya publicado por la Fundació Bofill recordaba que los datos de las pruebas PISA ya señalaban que las diferencias de resultados entre el alumnado de estatus socioeconómico alto y bajo se han incrementado significativamente en el periodo 2018-2022. En competencia matemática, ha pasado de 81,2 a 95,6 puntos; en competencia científica, de 75,7 a 92,3, y en competencia lectora, de 77,5 a 93,7 (en este caso, teniendo presente el periodo 2015-2022, ya que no hay datos disponibles para 2018).

De hecho, el reciente anuario insiste en que el alumnado de estatus socioeconómico bajo ha tenido una evolución más negativa en este periodo que el alumnado socioeconómico alto, "lo que significa que actualmente el estatus socioeconómico del alumnado es más determinante a la hora de explicar los resultados que antes de la pandemia".

De hecho, el originen social condiciona mucho la participación en las actividades extraescolares [los PMOE se crearon para recortar esa inequidad en el acceso a las mismas]. También según datos del anuario de la Fundació Bofill, hay casi 40 puntos de diferencia entre la participación en extraescolares de los niños y adolescentes con madre con estudios superiores y con estudios básicos.

