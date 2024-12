Las mejores inocentadas de este 28 de diciembre de 2024: de un Albiol independentista a una IA catalana para predecir la lotería

🔝 La #UPC patenta un sistema d’IA per predir la loteria i decideix no fer-lo públic per "evitar el caos econòmic".



L'eina, desenvolupada en el marc del projecte BINGOW, és capaç de predir amb un 97,8% d'encert els números premiats de la Loteria.



