Esther Erice (CGPJ) alerta de "relaciones de superioridad" en la violencia machista

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Esther Erice, ha alertado de las "relaciones de superioridad" en casos de violencia machista y ha agregado que "el que mata tiene de media cuatro años más que la víctima".

"Hay un dato que a mí me parece muy llamativo, que es que generalmente el varón que lleva a cabo estos actos delictivos, que mata a estas mujeres, es mayor que la víctima en una media de cuatro años, al menos en el año 2023", ha señalado Erice en una entrevista a Europa Press.

En este sentido, sobre el perfil del agresor y la víctima, Erice ha explicado que la principal característica de ambos es la diversidad. "No tenemos un tipo de agresor ni un tipo de víctima, que es lo curioso del fenómeno o lo que nos ha llevado a ver dónde está el origen, porque es muy diverso", ha asegurado para añadir que es "muy fluctuante".

Asimismo, ha precisado que, en general, la mayoría de víctimas y de agresores se encuentran en una franja de edad media de 36 a 45 años. En todo caso, ha dicho que "el espectro de edades es amplísimo". En esta línea, ha añadido que el promedio de gente joven está subiendo y ha instado a atender esta realidad "cuanto antes", para "que este fenómeno se estabilice" y que "no sea una tendencia sostenida en el tiempo".

En cuanto a la nacionalidad de las 46 víctimas de este año, la mitad eran de otro país, mientras que, en el caso de los agresores, el 64% eran de otro país. Erice ha expuesto que este dato es "bastante significativo" y ha instado a trabajar en el origen de la violencia. "Alguien que está en su país, sea el que sea, tiene mucho más acceso, conocimiento, seguridad en el movimiento del día a día. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que quizás el origen de esta violencia está mezclado con ese sentimiento de superioridad. Y tenemos también que trabajar en cuál es el origen o la génesis de esta violencia", ha apuntado.

Por otro lado, en más del 70% de los asesinatos por violencia de género de este año no existía denuncia previa contra el presunto agresor. En este sentido, Erice ha reconocido que, "en general, no solamente en este tema", existe "desconfianza hacia el sistema y el funcionamiento de las instituciones".

"Hay algunos casos que intentaremos y debemos intentar entre todos que sean menores, pero no son significativos de que el sistema no funcione en absoluto, al revés, la mayoría de las personas estaban desprotegidas porque no habían acudido al sistema. Entonces, yo creo que el número de fallecimientos sea menor en las personas que habían acudido significa que el sistema funciona", ha subrayado.

Además, ha llamado a invertir en medios "para eliminar lo máximo posible este número de mujeres que, habiendo acudido (al sistema), sin embargo, en un momento concreto por diversas causas, que son también muy diversas, han fallecido en manos de un agresor".

También ha pedido a la sociedad "responsabilidad social" para colaborar a que existan menos casos de violencia de género. "Todos nosotros podemos y todas nosotras hacer algo contra este tipo de violencia. Y el entorno, por supuesto, lo puede hacer. El dolor lacerante, comprensible también, lleva a muchos entornos que eran conocedores y podían serlo, de que algo no iba bien, a culpar al sistema muchas veces. El sistema tiene deficiencias, pero como conjunto social es en lo que estamos fallando", ha lamentado.

Si bien, Erice ha apuntado que los colegios y las familias tienen "un papel muy importante", no solo en los valores que se trasmiten a los menores, sino también en la actitud que se les muestra. Además, ha destacado la importancia de que los centros escolares cuenten con protocolos y formación contra el acoso y las agresiones, con independencia de que sean públicos o privados.

"Preocupación" por los que gestionan los canales de denuncias en redes

Víctimas de violencia comparten sus testimonios en redes sociales con el fin de denunciar su situación a través de esta vía. Erice ha indicado que las mujeres tienen "derecho" a utilizar "todos los canales y contactos que consideran necesario". Sin embargo, ha mostrado "preocupación" por la responsabilidad "de quien gestiona o de los efectos del uso de estos canales". "¿Realmente la seguridad que pueden proporcionar es comparada a la que el sistema con una inversión de millones y una experiencia de años puede tener?", ha cuestionado.

Para la presidenta del Observatorio "ningún delito tiene tasa cero eternamente" pero el "problema" es que existe "un pico de criminalidad" que hay que bajar "necesariamente". "Pero casos de todo tipo de delitos siempre nos vamos a encontrar", ha matizado. En todo caso, ha celebrado que, actualmente, son "muchísimas menos" las mujeres que se acogen a la dispensa de no declarar cuando existe un parentesco estrecho con el agresor.

Finalmente, Erice advierte de la "imagen preocupante" que deja este año en cuanto al concepto de violencia vicaria, con nueve menores asesinados presuntamente por sus padres. Respecto a esta cuestión, ha pedido abordar qué ocurre en las parejas en situaciones de crisis y "afinar" recursos como las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), así como el funcionamiento de los puntos de encuentro.