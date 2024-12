Carlos Soler Cabot, joyero: "Hay mucho desconocimiento y mucha técnica detrás del diamante"

Pertenece a la décima generación de joyeros y se ha convertido en un experto en la piedra estelar, el diamante. La suya es la única empresa española que forma parte de la Bolsa del diamante de Amberes (Bélgica), la más importante del mundo, y es miembro numerado y titulado del Consejo Superior del Diamante. Su marca ha estado siempre ligada a la cultura, no en vano su bisabuelo, Joaquín Cabot, fue no de los fundadores del Palau de la Música catalana, también de la feria de Muestras (1920) y un cotizado joyero de la Belle Èpoque.

-Después de nueve generaciones, ¿ha llegado a la joyería por tradición?

-En 2006, me incorporé al negocio familiar como espectador. En ese momento era una joyería multimarca y competíamos con otras que hacían descuentos incomprensibles, tres relojes al precio de uno. Convencí a mi padre de que volviéramos a los orígenes, al diseño y producción de nuestras propias joyas.

-¿Por qué se enfocó en el diamante?

-Hay mucho desconocimiento y mucha técnica detrás, es la piedra más valiosa y tiene un recorrido importante. El volumen que movía a tenor de los quilates me convenció de meterme en ello de lleno. Hay que vender 15 relojes para obtener el beneficio que da un diamante de tres quilates.

-¿Qué supone tener despacho en la Bolsa belga?

-Que voy a la fuente, al origen, la información es veraz, todo eso me permite el acceso directo a las mejores piedras y así puedo ofrecerlas sin encarecer precios. La competencia con Asia es feroz, por tanto hay que moverse.

-¿Cómo se identifica un buen diamante?

-Los nuestros llevan el sello acuñado, pero se necesitan las 4C: 'colour' (color), 'clarity' (pureza), 'carat' (peso, cinco kilates son un gramo) y 'cut' (talla). En base a ello se obtiene el certificado HRD del Consejo superior del Diamante. Habría una quinta C: confianza en un experto, es fundamental.

-¿Cómo explica la sostenibilidad y la explotación humana en este sector?

-Un tema complejo. Cuando se firmó la paz en Sierra Leona se creó el Certificado Kimberly ese fue un gran éxito. Significa que cuando estás en una mina sacas el diamante y al momento lo has de pesar, y hay una persona del gobierno que inmediatamente lo registra. En el aeropuerto tienen los datos y han de coincidir.

-¿Todos se registran?

-Hay gente que no lo pesa, claro, o que lo saca de estraperlo, pero es algo muy serio, se la juegan. ¿Explotación humana? Los salarios son muy bajos, pero proporcionados a la vida en el país de origen y muy por encima de lo que trabajan en otros lugares. Hay regulación en cada lugar.

-¿Ha visitado las minas?

-En Sierra Leona he estado en la del río. Allí el diamante es una piedra transparente que se erosiona y es más fácil de ver la pureza. Solo se accede con acreditación. Al pisar Sierra Leona, un hombre que decía ser de inmigración intentó sobornarme para dejarme pasar o me metía en la cárcel. Llamé al Ministro de Minas, me identificó y entonces el hombre me pidió una coca cola, para rascar algo.

-¿Hablamos siempre de diamantes naturales?

-Sí, solo tratamos ese, que se encuentra en las minas de Canadá, África, Sierra Leona, Rusia, Sudamérica… Australia tiene los diamantes rosas. Se puede pensar que tienen un elevado un coste humano, pero los artificiales tienen un coste energético que al final repercute en el humano y, además, se devalúan.

-¿Qué ocurre con el color? Ha citado el diamante rosa.

-Los de color son los Fancy, los de más valor y los mejores del mundo. Hay amarillos, tono cognac, azules, pero el rosa es el mejor, el más valorado. En cambio el negro es industrial, carbonizado y tintado. Hay campañas que ofrecen diamantes a 3.000 euros, pero lo importante es que no se engañe al cliente.

-¿Muchas anécdotas en suelo africano?

-Muchas. Por ejemplo, jugamos Black Jack y ganamos, y al cabo de cuatro días una chica nos preguntó cómo habíamos conseguido ganar si los chinos, que son los propietarios del Casino, quitan las Q de las barajas.

-¿Resulta peligroso?

-Hay que ir con muchas garantías en este negocio, pues de cada diez informaciones, nueve son falsas. He sentido miedo físico en Sierra Leona un día que se estropeó el turbo del 4x4 y nos vimos envueltos en un humo negro en medio de algún lugar. El coche quedó inservible y llevábamos encima una fortuna en diamantes.

-¿Qué medidas toma?

-Lo peor en África es la malaria y allí mueren muchos de ese mal. Las pastillas son fuertes, te destrozan el hígado, y si bebes algo de alcohol ves las estrellas. Es un medicamento del ejército.

-Sus antepasados estaban vinculados a la cultura de Barcelona. ¿Usted también?

-Me interesan la arquitectura y la decoración y la belleza por encima de la estética. Me gusta el modernismo y creo que Barcelona le da mil vueltas a París en eso. Me parece muy valiosa la artesanía, cada día hay menos y desde las instituciones deberían promover a la gente hábil con las manos a la hora de manufacturar. Hay que saber montar una joya, ejecutar piezas que a veces son muy complejas. Los detalles son la clave de una buena pieza.

-¿Me cita algún cliente famoso?

-Montserrat Caballé decía: "Quiero algo aparente pero que no sea muy caro”. El gobierno ruso le regaló un diamante amarillo, lo trajo y le hicimos la montura, y dijo que Putin se había quedado alucinado. También Rafa Nadal, Josep María Flotats, y últimamente hemos hecho las alianzas de la boda de Rigoberta Bandini.

-¿A qué mujer le gustaría tener de prescriptora?

-A Meryl Strepp, por su elegante madurez, o a Marion Cotillard por su sensualidad.

