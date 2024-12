Adelina Escandell y Quim Lázaro, profes jubilados: "Hay gurús de la educación que llaman gandules a niños con problemas"

La Associació de Mestres i Professorat Jubilat RELLA celebra su 15º aniversario en 2025 con una energía arrolladora que choca con el creciente relato del "profesor quemado". Años después de jubilarse, Adelina Escandell (presidenta) y Quim Lázaro (vicepresidente) no solo siguen de cerca el debate educativo, sino que reivindican la voz de la experiencia.

-Adelina Escandell (A.E.): En mi caso, entré en el grupo de Educación de RELLA hace 10 años, nada más jubilarme, porque había trabajado 40 años de maestra, me había formado a cargo del erario público y no quería tirar a la papelera todo ese conocimiento acumulado; toda esa mochila, que es muy grande. Aunque solo sea que de vez en cuando salga un artículo con nuestras reflexiones, sentimos que debemos poner nuestro granito de arena.

-Quim Lázaro (Q.L.): Como RELLA hacemos reuniones con el Consorcio, con el Departamento y con el Ayuntamiento, pero nos da la sensación de que nos dicen "muy bien, muy bien", pero no se nos tiene en cuenta. Y es verdad que ya estamos fuera del circuito, no pretendemos ser los promotores de las políticas educativas del país, pero sí aportar nuestra voz.

-Les escucho.

-A.E.: Hay una cosa que para nosotros es muy importante, que es que se da mucha voz desde los medios a personas individuales que llevan equis años trabajando. Nosotros somos gente que, la mayoría, hemos trabajado 35, 40, 45 años y hemos estado asociados a distintos colectivos de maestros. Nos jubilamos y seguimos asociados. Eso hoy día es un valor importantísimo. Seguimos creyendo en lo colectivo, y eso es una riqueza para el país que no se tendría que dejar perder.

Cuando hay ruido sale ese conservadurismo, y ese antes se aprendía mejor, y no ven a toda la gente que antes se quedaba por el camino Adelina Escandell — Presidenta de RELLA

-¿Cómo viven el debate educativo?

-A.E.: Nos preocupa mucho que se dé tanta voz a personas que hablan a título individual, desde una experiencia de solo unos pocos años y con una visión absolutamente sesgada. Hay muchas entidades que hablan desde lo colectivo a las que les cuesta muchísimo encontrar esos altavoces. Es evidente que hay problemas en el mundo educativo, pero es que la sociedad también está muy desorientada. El sistema educativo es un reflejo de la sociedad, pero hay mucha gente que está trabajando mucho, y la solución a los problemas en ningún caso debe pasar por volver a la escuela de antes, sino ver qué cosas que estamos haciendo se pueden hacer mejor, mejorar la dotación económica…

-Q.L.: Otro de los temas que más nos preocupa es la pérdida de democracia en las escuelas.

-¿En qué sentido?

-Q.L.: De democracia entre el equipo. Ahora hay un director que manda y a la gente ya le parece bien; pero así se pierde el debate pedagógico. Ahora el director dice "debemos hacer porque el inspector, el Departament...", y la gente prefiere que le manden que pasar horas discutiendo.

-¿En su época las direcciones tenían menos poder?

-A.E.: También es verdad que la mayoría de personas que participamos en el grupo de Educación hemos trabajado en centros en los que la democracia se ejercía de forma muy directa y era un eje muy central y no todo el sistema era así; pero antes la ley permitía que en algunos centros los claustros tuvieran un peso mucho más importante.

-Q.L.: A los directores los elegía el claustro o el consejo escolar, pero casi siempre a propuesta del claustro. Los consejos escolares tenían poder de decisión, no como ara, que son solo consultivos.

-¿El papel de las familias también ha disminuido?

-Q.L.: Sí. Antes era muy importante porque eran necesarios los acuerdos en el consejo escolar, y eso se ha perdido. Igual que la democracia con los niños. Todo el proceso de que los niños participen en las decisiones… Eso hay algunas escuelas que lo hacen, pero mayoritariamente se está perdiendo.

Por mucho que en algún momento se hayan querido revertir los recortes; la inercia de lo que viene de estar muy abajo es muy difícil de recuperar Adelina Escandell — Presidenta de RELLA

-¿Qué más les preocupa?

-Q.L.: La burocratización de la administración. Todo viene de arriba. La formación permanente, por ejemplo. Antes eran las escuelas las que decían qué tema les interesaban y buscaban las formaciones que más les encajaban, y eran mucho más provechosas porque partían del interés del claustro. Y también nos preocupa mucho la estabilidad de los equipos.

-¿Antes eran también más estables?

-Q.L.: Nosotros hemos trabajado en escuelas con equipos estables que te permitían tirar hacia adelante proyectos. Ahora hay centros en los que el 50% de la plantilla cambia cada año y así es imposible.

-Eso, en principio, debería resolverse pronto con el macroproceso de estabilización de los últimos dos años.

-A.E: Sí, pero el problema es que llevamos muchos años de dejadez. Por mucho que en algún momento se hayan querido revertir los recortes, la inercia de lo que viene de estar muy abajo es muy difícil de recuperar.

-Q.L.: Nos preocupa también mucho la falta de recursos para la escuela inclusiva, y los gurús hablando de los niños gandules...

-¿Qué quiere decir?

-Q.L.: Pues que muchas veces son niños con necesidades educativas. Antes tú estabas acostumbrado a que llegaran al instituto solo unos alumnos seleccionados, porque cuando acababan octavo los otros dejaban de estudiar. Pero ahora llegan todos y, por tanto, tienes que cambiar la manera de enseñar, buscar nuevas estrategias.

-A.E.: Pero para poder hacer eso te tienen que formar. Ese es un gran problema en secundaria, porque gestionar la diversidad en el aula es muy complejo. O a ese profesorado le convences y le das recursos o no sabe qué hacer con todas esas criaturas, y eso viene desde la LOGSE [la implantación de la ESO y la educación obligatoria hasta los 16 años]. Porque se hizo en el momento que se hizo y vinieron más y más recortes...

-¿El problema concentra más en secundaria?

-A.E.: Pues no lo sé. Porque años atrás solo se hablaba de los niveles de secundaria, pero cada vez más con esta ola conservadora que nos está arrollando está habiendo en redes mucho ruido sobre la primaria. Del tipo ‘mi hijo ha hecho hoy una excursión y el miércoles hacen la fiesta de no sé qué, y así cómo aprenderán a leer y a escribir?’. O 'en la escuela de mi hijo no les dan deberes, ¿cómo quieren que aprendan?'. Ese ruido que estaba centrado en secundaria me llama mucho la atención que ya ha llegado a la primaria. Antes, cuando nosotros trabajábamos, que los maestros de primaria salieran de excursión, se entendía como un valor. Hoy hay mucho ruido y creado artificialmente. Y cuando hay ruido sale ese conservadurismo, y ese antes se aprendía mejor, y no ven a toda la gente que antes se quedaba por el camino.

Suscríbete para seguir leyendo