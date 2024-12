Casi el 73% de los adultos, a favor de que los menores no usen móviles hasta los 16 años

El 72,8% de los adultos se muestra a favor de que los menores no puedan utilizar un 'smartphone' hasta los 16 años frente al 23,7% que se manifiesta en contra. Así lo asegura la última encuesta de IMOP-BERBĒS, hecha pública esta mañana, varias semanas después de que el comité de expertos convocados por el Ministerio de Juventud e Infancia diera a conocer sus recomendaciones: evitar las pantallas hasta los seis años y no entregar un teléfono hasta los 16 años y que este sea un teléfono sin internet, no un 'smartphone'. El documento, aprobado en Consejo de Ministros, no es en absoluto vinculante pero servirá para enriquecer la futura ley que tiene por objetivo, entre otros muchos, evitar que los niños y las niñas accedan a contenidos 'online' inapropiados, como la pornografía.

Por franjas de edad, los mayores de 65 años (83,4%) son los que se muestran más a favor de esta medida seguidos de la población entre los 55 y 64 (72,6%), los que tienen entre 25 y 34 años (73,8%) y los de entre 35 y 44 (71,6%). En relación al sexo se refleja una gran diferencia, ya que casi el 80% de las mujeres se muestran partidarias de restringir el uso del móvil hasta los 16 años frente al 65,7% de los hombres.

En relación a que los menores no puedan tener acceso a las pantallas hasta los seis años, el 83,6% señala que está de acuerdo frente al 13% que opina lo contrario.

Sobre la preocupación por las posibles consecuencias de los dispositivos digitales en la vista de niños y adolescentes, el 47,5% de los participantes asegura que está muy preocupado, el 37,2% bastante mientras que el 8,3% asegura que está poco preocupado y el 4%, nada. En función del sexo, otra vez se evidencia una gran diferencia: el 61,7% de las mujeres frente al 32% de los hombres indica que piensa en los posibles efectos que el uso de dispositivos electrónicos pueda tener en la vista. En relación a las franjas de edad, los participantes entre los 45 y los 54 años (53%) son los que más se preocupan seguidos de los que tienen entre 35 y 44 (52,1%) y los jóvenes de entre 18 y 24 años (49,6%).

El 51,5% de la población española afirma que en el momento de escoger los regalos de Navidad prioriza que sean materiales didácticos como libros o juegos de mesa en los que se requiera recurrir a la imaginación, el 38,9% se decanta por adquirir ropa o material escolar, entre otros, con el fin de cubrir necesidades y el 23,9% opta por juegos de mesa. Por su parte, solo el 7,3% se inclina por las nuevas tecnologías como ordenadores, móviles o tablets.