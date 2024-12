Pau Subirós, periodista: "Medio Figueres somos hijos o nietos de prostitutas"

¿Qué le interesó de la historia de El Garrigal, el "barrio chino" de Figueres?

Que se había contado a medias o repitiendo unas fuentes que habían salido en los años 80, que tenían mucho mérito que aparecieran entonces y demostraban que detrás había algo mucho más complejo. El libro no solo habla del barrio, habla de la ciudad y de todos nosotros porque muchos figuerenses tienen familiares que vivieron allí de algún modo. Así que medio Figueres somos hijos o nietos de putas, que es como llamaban a los vecinos de allí cuando los del centro querían insultarlos.

¿Cuándo decidió poner en marcha la investigación?

Estaba haciendo un vermut con un amigo de toda la vida y, pasando frente al archivo municipal, me atreví a entrar a preguntar las condiciones de acceso a los documentos. La archivera Eva Astarloa me dijo que era todo libre y, en una búsqueda rápida, encontramos varios expedientes sobre el barrio. Después de un año investigando supe que ese amigo era el bisnieto de una de las figuras gitanas más importantes del barrio en el siglo XIX. Era como cerrar el círculo.

Paco Villar le ha hecho el prólogo.

Para mí, él era la referencia y, de hecho, el libro nace de leerlo a él, su estudio sobre el Raval de Barcelona que se publicó cuando yo vivía allí. Ya entonces me fascinaba todo el ambiente que había. Inicialmente, pensaba hacer algo muy pequeño de Figueres, pero una vez me puse no he parado.

Muchos figuerenses recuerdan la mala fama de la calle La Jonquera.

Aún hoy resuenan estos ecos de calle poco atractiva cuando en realidad ha cambiado mucho respecto a todo lo que se explica en el libro. De hecho, sirve para ser conscientes un poco de nuestro pasado y ver lo que había habido. Cuando se criminaliza barrios hay que saber de dónde venimos y cuál ha sido el proceso.

Y El Garrigal lo fue.

Cierto y no es un patrimonio de las izquierdas o de las derechas o del franquismo, sino que es transversal. Todo el mundo estuvo de acuerdo con que el barrio se tenía que hacer desaparecer, fuera como fuera, poco a poco o rápido.

De ese Garrigal histórico ya no queda nada.

Prácticamente un par de casas de esa época. Queda de pie un edificio que había sido un bar, ahora tapiado, pero es el único y es casi imposible reconocerlo.

Y eso que llegó a ser uno de los barrios más conocidos de Catalunya.

Prueba de ellos son todos los artistas que iban, Dalí, Bonaterra y otros que venían de fuera. El gran volumen de negocios dedicados a la prostitución, aparte de las tabernas de los alrededores, la densidad que había en cinco calles, una ellos residencial, no debió de tener comparación en ningún otro lugar del país, al margen del barrio Chino de Barcelona.