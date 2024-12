Pilar Izaguerri, fiscal: "Hay esclavos de la marihuana encerrados en plantaciones y alimentados como leones enjaulados"

Pilar Izaguerri es la fiscal delegada de Trata y Extranjería en Barcelona y Catalunya, y cuenta con más de 20 años de experiencia en Derecho Penal. El pasado 7 de noviembre fue galardonada con la Medalla de Honor de la Generalitat por su contribución a mejorar el abordaje de los delitos de trata de personas y extranjería, poniendo el acento en la protección de las víctimas, según la mención del Ejecutivo catalán. Desde su despacho impulsa y coordina las investigaciones sobre la captación y explotación de mujeres y hombres. "La trata es la instrumentalización de alguien para ser explotado", subraya en esta entrevista con EL PERIÓDICO.

¿En qué medida han aumentado las operaciones contra redes de trata de personas?

Hay un antes y un después de la pandemia. En 2020 y en 2021 hubo un descenso de casos, pero no de los supuestos fácticos, es decir, de la realidad, sino de lo que afloró. La pandemia determinó que la trata sexual, que es la mayoritaria, se desarrolla en ámbito de pisos, prostíbulos y burdeles clandestinos y, por lo tanto, no es tan visible como antes, cuando se veían más víctimas en la calle. Desde 2021 sí que ha habido un aumento cuantitativo de casos detectados, sobre todo en trata sexual, pero también en explotación laboral para mendicidad o la utilización de personas para que cometan delitos. La evolución es ascendente. El año 2024 ha sido fructífero a nivel judicial en cuanto a procedimientos incoados y en cuanto a sentencias condenatorias. Ahora hay unos 10 casos abiertos en Barcelona capital.

¿Qué dificultades hay para investigar?

La trata es un fenómeno delictivo que acontece en la vida personal. Es decir, es una experiencia vital de alguien que es reclutado y captado, bien con violencia o sobre todo con engaño y abuso de la situación. Normalmente se trata de personas extranjeras. Los detalles de cómo se ha producido el delito y cómo ha acabado siendo explotada solo nos lo puede facilitar la propia víctima, cuyo testimonio tiene mucho peso. Tenemos que acreditar lo que ha vivido con elementos objetivos y ajenos a ella que son difíciles de encontrar. No estamos presentes cuando son captadas, trasladadas y colocadas en el lugar de explotación. Sí podemos tener alguna prueba de la explotación, pero no la secuencia previa que integra la trata. Esto hace que recale mucho peso probatorio en la víctima.

Y para obtener una condena.

Es importante nutrir la historia de la víctima con vigilancias, seguimientos, averiguación de quién es quién, de quién ha rodeado a la víctima desde su origen, en qué núcleo se ha movido y en qué lugares ha podido ser explotada. Tenemos que reconstruir la historia con elementos objetivos. Pero es complicado encontrar pruebas y, por lo tanto, es difícil prescindir de la víctima. Se puede puede presentar su declaración durante la investigación como prueba preconstituida para que no deba acudir al juicio.

¿Los ciudadanos deben estar alerta?

En España se ha hecho un gran trabajo para concienciar sobre la trata y que la población tenga los ojos abiertos ante los posibles casos. Se ha hecho un trabajo importante, aunque creo que aún no es suficiente. Por ejemplo, hay una expresión que tiene que ser erradicada: se sigue hablando de trata de blancas, cuando la trata afecta a cualquier ser humano.

¿Cuál es el perfil de una víctima?

Lo habitual es que sea una mujer con una situación complicada en su país de origen, que necesita alimentar a su madre o a su hermano o a sus hijos y que, pese a tener formación cultural o un título universitario, no puede trabajar o percibe unos ingresos mínimos. Debe salir a la desesperada, emigrar y qué mejor oportunidad que alguien que le ofrece venir a España y ganar mucho dinero. Cuando llegan aquí lo que se encuentran es que las meten en un piso, están todos los días 24 horas a disposición de los clientes, sin libertad de elegir, con imposición y con una deuda astronómica que tienen que pagar a costa de 20 o 30 clientes diarios. Están solas, no conocen a nadie, y se agarran a lo que les imponen los tratantes.

Hay otros perfiles de víctimas de trata.

La trata es la instrumentalización de alguien para ser explotado ya sea en el ámbito sexual, la pornografía, el mundo laboral, la mendicidad o los matrimonios forzados. También hay trata para cometer actividades delictivas, que es un fenómeno cada vez más frecuente y visible a nivel judicial. Se trata de organizaciones criminales que se dedican a vender droga y que utilizan a personas necesitadas o en contextos complicados para colocarlas en el último eslabón de esa cadena. Son los que llevan a cabo el menudeo, los camellos o los que se encuentran en narcopisos vendiendo dosis de heroína o en cultivos de marihuana. Son los más fáciles de ser detenidos, los que se pillan in fraganti. Son colocados allí engañados: les dicen que harán el mantenimiento de una nave y en realidad deben encargarse de mil plantas de marihuana. Estas personas pueden llegar a estar un año sin salir de la plantación y son alimentadas como si fueran leones enjaulados.

¿Han aumentado estos los casos con el boom de la marihuana?

Se están investigando casos en plantaciones de marihuana en los que se utilizan esclavos para el cultivo y el cuidado de las plantas, el prensado, el secado y la preparación de los cogollos.

¿Las víctimas de explotación sexual de dónde son?

En los últimos años, la trata para la explotación sexual ha tenido como principales víctimas a mujeres colombianas. Pero también hemos tenido personas transgéneros o transexuales de Venezuela. En estos casos se han aprovechado por las circunstancias de persecución, de rechazo o de repudio en su país.

¿Qué protección se da a la víctima?

Una vez que es detectada, se le brinda la posibilidad de ser asistida a nivel policial, jurídico y social para obtener ayudas si es extranjera y regularizar su situación. Pero tampoco tenemos que pensar que están protegidas 24 horas por un policía a su lado, porque eso es sucede en las películas pero no existe en España.

¿La administración tiene recursos suficientes para luchar contra la trata y recuperar y proteger an las víctimas?

La protección de las víctimas la brindan la Administración y las oenegés. Desde mi punto de vista, los recursos son limitados. Si hablamos de víctimas masculinas, por ejemplo, disponemos de muy pocos recursos y no es la primera vez que tenemos un caso con hombres y no encontramos entidades que ofrezcan un lugar de protección. Eso sí, si no existieran las oenegés, la Administración se quedaría pobre a la hora de prestar asistencia. Eso no significa que no haya esfuerzo, porque lo hay.

¿Qué debería hacer la Administración para reforzar la protección?

Sería necesario tener una ley integral de trata porque la dispersión normativa implica desorden. Es necesario, además, que se ponga encima de la mesa el contexto de trata y lo que implica. El Poder Legislativo tiene que ponerse en serio con la material.

Un nuevo estudio del Ministerio de Igualdad calcula que el 24% de las prostitutas son víctimas de trata y no el 90%, tal como se había dicho hasta el momento.

No toda víctima de prostitución coactiva es víctima de trata. La trata es arrancar a alguien de su contexto, de su país, de su familia, para someterla a ser un instrumento. Hay mujeres que son víctimas de prostitución porque tienen proxenetas, pero han recalado en ese mundo de una manera que no es trata. Igualmente, es muy difícil que una persona que ejerce la prostitución sea absolutamente libre y autónoma.

