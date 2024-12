Las sociedades científicas catalanas cargan contra el recorte de ciencias en bachillerato

Las sociedades científicas del Institut d'Estudis Catalans (IEC) hacen un llamamiento a Educació para que dé marcha atrás en la intención de fusionar las asignaturas de Física y Química, por una parte, y Biología y Geología y Ciencias Ambientales en primero de bachillerato. La medida, que responde a la voluntad de adaptar los currículums a la LOMLOE, arrancaría el curso que viene. En su comunicado, sin embargo, las entidades alertan del "error" que supone reducir contenidos científicos que ayudan a entender el planeta, la biodiversidad y la salud.

También destacan que este recorte coincidiría en un momento en el que aumentan los discursos pseudocientíficos y y las evaluaciones internacionales registran resultados "mediocres" en competencia científica. Ante esta situación, el IEC reclama que la nueva planificación educativa sea realizada por personas "con conocimiento y sensibilidad hacia las materias".

Las entidades que han firmado el comunicado son la Societat Catalana de Química, la de Biologia, la de Física, la de Tecnologia, la de Matemàtiques, la Institució Catalana d'Història Natural y la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Todas ellas alertan de que la pérdida de horas de las asignaturas afectadas "contradice el objetivo de una formación científica mínima". Por ello, reclaman "reformular el currículum de una forma coherente y consensuada" y ofrecen su asesoramiento como sociedades científicas para que las decisiones se tomen con pleno rigor y determinación.

Futuros profesionales críticos

Ante esta reducción de horas que consideran "inaceptable", las sociedades reivindican el valor del conocimiento científico: "Si los jóvenes no adquieren competencias básicas sobre cómo funcionan la Tierra y los organismos que habitan en ella, nunca podrán valorarlos suficientemente, ni entender la importancia de preservarlos", aseguran. Según alertan, las personas que no tengan las "nociones adecuadas de Física y Química" no serán capaces de entender la necesidad de poner freno al cambio climático y mantener el planeta habitable. Y sin las matemáticas, añaden, los jóvenes no podrán "describir el mundo ni utilizar los modelos matemáticos en el resto de ciencias básicas, experimentales o sociales", apuntan.

Marcha atrás en las literaturas

El Departament d'Educació ha puesto sobre la mesa estos últimos días los cambios curriculares en el bachillerato para poder adaptarse a la ley estatal LOMLOE después de un requerimiento del propio Ministerio. Los cambios previstos provocaron muchas críticas y la consellera de Educació, Esther Niubó, se comprometió, poco después de que trascendieran, a garantizar que las literaturas catalana y castellana se mantendrían como modalidad del bachillerato, ya que se había planteado reducirlas a una optativa de primero. Respecto a las asignaturas científicas, Niubó aseguró que a principios de años convocaría a expertos y colegios científicos para abordar cómo mantener las mismas horas de las asignaturas fusionadas en el bachillerato.