Hallada en Rusia una cría de mamut de 50.000 años en un estado de conservación sin precedentes

Tres científicos rusos han presentado los restos, con un estado de conservación sin precedentes, de una cría de mamut congelada en Siberia tras su muerte, hace más de 50.000 años. La pequeña Yana, como ha sido bautizada, mide 1,2 metros de altura y pesa alrededor de 180 kilos.

"Se trata de uno de los ejemplares mejor conservados hallados hasta el día de hoy en todo el mundo", ha subrayado el jefe de investigaciones del Museo del Mamut de la Universidad Federal de Yakutia, Maxim Cheprásov, durante la presentación, el lunes, del hallazgo.

Seis ejemplares

En total, se han encontrado seis mamuts bien conservados. Cinco de ellos en Rusia y otro más en Canadá. "El anterior hallado en Rusia fue el bebé Yuka, en 2010", ha añadido Cheprásov, quien ha puntualizado que "este año, en junio, en la siberiana Batagáika, fue hallada otra cría de mamut en un estado único de conservación".

El cráter de Batagaika, ubicado en Siberia Oriental, es considerado el mayor de permafrost de todo el mundo. De hecho, su tamaño crece constantemente debido al calentamiento global: ya se extiende a lo largo de más de un kilómetro y tiene una profundidad de hasta 100 metros.

De 1 año

"Todavía no ha sido determinada la edad exacta del animal pero suponemos que sería aproximadamente de un año o ligeramente mayor", ha añadido el investigador.

Según el experto, "las crías de mamut crecían más rápido que las de los caballos, bisontes y lobos actuales, ya que las condiciones climáticas eran más severas y necesitaban madurar más rápidamente antes de que llegara el frío invernal.

El ejemplar fue encontrado por vecinos de la localidad de Batagai. "Estuvieron en el momento y en el lugar preciso para ver cómo la mitad del cuerpo emergía de la pared del cráter, a una profundidad de 40 metros", ha comentado Cheprásov.

Partido por la mitad

También ha explicado que, debido al peso y la presión de la tierra, el cuerpo de Yana se partió por la mitad: la parte de arriba cayó al fondo del cráter, mientras que que incluía la pelvis y las extremidades posteriores quedó en el permafrost y fue recuperada posteriormente por los especialistas.

El rector de la Universidad Federal de Yakutia, Anatoli Nikoláev, ha señalado que un hallazgo como este "no sucede todos los años, se trata realmente de casualidad y suerte", ya que de haber ocurrido varios días o semanas después "no habría estado tan conservado". "Es un suceso único no solo para nuestra universidad sino para la ciencia rusa y mundial", concluyó.