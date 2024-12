El TSJC reclama celebrar más juicios rápidos a diario para atajar la multirreincidencia

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reclamado al Consejo General del Poder Juicial (CGPJ) una serie de medidas para agilizar los juicios rápidos por delitos que pueden comportar penas de hasta cinco años de prisión, como los robos con violencia o intimidación, para poder combatir la multirreincidencia. A la espera de que se incorporen los cuatro nuevos jueces penales de refuerzo en Barcelona (que se sumarían a los cuatro actuales) que ya recoge el plan de choque del Ministerio de Justicia y de la Conselleria de Justícia, el alto tribunal catalán propone como solución más permanente incrementar la celebración de vistas por día y juzgado. Su propuesta pasa de celebrar 18 juicios diarios en dos juzgados penales a 40 si se suman otros dos. De esta manera, afirma el tribunal, se podría asumir la cifra de 7.000 juicios rápidos al año.

La jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, considera que la situación es de "una enorme gravedad" y las demoras afectan "a los casos concretos y a la sensación colectiva de inseguridad", por lo que confía "en la inmediata puesta en funcionamiento de fórmulas eficaces". Los juicios rápidos se deberían celebrar por ley 15 días después de que el detenido pase a disposición del juzgado de guardia, donde, al no tratarse de causas complejas, se realizan las pruebas y el fiscal presenta su escrito de acusación. Sin embargo, en la actualidad ese periodo se alarga 16 meses, lo que comporta que las condenas tarden meses o años en ser firmes si la defensa presenta recurso y, por lo tanto, no figuran en los antecedentes penales. Ante esta circunstancia, los jueces no pueden aplicar la agravante de multirreincidencia a un imputado y la pena a imponer no es la máxima.

Más de 7.000 juicios rápidos

Según fuentes consultadas por este diario, la propuesta del TSJC ha sido avalada por la comisión permanente del GGPJ, previo informe del servicio de la inspección. El siguiente paso sería que la petición fuera trasladada a la comisión mixta creada entre el Consejo General y el Ministerio de Justicia. En su acuerdo del alto tribunal catalán, fechado el pasado 17 de diciembre, sostiene que este modelo, que supone la extensión de las agendas diarias, es el que se debe priorizar, a la espera de los cuatro nuevos jueces del penal de refuerzo para Barcelona ciudad.

El TSJC precisa, en este sentido, que "la situación requiere soluciones estructurales que pasan necesariamente por la creación de nuevas plazas judiciales". Los 25 juzgados penales de Barcelona tienen capacidad actualmente para la celebración de 3.750 juicios rápidos anuales. Los cuatro jueces que ahora hay de refuerzo suman otros 2.000 juicios más. Es decir, se celebran alrededor de 6.000, pero, según el TSJC, es necesario asumir más de 7.000. En 2023, se ingresaron 7.249 procedimientos, cifra que se prevé mayor durante este 2024.

Informes policiales

Por otra parte, TSJC también ha avalado la creación del tercer juzgado de guardia de delitos leves inmediatos en Barcelona (como hurtos de menos de 400 euros que comportan multas o amenazas leves), una de las medidas que recoge también el plan de choque contra la multirreincidencia del Ministerio de Justicia y la Consellería de Justícia. En estos momentos, existe un retraso acumulado de procedimientos. Los dos juzgados de guardia de delitos leves ahora señalan los juicios a ocho meses vista. La previsión es que ese colapso aumente progresivamente si no se crea el nuevo órgano judicial.

Esta iniciativa se considera "excepcional y provisional", según el alto tribunal catalán, hasta revertir la situación existente y teniendo en cuenta que tal guardia afecta al funcionamiento de los juzgados de instrucción, que son los que celebran estos juicios. El TSJC, además, reclama a la Conselleria de Justícia que se aceleren los informes periciales para valorar los objetos sustraídos. El 31 de octubre pasado había 1.791 informes pendientes. Otra de las cuestiones que se solicita, esta vez al Ministerio de Justicia, que en el Registro de Penados se incorpore el valor de lo sustraído en las condenas por robo con fuerza o violencia.