"La C-55 nació pequeña y actualmente está ahogada por el tráfico que absorbe"

Fina Casals es la portavoz de la plataforma No Més Morts a la C-55 y asegura que, a pesar de que se han reducido el número de accidentes mortales, se continúan registrando incidentes y retenciones diarias.

¿Cómo describiría la situación actual de la carretera 50 años después?

Medio siglo después podemos decir que la carretera está prácticamente igual. Las reformas que han habido no han servido para mejorar su tráfico, que ha aumentado de manera importante. Si hace 50 años, cuando se inauguró el tramo sur, ya se dijo que era una carretera que había nacido pequeña, con las alas cortadas, imagínate actualmente con unos 44.000 vehículos al día en el tramo de Manresa. La C-55 nació pequeña y ahora ya está ahogada, no tiene ningún sentido. En los últimos años, solo se han hecho parches que no han servido para mejorar la carretera y adaptarla a sus necesidades actuales, solo para evitar los choques frontales y las muertes.

¿La mortalidad a la carretera se ha reducido en los últimos años?

Los accidentes mortales se han reducido gracias a la mediana, que impide que los vehículos choquen frontalmente, pero todavía se registran víctimas. Este año llevamos dos accidentes mortales y podemos decir que continúa siendo una carretera muy peligrosa donde se producen accidentes cada día. El año pasado se registraron 10 heridos muy graves y 166 sumando los menos graves y leves. Son cifras que no aparecen en el balance de las víctimas por accidentes de tráfico, pero que nosotros continuamos contabilizando año tras año. Los datos nos demuestran que los heridos no se reducen, continúan siendo los mismos a pesar de las mejoras.

¿La gratuidad de la autopista C-16 puede ser una solución para reducir el tráfico y los accidentes a la carretera?

Desde el año 1999 se empezaron a hacer las primeras bonificaciones en la autopista y esta es una más de las muchas que se han realizado. En los primeros meses ya se ha demostrado que a pesar de que una parte de los vehículos pasen por la C-16 se continúan registrando retenciones e incidencias en la carretera. Por mucho que reduzcamos unos 5.000 vehículos en el día, todavía estamos mucho por encima de lo que es aconsejable en una carretera de un solo carril. Además, tenemos que tener presente que los vehículos, sobre todo los pesados, no dejarán de pasar por la C-55, puesto que no son carreteras paralelas con la C-16, por mucho que nos quieran hacer creer este argumento desde el Gobierno.

La C-55 es la carretera que conecta las comarcas centrales con el Baix Llobregat.

Y con el puerto, el aeropuerto... La idea de que una carretera sustituye a la otra no es verdad. La mayoría de los camiones no pasan por la C-16 porque es una carretera que da la espalda al territorio. Cuando nació ya se pensó como una autopista que conectara la zona alta de Barcelona con la Cerdanya. En ningún momento se planteó como una carretera que enlazara las comarcas centrales con el Baix Llobregat. Si un camión va a Monistrol o a Olesa de Montserrat no tiene ninguna salida en la C-16 que le lleve hasta allí, y lo que tampoco harán los transportistas es entrar y salir de la carretera para evitar que los incremente el gasto en combustible.

¿El planteamiento del 2+1 le convence como medida para absorber el tráfico actual?

En los 30 kilómetros de esta carretera, los tramos de doble carril que se plantean son 4,5 kilómetros de subida y 3,5 de bajada. La medida no deja de ser otro parche que no evitará los accidentes y tampoco las retenciones que se forman día tras día. A veces no hace falta que haya un accidente, solo falta que se averíe un camión para que los coches se queden parados durante una hora o más. Con el volumen de tráfico actual y con tantos kilómetros con un carril por banda, cada vez que se produce un incidente la C-55 se convierte en una ratonera, es imposible salir y esto es un riesgo porque impide el paso de los vehículos de emergencias.

¿El desdoblamiento es la única salida que como portavoz de la plataforma pone sobre la mesa?

Nuestra propuesta es que se desdoble en el tramo de Manresa hasta el enlace de la C-58, que es donde hay más tráfico. Son 12 kilómetros los que estamos pidiendo, a pesar de que habría que hacerla entera porque, por ejemplo, el tramo entre Olesa de Montserrat y Abrera absorbe unos 30.000 vehículos diarios, que también son muchos. El primer proyecto sobre el desdoblamiento se empezó a redactar a finales del siglo pasado y desde entonces nunca ha salido adelante. Para la comarca del Bages y el resto del territorio, es un agravio histórico, hace más de 25 años que debería haber salido adelante, es el eje que vertebra la Catalunya central.

¿De qué manera cree que las condiciones actuales de la carretera perjudican el territorio?

La C-55 no es una carretera lúdica, es la vía que utilizan los estudiantes y los trabajadores. El hecho que sea una carretera con muchas deficiencias tiene unos efectos a la hora de atraer el talento. Hay muchas empresas que deciden no establecerse en el territorio porque se dan cuenta de que las comunicaciones no compensan ni son suficientemente buenas. También hay profesionales que acaban escogiendo otros destinos que tengan carreteras más rápidas y seguras. A largo plazo, tener una carretera con buenas o malas condiciones acaba teniendo unos efectos en el territorio que lo hacen más o menos competitivo.

¿Considera que la mejora de las condiciones de la carretera se ha exigido lo suficiente desde la política?

La sociedad de la Catalunya central tendría que decir basta. ¿Por qué no se plantan todos los ayuntamientos para mejorar esta carretera? En su momento, el que entonces era alcalde de Manresa, Ramon Soldevila, fue uno de los principales promotores del tramo sur de la C-55 al ver que había una necesidad del territorio. Él mismo dijo en la 'Gazeta de Manresa' en 1974: “Hasta ahora en Manresa se entraba por la ventana, mientras que su puerta natural, el valle del Llobregat, permanecía cerrada. Ahora, queda definitivamente abierta”. Son muy bonitas estas palabras y es verdad, pero ahora esta puerta vuelve a estar medio cerrada porque no cabemos todos.