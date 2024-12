Vivir con cinco hijos en una habitación de un piso ocupado: "No nos gusta vivir así. No hay seguridad, solo miedo"

"Hace más de dos años que no puedo salir de casa. Ese es mi miedo, que no haya nadie, nos saquen y nos quedemos en la calle. Cuando mis hijos se quieren ir al parque les tengo que decir que no podemos y les prometo que cuando tengamos un alquiler social lo primero que haremos será salir a pasear", explica, con lágrimas en los ojos, Laura Tamayo. Es madre de cinco hijos, con los que vive en una habitación de un piso ocupado en L'Hospitalet de Llobregat. Sin permiso de trabajo ni residencia, no tiene derecho a una vivienda de emergencia ni tampoco a las prestaciones sociales más básicas. Según un reciente estudio de la Agència de Salut Pública de Barcelona, las familias en su situación tienen tres veces más riesgo de sufrir problemas de salud mental.

Antes de la pandemia, Tamayo y su marido mantenían a sus seis hijos vendiendo refrescos por las calles de Lima (Perú). Las dos hijas mayores estudiaban en la universidad y los pequeños iban a escuela. "La situación atroz vino con la pandemia. Primero no podíamos vender por la calle y después la gente no te compraba por miedo a infectarse. Nos quedamos sin nada, no podíamos pagar la universidad", cuenta. Los hijos mayores dejaron los estudios y se pusieron a trabajar. "Trabajábamos hasta las once de la noche pero teníamos más pérdidas que ganancias", recuerda. En ese momento, una persona le propuso ir a España.

Sueño roto

"Te lo pintan de una forma que luego no es. Nos dijeron que tendríamos trabajo, que mis hijos estudiarían". Así que la familia -con la excepción de uno de los hijos, que sigue en Perú- se vendió lo poco que tenía y se compró los billetes de avión a Barajas (Madrid). Llegaron en septiembre de 2021. "La persona que dijo que me iba a ayudar no respondía al teléfono". Se quedaron dos días en un hotel. "No teníamos donde ir. No era como en Perú. Buscábamos habitaciones pero al ver que íbamos con niños no nos recibían", recuerda.

Laura Tamayo, el pasado jueves en Barcelona. / VICTÒRIA ROVIRA

Una compatriota se ofreció a alojarles en su piso en Barcelona. Dormían en el suelo. No había ni colchón. Y ellos, agradecidos de tener un techo. Esta mujer les ofreció luego una habitación por 500 euros. El día que entraron a la vivienda, Laura y sus hijos menores fueron detenidos. "No sabíamos que era un piso ocupado", cuenta la mujer. Desesperados ante la perspectiva de vivir en la calle, repitieron la operación. "Nos ofrecieron una habitación por 500 euros en un piso en la Torrassa porque un chico se iba a Holanda". Y aquí empezó el siguiente infierno.

"Había otra chica que vivía en el piso y empezó a acosarnos para echarnos de la habitación", explica la madre con los ojos entelados. Desde entonces no se atreve a salir si no se queda alguien 'de guardia' en la habitación. Cuando puede, cuida ancianos, menores o limpia pisos y escaleras. Lo hace sin contrato. El padre se dedica a comprar y vender chatarra, que cada día guarda en la vivienda, un quinto sin ascensor. Con suerte consigue 20 euros al día. Tardó meses en empadronarse. "Me decían que un ocupa no podía hacerlo". Al fin, lo logró y los niños pudieron ir a la escuela.

Burlas en el colegio

Los tres meses del verano pasado los pasaron sin agua, a pesar de que un convenio dicta que las familias vulnerables que ocupan deben tener suministro. "Nos cortaron el suministro y la asistenta no nos quiso dar de alta, fue un infierno". Ahora sus hijos menores van a la escuela concertada porque no había plazas en la pública. El centro les pasa los recibos de 40 euros semanales, a pesar de conocer la situación de vulnerabilidad de los padres y de que este es un trámite voluntario.

Pero lo peor son las comparaciones. "Los niños de la clase se ríen de ellos porque sus padres son chatarreros. Ven que sus compañeros viajan a Roma, a Londres, ahora la clase se irá tres días de colonias pero ellos no pueden, no podemos pagarlo", sigue. Tres años después han conseguido una beca comedor del 50%, con lo que los niños solo van tres días al comedor escolar.

En otoño de 2022, la familia asistió a las asambleas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y lograron paralizar su primer desahucio. Al ser su piso de un gran tenedor, un banco, los propietarios deberían buscarle un realojamiento, según la legislación catalana. "Ojalá consigamos un alquiler social", ruega la mujer. Al ser migrantes sin permiso de residencia, no tienen acceso ni a la Renta Garantizada ni al Ingreso Mínimo Vital. Tampoco a las ayudas de vivienda de la Administración.

Pero lo que más le preocupa a la madre es tener algo para que los niños puedan comer. "Comemos frijoles todos los días. Y tenemos suerte que mi marido consigue carne, verdura, fruta y pan que encuentra por la noche en los contenedores", sigue la mujer emocionada. Es evidente la mella que la situación ha hecho en su salud mental, pero también le está afectando físicamente. Pasadas las navidades el padre, de 60 años, será operado de una hernia en la rodilla. También padecen migrañas. Ella tiene la tensión por las nubes. "No nos gusta vivir así. No hay seguridad, solo miedo. Si no fuera por mis hijos, ya me habría vuelto a Perú, pero sé que aquí tendrán una buena educación. A veces no tengo fuerzas, pero sigo adelante por ellos", resume la madre.

