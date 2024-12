Dos millones y medio del tercer premio entre los trabajadores del Hotel Blancafort de la Garriga: "Tenía claro que nos tocaría"

El 2024 ha sido el año de Eva León; la joven catalana que empezó trabajando como recepcionista en el Hotel Blancafort de la Garriga; se marchó a México para casarse, regresó en otoño ya nombrada directora del histórico balneario y, este domingo, a los tres meses en el cargo, ha repartido dos millones y medio de euros entre sus compañeros. "Dijimos de coger un número y pensé que tenía que ser alguno relacionado con el hotel así que fui a buscar el 1.840, que es el año en el que abrió", explica emocionada frente a la administración número uno de la Garriga, donde la joven compró los únicos 50 décimos del 11.840, el tercero premio de la Lotería Nacional de Navidad, vendidos en esta administración.

Eva, la directora del Hotel Blancafort de la Garriga, quien compró 50 décimos para los trabajadores del balneario, lo celebra con su abuela. / zowy voeten

A las diez y media de la mañana el lotero Ramon Biset estaba solo en la administración, rodeado solo por la prensa que iba llegando en busca de unos ganadores que en aquel momento parecía que no llegarían. Discreto, Biset únicamente explicaba que todos los décimos los había comprado una sola persona, "no para ella, pera repartirlos", y que era un número que la persona había pedido expresamente y habían generado con la máquina, no un décimo que él tuviera ya en la administración.

En encargado de desvelar el misterio, con la alegría que desbordaban sus ojos era imposible ocultarlo, sobre quién compró los 50 décimos del tercer premio vendidos en la Garriga fue el padre de la joven, quien se acercó hasta la administración exultante junto a su madre, la abuela de Eva, muy emocionada por la suerte de su nieta. "¡Ahora vienen, ella y los trabajadores, les está llamando!", anunciaba a los periodistas que aguardaban muertos de frío en la puerta de la administración la llegada de algún premiado mientras en la plaza, los niños jugaban en los hinchables navideños de la plaza ajenos al devenir del sorteo.

Los trabajadores del hotel Blancafort celebran el tercer premio del sorteo especial de navidad de la lotería, en el bar del hotel. / zowy voeten

Una de las primeras trabajadoras en llegar es Victoria, gerente del hotel, quien fue la que propuso a Eva para el cargo de directora y quien la animó también a elegir ese número. "Es un número que vemos todos los días, está escrito muy grande sobre la barra del bar en la recepción", relata la mujer mientras se abraza con el resto de trabajadores que van llegando a la plaza. Julia, la joven recepcionista, está feliz porque se acaba de comprar un coche, que ahora "ya lo tiene pagado". Julieta, directora financiera, explica que ha traído suerte a sus amigos, ya que no solo compró lotería para ella, sino que este año compró el número del trabajo también para tres amigos.

Recuerdo a los compañeros que no compraron

Mientras corre el cava y los abrazos, algunos recuerdan también a los compañeros que no habían comprado el número. "Teníamos dos números, el que comprábamos siempre, y el nuevo, que es el que ha tocado y algunos compañeros no lo compraron", siente una trabajadora, quien asegura que la sensación es "agridulce". En este balneario trabajan 49 personas y se repartieron 50 décimos, pero algunos, como Julieta o la propia Eva, de ahí la alegría de su padre y su abuela, compraron números también para familiares y amigos.

Celebración en la administración número 1 de La Garriga, que ha repartido parte del tercer premio. / ZOWY VOETEN

La mayoría, eso si, sí lo hizo. "Fui tres veces a buscar más números, cada vez que los compañeros se animaban a comprarlo", cuenta Eva, a quien le sorprendió la capacidad del dueño de la administración de recordarlo. "Fui la primera vez y pedí el número más parecido que tuviera al 1.840; era el 11.840, con un 1 delante, y ese cogimos; cuando volví la segunda vez, que era la segunda vez que iba a la administración, porque hacía muy poco que trabajaba en el pueblo, me preguntó, ¿el 11.840, verdad?", explica la joven, quien estaba convencida de que les iba a tocar. "Nos tenía que tocar", repite feliz.

Biset se muestra casi igual de emocionado: en los 48 años de historia de esta administración -la abrió su primero y después pasó a él- es la primera vez que venden un número ganador de la Lotería de Navidad.