El sueño premonitorio de una niña lleva siete millones y medio a Sant Boi: "Hemos traído la suerte"

Corría el cava este mediodía en la administración número cinco de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), Gaia Loterías. Han vendido seis series del número 40.014, el segundo premio de la Lotería de Navidad, en total han repartido más de siete millones y medio de euros. Ramon, el único agraciado que ha celebrado el premio en la administración lotera, estaba pletórico. "Hemos traído la suerte a Sant Boi", explicaba con una sonrisa de oreja a oreja. Su hija fue la responsable de que esa administración consiguiera la combinación ganadora.

La historia del segundo premio en Sant Boi se remonta 10 años atrás, cuando su hija mayor tenía siete años. "Un día la niña soñó que el número 40.014 iba a tocar, que íbamos a ganar la lotería", recuerda el padre. Desde entonces, el hombre no ha dejado de comprar el mismo número, año tras año, por el sorteo de la Navidad. Pero estas navidades, al bajar a la administración Gaia, vio que no había el número de la hija. "Nos pidió expresamente que lo fuéramos a pedir, si no fuese por él no hubiéramos dado el premio", cuenta Míriam, la administradora.

Hoy Ramon no daba crédito que al fin, la visión de la niña, se cumpliera. "Yo trabajo de noches y al llegar a casa he visto que solo quedaba el segundo premio por dar y cuando he oído el número me he vuelto loco", seguía, bañado en cava. Lo primero ha sido llamar a su mujer y sus hijas, que están en Venecia por un torneo internacional de pádel. La pequeña, de 14 años, es máster España, presumía el padre.

120.000 euros el décimo

"La mayor esta tarde tiene que jugar la final y no sé como va a poder jugar sabiendo lo que ha pasado". Lo segundo, pensar en qué va a gastar los 120.000 euros del décimo. Él y sus suegros, que tienen otro. "Tengo mil deudas, lo gastaremos en eso y en pasar unas mejores Navidades". El número ganador fue, de hecho, uno de los más vendidos. "Pedimos que nos trajeran más, la gente lo pedía, pero se agotó", cuenta una trabajadora de la administración. El mismo Ramon pidió comprar otro, hace pocos días, pero no pudo.

Ramon ha sido el único agraciado que se ha trasladado hasta el despacho de lotería del Baix Llobregat para celebrarlo. Bernardo Arcos, el administrador, daba saltos de alegría. "Es una locura absoluta, hemos currado mucho en la campaña de Navidad, hemos vivido con mucho estrés y casi no nos dio tiempo a hacer las devoluciones", contaba Arcos. Esta administración lleva 30 años abierta, pero este gaditano solo hace seis meses que la ha adquirido.

De hecho, para darse a conocer, esta administración regaló números de lotería a todos los clientes calvos que se presentaron allí el 9 de diciembre. "Como hay la tradición de pasar un número de lotería encima de las calvas para que dé suerte, les regalamos 25 décimos del 50.700. Además, contratamos a un calvo varios días para dar suerte a la gente que compraba", sigue Arcos. No fue el número premiado. "Pero visto con perspectiva sí que dio suerte", explicó Arcos