Ofensiva para relanzar el catalán entre los jóvenes

No es que el barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de noviembre encendiera las alarmas sobre el paulatino descenso en el uso del catalán, sobre todo entre los jóvenes. No lo hizo porque las instituciones son conscientes de la situación desde hace tiempo. Pero sí constató que el problema está enquistado: las nuevas generaciones utilizan cada vez más el castellano que es la lengua más frecuente en la comunicación del 53% de las mujeres y el 57% de los hombres de entre 16 y 24 años– y además son cada vez más pesimistas sobre el futuro del catalán. Si entre los mayores de 65 años 39 de cada 100 entrevistados por el CEO piensan que la situación del idioma empeorará con el paso del tiempo, el porcentaje crece hasta el 55% en el caso de los encuestados de menor edad.

Ante esta situación, y también por los compromisos que Salvador Illa adoptó para su investidura, la secretaría de Política Lingüística ha adquirido rango de conselleria. El titular del área, Francesc Xavier Vila, identifica en conversación con EL PERIÓDICO los factores que pueden tener incidencia en el retroceso en el uso del catalán entre los jóvenes, entre otros "la demografía, las nuevas tecnologías o las redes sociales".

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la que dependen TV3 y Catalunya Ràdio, siempre ha sido un puntal en la defensa del catalán. No en vano, como recuerda Ernest Rusinés, jefe de los lingüistas de la CCMA, para las cadenas públicas catalanas la cuestión es "una razón de ser" y un "mandato fundacional". Durante años, el principal contacto de muchos niños (no solo en Catalunya, también en Baleares) con la lengua fue a través de las series de dibujos animados de TV3. Pero desde hace un tiempo, en la CCMA tratan de solucionar el problema que se ha planteado con la paulatina migración, que ya es muy acusada, del público desde los medios audiovisuales tradicionales a las plataformas online, donde el contenido en catalán es todavía más minoritario.

"Es una cuestión de mercado, que ahora es global. Vivimos al lado del mercado hispanoamericano, que tiene millones de personas de audiencia potencial. Y quien puede potenciar ahí el uso del catalán son los medios públicos, o las instituciones", dice Rusinés. Y subraya que la competencia cuando nació TV3 era "mucho más limitada" y ahora "no solo compite con el ámbito español, sino también con el global, porque ahora los jóvenes consumen muchas cosas en inglés, y antes no".

Plan estratégico

La Corporació aprobó hace dos años, poco después de la llegada de Rosa Romà a la presidencia, un plan estratégico para abordar la situación y ganar peso digital, lo que se traduce en un aumento considerable en el contenido disponible en catalán en ese ámbito. En esa "refundación" una de las líneas fundamentales era "recuperar al público joven", recuerda Rusinés, con acciones como el relanzamiento del Club Súper 3 (ahora SX3) o la creación de las plataformas 3cat o EVA, el nuevo canal enfocado en los jóvenes y en las redes sociales.

El conseller Vila destaca también "el papel fundamental" de los medios públicos en la promoción del catalán. Y subraya, además de la creación de esas plataformas, el éxito de programas y series juveniles de los últimos años, como 'Eufòria' o 'Jo mai mai'. "La CCMA también ha contratado a referentes juveniles de éxito, como Laura Escanes o Spursito", dice. Todas estas acciones se enmarcan en un plan global para "reimpulsar el catalán" que prevé por ejemplo el incremento en un 34% del doblaje de series y películas internacionales de éxito, la cesión a las plataformas de contenidos audiovisual de más de 1.000 doblejes y subtitulaciones o la creación de dos videojuegos en catalán.

"Hace unos años no era posible vivir de hacer contenidos en catalán, y ahora sí" Francesc Xavier Vila — Conseller de Política Lingüística

También por este motivo, en octubre la Generalitat anunció la concesión de unas becas dotadas con 312.000 euros para que 24 'influencers' creen vídeos en catalán en las redes sociales. Juliana Canet, la creadora de contenido en catalán más conocida, cree que ya está habiendo un crecimiento. "Yo sí creo que estos últimos años ha habido un cambio muy positivo, que sencillamente es que la gente ha entendido que el catalán es apto para hablarlo en internet, que sorprendentemente es una cosa que no había visto hasta ahora", dice a este diario.

El conseller Vila apunta otras ventajas de crear contenido en catalán, como que "hay menos competidores" que en castellano y que "los 'microinfluenciadores' tienen su mercado, porque a una empresa que apueste por un consumidor cercano no le sale a cuenta apostar por comunicadores que tienen muchos seguidores residentes a gran distancia". "Hace unos años no era posible vivir de hacer contenidos en catalán, ahora ya lo es", resume.

Desinterés

La alternativa tradicional para aprender el idioma son los cursos gratuitos –los privados son muy caros, denuncian varios usuarios– que ofrece el Consorci Nacional de Política Lingüística (CNPL). "No veo muchos jóvenes en las clases de catalán, la mayoría de alumnos tiene más de 30 años", dice, desde sus 24 años, Fátima Giménez. Esta paraguaya llegó hace cinco años a Barcelona, y enseguida se propuso aprender catalán: "Yo ni sabía que se hablaba catalán aquí. Me lo dijeron y me apunté al curso intensivo de verano. Para mí es una muestra de respeto por la cultura y por la gente, y también me sirve para adaptarme. Si algien viene y me habla en catalán, quiero poder contestarle en catalán". Pero no cree que su caso sea muy habitual; de hecho, lo que ve es "desinterés" en su franja de edad, y que, puestos a aprender o perfeccionar una lengua, muchos prefieren el inglés.

Pero ella al menos ha podido volver a matricularse en uno de estos cursos del CNPL, y en enero empezará con el nivel C1. La argentina Bárbara Granados no ha tenido tanta suerte. "El plazo de inscripción abrió a las 9.00 del martes. A las 9.05, ya no había plazas", dice sobre el colapso que ha sufrido esta semana la web para apuntarse a los cursos que ofrece el Consorci, a pesar de que este año se ofrecen hasta 32.000 plazas, 2.000 más que el anterior. Ella también se queja de que el sistema es poco flexible, y de la limitación de horarios en los que se imparten las clases, que los hacen difíciles de seguir para quien tenga una jornada laboral normal.

No cambiar de lengua

En cualquier caso, pese a los escollos de esta semana, entre los objetivos de la Conselleria de Política Lingüística también está relanzar el CNPL. Y el conseller celebra iniciativas como la de '21 dies' que ha lanzado el ente en los últimos meses, que anima a comunicarse siempre en catalán cuando el interlocutor entienda este idioma. "La mejor manera de volver a ganar hablantes es que la gente que ya sabe el catalán no cambie de lengua ante unas facciones, un color de piel o una indumentaria que se salen de lo tradicional", dice Vila.

Suscríbete para seguir leyendo