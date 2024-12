Socios de un gimnasio de Bilbao se reparten parte del tercer premio

Socios del gimnasio AltaFit ubicado en el barrio bilbaíno de Miribilla (Bilbao) se han repartido parte del tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, que ha recaído en el número 11.840. Los responsables del gimnasio habían adquirido la lotería en una administración del centro comercial de Miribilla, que este domingo permanecía cerrado. Esa administración tenía consignadas 70 series de ese número, por lo que, de haberse vendido todas, habría repartido 35 millones.

Entre los agraciados, por tanto, se encuentran los socios de este gimnasio que han estallado de alegría tras saber que habían sido agraciados en el Sorteo de Navidad. Uno de los encargados del local, Markel Román, ha afirmado estar contentísimo. "Me ha llamado mi padre, histérico, diciéndome que nos había tocado. Estamos eufóricos, contentos, felices. ¡Y yo que pensaba que este iba a ser un domingo tranquilo!", ha exclamado. Según ha manifestado, a más de la mitad del gimnasio le ha tocado el premio.

También se han acercado hasta el lugar algunos socios del gimnasio, que han estallado de alegría. "Es una alegría tremenda. Compré un décimo con otros dos socios más, nos llevamos 16.000 euros cada uno", ha dicho un eufórico José Manuel Iglesias, quien ha pedido, entre bromas, a los responsables del gimnasio que arreglen la caldera con su parte del premio.

50.000 para Puelles

Entre los que se han acercado al gimnasio, estaba Josu Puelles, hermano del inspector de la Policía Nacional, Eduardo Puelles, asesinado por ETA en Arrigorriaga con una bomba lapa colocada en su automóvil. Puelles, socio del gimnasio, había adquirido un boleto, con el que ha ganado 50.000 euros. "No me lo esperaba. Es la primera vez que me toca algo en la lotería, así que estoy supercontento. Me lo ha dicho un compañero de gimnasio cuando venía para aquí y he vuelto otra vez a casa para decírselo a la mujer y a los hijos", ha afirmado.

Con ganas de bromear, ha dicho que no sabía si iba a poder entrenar: "No sé si voy a tomar proteína o champán. Estoy dudando". Tras señalar que no ha compartido el boleto con nadie, ha dicho que 50.000 euros tampoco son "para tirar la casa por la ventana", pero le dará para "algunos planillos, algún viajecito, alguna cosita que hay que comprar y para tapar agujeros, bueno, agujerazos".

Josu Puelles ha dicho que lo siente por aquellos que van al gimnasio, pero no han comprado lotería, para luego apostillar, con sorna: "Igual son los gafes, igual si lo compran no toca. Entonces, está bien que no lo hayan cogido".

Para una boda

Una vecina de Miribilla, Sagrario, compró dos décimos, uno para ella y otro para su hija, que rechazó adquirir ninguno porque no "es de loterías". "Entonces dije, pues para mí los dos", ha relatado.

El dinero que le ha tocado, 100.000 euros, lo dedicará sobre todo para pagar la boda de su hija, que se casa en mayo del año que viene. "Vamos a hacer una boda, boda", ha afirmado, para precisar que dejará un pellizquito para ella.

"Venimos al gimnasio desde hace un añito. Hoy no sé si voy a poder hacer gimnasia, estoy emocionada. Íbamos a ir a spinning y ya no vamos. Vamos a ir a tomar champán", ha declarado.

Sagrario se ha enterado de que le ha tocado la lotería porque un amigo le ha mandado a su marido un audio diciéndole que había tocado en el gimasio. "¿No va ahí Sagra?", ha preguntado el amigo. Entonces, Sagrario ha salido corriendo al establecimiento.

En este momento, ha aparecido su hija por la entrada del gimnasio. "Ya viene mi hija por ahí, la que se casa". "¡Viva la novia!", han proferido en gritos.