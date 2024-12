Cómo pueden evitar los ciudadanos que los contenedores azules se desborden

Acabamos de pasar el Black Friday y se acercan las Navidades, dos fechas señaladas en el año en las que aumenta el consumo, las compras online y con ello, los embalajes y cajas de cartón con los pedidos que nos llegan a nuestros domicilios. Esto provoca que los contenedores azules se llenen más rápido y en muchas ocasiones, aparezcan cajas alrededor de ellos, tiradas en la calle. Xavier Balagué, gerente de Ecoembes en Cataluña, asegura que los ayuntamientos, “controlan y monitorizan los hábitos de la ciudadanía para reforzar las recogidas para que no desborden los residuos”. A pesar de ello, desde la ciudadanía también tenemos en nuestras manos el poder para evitar esas situaciones con pequeños gestos.

Responsabilidad de todos

En España, el 80% de los hogares y ciudadanos somos recicladores activos que separamos nuestros residuos a diario en los diferentes contenedores. Concretamente el azul, al igual que el amarillo, lleva 25 años en funcionamiento en nuestro país. En Cataluña, hay 38.000 contenedores azules repartidos por toda la comunidad y los ciudadanos echan una media de 26kg de envases de papel y cartón a ellos. Los contenedores azules están destinados solo al papel y al cartón, desde envases de alimentación, de calzado, productos congelados, papel para envolver o papeles de uso diario. Aunque este contenedor no genera muchas dudas, uno de los residuos impropios que a veces aparece por error son los briks, ya que al llevar cartón generan confusión, pero el brik es un envase que siempre va al amarillo ya que está compuesto por cartón, plástico y aluminio. Una de las cosas que nos recuerda Xavier Balagué, es que “si tiramos una caja tal y como viene, se nos llena el contenedor rápido. En realidad, se llena de aire porque no hemos doblado bien las cajas”.

Los ciudadanos Debemos plegar las cajas en nuestros hogares antes de tirarlas al contenedor azul

Y, es que, una de las cosas que debemos empezar a hacer los ciudadanos en nuestros hogares, es plegar las cajas antes de llevarlas al contenedor azul. Si no lo hacemos, ocuparán mucho espacio, se llenarán muy rápido y otros ciudadanos no podrán depositar sus residuos cuando vayan. También es importante comprobar que el contenedor esté realmente lleno, porque en muchas ocasiones encontramos una caja en la boca del contenedor y creemos que ya no cabe nada más, pero si la empujamos, podemos comprobar si está lleno o si la caja se había quedado atascada. Todo esto es importante porque si la mayoría del espacio está ocupado por aire, el camión trasladará ese aire a una planta de reciclaje, en lugar de todas las cajas que podrían haber entrado en él si todos los ciudadanos las hubiésemos plegado previamente.

Evitar el desbordamiento

En estas fechas, es común encontrarnos los contenedores desbordados, con cajas por el suelo. Y es que, hay que recordar, que no solo los ciudadanos utilizamos los contenedores azules, también los comercios hacen uso de ellos: panaderías, tiendas de ropa, bares o restaurantes. Esto provoca que, en épocas de mucho consumo, como son las Navidades, los ciudadanos y comercios generamos más cajas de cartón de lo habitual y llenemos la capacidad del contenedor antes de que un camión de recogida pueda pasar a recogerlo para llevar todas las cajas a una planta de reciclaje. Ecoembes aumenta en esta época las campañas de sensibilización hacia la población, tal y como recuerda Xavier Balagué, “el mejor residuo es el que no se produce. Siempre se recomienda traer el envase desde nuestra casa o usar envases reutilizables, pero si después de estas medidas, generamos residuos, es importante depositarlos en su contenedor correspondiente”.

Cada municipio tiene establecida una frecuencia de recogida en función de su población o si tamaño. Ecoembes colabora con las entidades locales para ayudarles a establecer la frecuencia y los puntos de recogida. En algunos lugares, esta frecuencia está establecida para todo el año y no cambia en función de la época. Por lo que, en fechas señaladas como el Black Friday y las Navidades, en las que consumimos y generamos más residuos de lo habitual, puede ser que los contenedores se llenen antes de lo previsto. Es importante, ser conscientes del momento en el que estamos y, en lugar de dejar las cajas alrededor del contenedor si está lleno, podemos esperar un par de días a que se vacíen para tirarlas.

Y, si no hemos tenido la fortuna de llevarnos el gordo, recuerden tirar todos los décimos que no valen al contenedor azul. ¡Ellos tienen una segunda oportunidad!