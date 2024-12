Vigilancia desde el aire: el helicóptero-radar de Trànsit impone 816 multas por exceso de velocidad en medio año

La principal característica de la siniestralidad viaria en Catalunya es que es muy dispersa. Los accidentes se reparten entre los 12.000 kilómetros de carreteras que hay por todo el territorio, por lo que el Servei Català de Trànsit busca fórmulas para reducir accidentes que pueden ser muy graves o mortales. Con el objetivo puesto en los siniestros provocados por los excesos de velocidad, Trànsit cuenta con una nueva herramienta: se trata de un helicóptero que incorpora un radar móvil y que puede controlar la velocidad desde el aire.

Desde su entrada en funcionamiento en junio pasado hasta mediados de diciembre, este radar aéreo ha impuesto 816 multas, más del 90% en la AP-7, ya que es la vía que acumula más vehículos. Este cinemómetro aerotransportado se llama Falcó y es indetectable para cualquier sistema existente de inhibidores e identificadores de radar, y al no emitir ningún tipo de onda, explica a EL PERIÓDICO Jean Peña, responsable de gestión del Tráfico del Servei Català de Trànsit.

Aun así, los conductores saben cuándo el helicóptero está volando porque aparece un aviso en los paneles informativos. Peña destaca la importancia de la pedagogía para acabar con los siniestros provocados por el exceso de velocidad, ya que el factor humano está presente en el 90% de los accidentes: cuanto más marca el cuentakilómetros, menor es el tiempo de reacción. También destaca Peña que es importante mantener siempre el control del vehículo y más ante un incremento de la movilidad en carretera.

23 multas de media

Cada vez que despega, que no es a diario, este helicóptero-radar detecta unas 23 infracciones de media que acaban en sanción, apunta Peña. Tras captarlas, envía las imágenes con la matrícula a un servidor para que se inicie el proceso administrativo, de forma similar a los carro-radar que Trànsit ha puesto recientemente en funcionamiento.

Lo de multar desde el aire no es nuevo. Hasta ahora, desde las cámaras instaladas en el avión bimotor o desde un segundo helicóptero de Trànsit, se captaban infracciones muy graves, como adelantamientos irregulares en línea continua o por el arcén; giros prohibidos, o conducción temeraria, que no respeta la distancia de seguridad o que recae en negligencias como consultar el móvil al volante. Cada año se interponen una media de 2.500 sanciones desde el aire, según Peña, una cifra que aumentará considerablemente al poder controlar también los excesos de velocidad con el radar.

556 cámaras de tráfico fijas

Para controlar el tráfico en los 12.000 kilómetros de carretera, Trànsit cuenta con 556 cámaras fijas que vigilan la mayoría de tramos. A los puntos que no llegan se envían los medios aéreos, los dos helicópteros y el avión bimotor, que también informan en directo de la situación viaria, como posibles accidentes, cortes de carreteras, averías o congestiones. Todas las imágenes llegan al centro viario de control en el que se ubican los gestores de Trànsit.

"Realmente los medios aéreos son cámaras voladoras, podemos llegar a zonas que nos interesan y en las que no tienes infraestructura fija", comenta Peña, quien recuerda que las cámaras de monitorización permanente están en las vías de más alta capacidad, por las que pasan más de 100.000 vehículos al día. Los helicópteros pueden sobrevolar todo el espacio aéreo a una velocidad media de entre 200 y 250 km/h y permiten quedarse estacionado en un punto durante mucho tiempo para captar imágenes.

El helicóptero con radar de Trànsit / Trànsit

"Los helicópteros hacen cuatro funciones fundamentales: información sobre el estado de las carreteras y los problemas derivados de la circulación; vigilar las vías con cámaras potentes para denunciar infracciones graves o muy graves; inspeccionar el estado y la señalización de las carreteras para su mantenimiento o reparación y hacer seguimientos de operaciones, como las de salida y retorno, en contacto permanente con los controles que se hacen desde tierra", explica Peña.

Sobre esta última función, el responsable de gestión del Tráfico del Servei Català de Trànsit señala que los dispositivos se planifican ante concentraciones de vehículos en algunos puntos. Por ejemplo, el pasado Puente de la Constitución se esperaba más afluencia en las vías hacia la montaña. En estos casos, con un único medio aéreo no pueden cubrir toda la red viaria catalana y por eso se utilizan varios a la vez.

Otros medios aéreos

El avión, que puede alcanzar una velocidad de 300 o 350 km/h, se envía para inspeccionar a puntos más lejanos de Catalunya, ya que sus características permiten volar más rápido y a más distancia. También cuenta con una cámara incorporada que ofrece información de tráfico en tiempo real.

Este 2024 Trànsit también ha iniciado una prueba piloto para el uso de drones. La normativa establece que no pueden volar a más de 120 metros de altura y el piloto siempre debe visualizar su recorrido, que no puede ser por encima de núcleos poblados. Al también llevar cámaras, los gestores de tráfico los usan para controlar la accidentalidad en cruces peligrosos o en los que se cometen irregularidades, como no respetar las señales o posibles distracciones al volante.

Además, los drones permiten realizar la medición de ángulos y distancias para representar topográficamente un terreno sobre plano. Así, se puede detectar los posibles problemas en una pendiente o la curva de una vía. Para el próximo año, Trànsit pretende seguir con pruebas piloto de vuelos simultáneos de drones triangulando en puntos conflictivos con mucha concentración de accidentes.

