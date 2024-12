Claudia Bruna, coach familiar: “Venimos huyendo de los modelos controladores y nos hemos ido al lado opuesto, a los pasivos”

Claudia Bruna lleva más de una década especializándose para ayudar a los padres a mejorar la relación con sus hijos. Coach familiar y educadora, ofrece habilidades y herramientas a educadores y familias para que consigan capacitar y empoderar a los más pequeños. Combinando la pedagogía y coaching, acompaña a los padres para que puedan fortalecer y mejorar la educación que le dan a sus hijos, así como para que aprendan a sacar lo mejor de ellos mismos. Es autora de dos libros: 'Descubriendo a Matías', una guía práctica de coaching para padres e hijos; y 'Educar contra el acoso'.

En tu página web te defines como madre apasionada, mujer afortunada, educadora y coach esperanzada. ¿Hay alguna razón en especial para ponerlo en ese orden?

Me encanta esta pregunta, para mí sí que la hay. Tiene sentido un poco a nivel de prioridades. Yo valoro mi trabajo, pero para mí lo más importante es primero hacer bien el papel de madre, intentar trabajar en mí y hacerlo todo lo mejor que pueda sin ser perfecta. No pretendo tampoco con mis consejos o mi apoyo a los padres que sean perfectos, pero lo que sí podemos hacer es conocernos, ser conscientes de nuestro impacto, de quienes somos, de cómo son las personas que nos rodean e intentar hacer la vida más agradable y fácil. Volviendo al orden, para mí, si lo primero está bien, lo demás funcionará, por coherencia. Es muy importante para mí dedicarme a ser madre en primer lugar, darle mi mejor versión. Y luego, pues, dedico a todo lo que voy aprendiendo, lo que voy viendo y mis conocimientos, a personas que también quieran mejorar esta relación con sus hijos, ser conscientes de todo y mejorar el impacto.

Entiendo que primero fuiste madre, y luego coach, ¿verdad?

Yo vengo del mundo de la multinacional. Estuve muchos años en marketing en una empresa, liderando equipos, y ahí me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era la parte más humana de mi trabajo. Entonces estaba viviendo en Viena, y conocí a una coach, viví un proceso de coaching y me encantó. De ahí me fui a formarme como coach en Inglaterra y coincidió mi formación en coaching con mi maternidad. Ahí pude ver la utilidad de estas herramientas del coaching en la relación padre-hijos, y por eso me quise especializar. En lugar de irme al coaching más ejecutivo, cuando fui madre me di cuenta de la importancia del rol de los padres en el futuro de los hijos y quise enfocarme en eso. Recuerdo una frase que leí cuando fui madre, de María Teresa de Calcuta, que decía: “Si quieres cambiar el mundo, ve a casa y llama a tu familia”. Esa frase me inspiró, hay mucha gente que necesita nuestra ayuda, sí, pero a veces no hace falta irte al otro lado del planeta para ayudar. A veces las personas que necesitan más ayuda son los tuyos, y es importante no olvidarlos.

Claudia Bruna ofreció la sesión de coaching 'La importancia de los límites, hoy más que nunca' en el Foro Educación y Tecnología. / Maite Cruz

¿Cuáles consideras que son los principales retos de las familias a la hora de educar a sus hijos?

Para mí el mayor reto a día de hoy son los límites. Venimos huyendo de los modelos excesivamente controladores, autoritarios y un poco agresivos, y nos hemos ido al lado opuesto. Como un péndulo, nos hemos ido a modelos pasivos, sobreprotectores, modelos que no establecen límites firmes. Por confusión, no porque no queramos poner límites, sino para evitar ese control excesivo y porque nadie nos ha enseñado que hay un punto medio: la comunicación o el modelo asertivo.

¿En qué consiste este modelo?

El modelo asertivo es saber comunicar un límite de forma firme, de forma clara, concisa y precisa, pero a la vez sin dañar a nadie, que sea respetuoso. Es comunicar lo que necesitas comunicar, en el caso que hablábamos serían los límites, pero sin dañar a nadie. En el modelo agresivo, es una comunicación que dices lo que quieres decir, pero dañas al otro, lo haces de tal manera que al otro le puede sentar mal. En la comunicación pasiva, por no dañar al otro, no lo dices, no pones ese límite, con lo cual te dañas a ti mismo. La clave es saber comunicar lo que necesitas sin dañar a nadie.

¿Cómo podemos fortalecer esa comunicación de padres a hijos?

Hay un guion muy sencillo que yo explico a los padres para empezar a integrar la comunicación asertiva, empezar centrando la comunicación en el yo. Tendemos a juzgar, ver mal lo que ha hecho el otro, en lugar de expresar nuestra necesidad. Si un niño no obedece, por ejemplo, y no recoge su cuarto, no le digo “eres un desordenado, eres un desastre”, así no nos vamos a escuchar. En cambio, le puedo decir “Me siento enfadada porque veo que te he repetido tres veces que recojas la habitación y no lo has hecho”. Centrarte en el yo hace que la persona esté más abierta a escucharte, y más receptiva a cambiar su comportamiento. También es muy importante expresar de forma clara lo que queramos decir. No es lo mismo decir “Necesito que llegues pronto” a “Necesito que llegues a las 9”.

No podemos controlar la vida de nuestros hijos, lo que sí podemos hacer es educarles y enseñarles el camino de lo correcto Claudia Bruna — Coach familiar

Ser padre o madre es un trabajo a tiempo completo, ¿hay espacio para los errores?

Somos humanos, y nos equivocamos, y nos vamos a dañar sin querer. Para mí lo importante es que escojamos un camino de mejora, un cambio de conciencia, de reconocer el fallo y luego ver cómo podemos mejorarlo. Hay que entender que como modelos de nuestros hijos, el error es parte del aprendizaje, no hay que ir a la culpa, hay que ir a la aceptación. Decirnos: “Soy humana, hoy estaba nerviosa, cansada, mi hijo me ha retado más y he acabado gritando”. No está bien, pero no pasa nada, tenemos que centrarnos en crecer y aprender.

Para acabar con uno de los temas que más preocupan a las familias hoy en día, ¿dónde te sitúas en el debate de prohibir los teléfonos a los menores de 16?

Soy partidaria de retrasar al máximo el teléfono móvil, no antes de los 14. A partir de esa edad, quizá un móvil de llamadas, WhatsApp y demás. Yo evitaría las redes sociales hasta los 16. Aunque la clave no recae en prohibir, sino en ir guiando. Me posiciono más bien en la educación digital. Tú, como padre, tienes que haber sido un buen modelo de uso del móvil, haberles informado sobre los riesgos de internet… también creo que necesitamos confiar en ellos. No podemos controlar la vida de nuestros hijos, lo que sí podemos hacer es educarles y enseñarles el camino de lo correcto. Los móviles han llegado para quedarse, además de que también tienen cosas buenas. Lo mejor que puedes hacer es preparar a tu hijo y luego confiar en que él pueda hacer uso de estas herramientas.