Las razas de perro que son más difíciles de domesticar, según los veterinarios

Los animales domésticos se han convertido en un miembro más de las familias. Pero igual que pasa cuando intentas educar a un niño pequeño, adiestrar a algunas razas puede convertirse en todo un reto.

Aunque muchas personas piensan que los perros pequeños son una opción más sencilla, ninguna raza potencialmente peligrosa aparece en las listas que elaboran los veterinarios. Por el contrario, son los animales aparentemente más amables las que generan más complicaciones para adiestrarlos.

El veterinario Adam Christman ha publicado en su cuenta de TikTok las cinco razas más difíciles de adiestrar. En quinta posición sitúa al bichón maltés, muy común en los hogares españoles. "¿Cómo puedes enojarte con ellos? Pero son rápidos y requieren mucha repetición", asegura. El Jack Russell Terrier, de apariencia adorable, ocupa el cuarto lugar. "Dicen que estos perros tienden a tener la capacidad de atención de un niño pequeño. Como la mayoría, se distrae fácilmente en la escuela", recuerda.

El tercer puesto es para la raza que protagoniza todas las tendencias, el perro salchicha. "Estos perros son tercos. Les lleva alrededor de un año aprender a ir al baño. Me derriten el alma, pero arruinan tus pisos", ha confesado. Otra raza que aparentemente parece bondadoso, escala hasta el segundo puesto: los 'pomerania'. "Si estos perros pudieran hablar, esto es lo que harían. Me quedará aquí, déjame mostrarte. ¿Sabes que haré con esto? ¿Dónde está la basura? Dejaré caer pepitas en tu bolso", ha explicado. Por último, este veterinario destaca a Shih Tzu como la raza más difícil de domesticar. "Este perro nunca lo hemos incluido en ninguna lista. Pero siempre reaccionan con un no cuando les enseñas a ir al baño", aclara.