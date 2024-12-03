Dictamen de los expertos convocados por el Gobierno: evitar pantallas hasta los seis años y móvil sin internet para los adolescentes

Si tienes un hijo menor de seis años, no deberías usar pantallas en su presencia. Así lo aconseja el comité de especialistas convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia para trazar un plan de protección infantil digital. Los expertos recomiendan evitar las pantallas hasta los seis años y no entregar un teléfono hasta los 16 años y que este sea un teléfono sin internet, no un smartphone. El documento, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, no es en absoluto vinculante pero servirá para enriquecer la futura ley que tiene por objetivo, entre otros muchos, evitar que los niños y las niñas accedan a contenidos 'online' inapropiados.

Familias Los 50 expertos y expertas que han elaborado el plan -entre los que hay profesores universitarios, representantes de las familias, abogados, psicólogos y especialistas en transición digital y protección de datos- lanzan recomendaciones a las familias en función de la edad de sus hijos. De 0 a 3 años, no hay que exponer a los niños y niñas a ningún dispositivo digital. De 3 a 6 años se desaconseja igualmente salvo algunas excepciones siempre que sean de forma puntual y bajo la supervisión de un adulto. Por ejemplo, para mantener un contacto social o familiar. El texto no lo especifica, pero se entiende que son casos de separación o divorcio con juicio de por medio para que el menor siga en contacto con el progenitor con el que no convive. Hasta los 6 años, los especialistas aconsejan a los padres y madres que limiten el uso de sus propios dispositivos digitales en presencia de los menores. De 6 a 12 años, los niños y las niñas deberían tener limitado el uso de pantallas con acceso a internet, que siempre deberían ocupar un lugar secundario frente a actividades al aire libre. “Si se decide utilizar un dispositivo, debe ser bajo la supervisión de un adulto y para acceder puntualmente y con límites prefijados únicamente a contenidos adaptados a sus edades y capacidad”, especifica el texto. El texto choca con una realidad: las familias entregan el primer teléfono con acceso a internet a los 11 años, según un estudio de Unicef. El plan de los expertos insta a que sea imprescindible que los dispositivos digitales de los menores con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años -en caso de que los tengan- dispongan de herramientas de control parental que permitan evitar el acceso a contenidos inadecuados. También es fundamental gestionar el tiempo de exposición. En todo caso, en esa franja de edad hay que priorizar el uso de teléfonos analógicos que no tengan acceso a internet. Según los expertos, se debe retrasar la edad del primer móvil inteligente lo máximo posible. “Si las familias deciden la entrega de un móvil inteligente antes de los 16 años, hay que utilizar el control parental para limitar y monitorear el acceso a los contenidos y el tiempo de uso”, aseguran.

Fabricantes El informe plantea medidas que ya están incorporadas en el proyecto de ley de protección digital a los menores: todos los fabricantes de tecnología, desde móviles hasta tabletas, ordenadores y televisiones ‘inteligentes’, estarán obligados a incluir en los dispositivos un sistema de control parental, que será gratuito para los usuarios. Se asume que la autorregulación del sector es “insuficiente”, así que habrá configuración por defecto de espacios seguros digitales (control parental) y la obligatoriedad de advertir en el etiquetado de los dispositivos de los riesgos que su uso tiene para la salud.

Niños 'influencers' El comité plantea la regulación los niños y niñas 'influencers' con presencia digital y aboga por la “prohibición expresa de exponer a personas menores de edad en el contenido objeto de su actividad en la red”, independientemente de que se generen ingresos económicos directa o indirectamente. En este apartado, el comité insta especialmente a regular la práctica de padres y madres que son generadores de contenido digital o 'influencers' y muestran a sus hijos e hijas ('sharenting', anglicismo que proviene de share (compartir) y parenting (paternidad).