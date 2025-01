Lucas Gortazar, experto en educación: "Siempre es mejor tener dos docentes en un aula que reducir la ratio y mantener la soledad del profesorado"

Algo malo está pasando cuando más de la mitad de los niños y niñas de 10 años del planeta no son capaces de comprender un texto simple. Eso quiere decir que la escolarización y el aprendizaje no van de la mano. ¿Por qué existe esta crisis del aprendizaje? Director del área de educación del centro de Políticas Económicas de ESADE (EsadeEcPol), Lucas Gortazar reflexiona sobre ello en su nuevo libro, 'Educación universal' (editorial Debate), escrito junto al catedrático de Didáctica y Organización Escolar Juan Manuel Moreno.

Gortazar recibe a EL PERIÓDICO en Bilbao, ciudad en la que reside. Este miércoles viaja a Barcelona para presentar, junto a Moreno, el libro en la Fundació Bofill (18.30 horas).

Nunca ha habido más debate social sobre la educación ni más presencia mediática de pedagogos y profesores. Pero el éxito del sistema educativo sigue sin estar garantizado. Uno de los culpables es el alto nivel de segregación. ¿Cómo se combate?

Siempre se ha pensado que con escolarizar a los niños estaba todo solucionado. Pero escolarización no se traduce siempre en aprendizaje. Suerte que en Europa esa no traducción solo afecta a un 15% del alumnado. En África es un 80%. ¿Por qué? La segregación es una causa. Pero una segregación que no es como la entendemos habitualmente en España, sino una segregación de las oportunidades, del buen profesorado en un determinado centro y el esfuerzo de las familias. La paradoja de la educación universal es que a mayor igualdad de oportunidades mayor desigualdad de resultados. De ahí la sensación de alarma y crisis. Queda mucho por hacer.

"No hay aprendizaje sin dominio de la lectoescritura y las matemáticas"

Por ejemplo, repensar el concepto de meritocracia.

La crisis de aprendizaje genera desafección. Son los desencantados, los que se dan cuenta de que la promesa de la educación no se está cumpliendo. Llevado al extremo, piensan que es una estafa y que la meritocracia son los padres. Pero, al igual que sucede con la democracia, no hay una alternativa mejor a la meritocracia. Lo que sí podemos hacer es hacerla más perfecta. Hoy es imperfecta porque quien tiene ventaja de casa, tiene ventaja en la escuela. Las críticas a la meritocracia se resuelven con más oportunidades, más educación infantil de calidad, mejores docentes donde más necesarios son, más pasarelas de aprendizaje para los que no van bien, y mayores expectativas acompañando al alumnado con más dificultades. Todo eso son políticas educativas.

El problema es que los docentes se enfrentan a aulas muy complejas y hay escasez de recursos para atender la diversidad, chavales con dificultades de aprendizaje o con problemas de conducta o socioemocionales.

Si queremos pasar de la escolarización al aprendizaje hay que dar respuestas personalizadas a cada alumno. Hay docentes que saben manejar mejor un grupo heterogéneo que otro y eso se prepara y se forma. Es una técnica que, sin embargo, en España no se trabaja. Aquí hay una enseñanza de talla única. Los docentes siempre dicen que no se les prepara para gestionar un aula heterogénea. Hay que dar más recursos y poner más docentes a trabajar juntos. Siempre es mejor dos profesores en un aula que reducir la ratio y mantener la soledad del profesorado. Hay que hacer más atractiva la profesión para atraer a buenos profesionales y hay que pagarles mejor según van avanzando en su carrera.

"Los docentes siempre dicen que no se les prepara para gestionar un aula heterogénea. Hay que dar más recursos y poner más profesionales a trabajar juntos"

Hablando de segregación, ¿qué opinión le merece que Educació haya congelado la posibilidad de recuperar la sexta hora en primaria en la escuela pública catalana? Son muchas horas al año que sí tiene la concertada.

Lo más meritocrático es ampliar la escuela en tiempo y espacio. No hay debate al respecto. Pero no estamos proponiendo una escuela de 10 horas al día, ¿eh?

"La paradoja de la educación universal es que a mayor igualdad de oportunidades mayor desigualdad de resultados"

Respecto a las viejas y nuevas pedagogías, el debate es un poco falso porque nadie quiere volver a la escuela franquista ni nadie está convencido de que los niños aprendan por ciencia infusa.

La memoria es al aprendizaje lo que respirar a vivir. Si no memorizas, no aprendes. Si no respiras, no vives. No hay aprendizaje sin dominio de la lectoescritura y las matemáticas. Quien diga lo contrario se engaña. Ahora bien, la memorización como fin en sí mismo, que es lo que ocurre mayoritariamente en la escuela secundaria en muchos países, no solo España, nos lleva a aprender memorizando para olvidar rápidamente. Hay quien defiende que se nos está yendo la mano con la nueva pedagogía, pero cuando PISA pregunta al alumnado español qué tipo de matemáticas aprenden en el aula la respuesta no es razonamiento matemático sino reproducción de algoritmos de las ecuaciones de segundo grado. Esas son las matemáticas que se están enseñando en España. En el debate de memorizar ‘versus’ motivar, lo importante es concretar qué estamos hablando. Los eslóganes no ayudan en nada. De lo que se trata es de darle una motivación y un sentido al aprendizaje, y todavía no se le da. Los saberes básicos son fundamentales y la llave para aprender es la lectura. Deberíamos volver a eso de una manera ambiciosa y exigente a ver si lo logramos en los tres o cuatro primeros cursos de primaria, que son la clave de todo lo demás. Pero hay que tener en cuenta todo lo que ocurre fuera de la escuela también.

"Los saberes básicos son fundamentales y la llave para aprender es la lectura. Deberíamos volver a eso de una manera ambiciosa"

Explica en el libro que el gobernador de Virginia (EEUU) creó una línea telefónica para denunciar a un docente si alguien se sentía “ofendido” por lo que enseñaba en clase. El homólogo de Florida animó a las familias a demandar a la escuela si sus hijos se sentían “incómodos”. ¿Estamos cerca de eso?

España es alumno aventajado de eso. En general, Europa se acerca peligrosamente a la pinza entre descontentos y desencantados, a las burbujas identitarias, la nueva izquierda y la vuelta al conservadurismo. El pin parental es una idea que surgió en Polonia. El cuestionamiento de lo que debe ser la escuela y cómo deben ser los profesores supone amenazar a la profesión docente, es un ataque directo.

¿Por qué todos opinamos sobre cómo debería ser un centro educativo? Es algo que tiene que ver con el clima de polarización en los países. Es mucha presión para el sistema. Si seguimos así, la enseñanza será una profesión de riesgo que nadie quiera asumir.

