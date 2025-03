La joven de Guissona que se enfrenta al estigma: "Aquí, si eres negra, tu futuro es el matadero"

"He nacido en Guissona, soy de Guissona, pero la gente siempre me ve como si no lo fuera, como si fuera inmigrante. No es fácil que te acepten", se presenta Khady Fall Sarr, una joven de 18 años hija de los primeros senegaleses que habitaron el motor económico de La Segarra. Desde el salón de su casa explica que muchas chicas como ella sueñan con aclararse la piel para estar "más integradas" en la sociedad. Ella aspira a otro futuro. "Aquí, si eres negra ya se supone que tu futuro es el matadero. Pero mis padres siempre me dicen 'si estudias, puedes incluso dirigir a personas blancas'", explica.

Khady Fall Sarr, hija de los primeros senegaleses en llegar a Guissona, desde el balcón de su casa que da al ayutamiento. / zowy voeten

En pleno mes de julio, las calles de Guissona son un desierto. Especialmente a primera hora de la tarde. Como la mayoría de vecinos del municipio, Khadi Fall Sarr se refugia en casa, con el ventilador a todo trapo. Allí está también su madre y su hermana pequeña, de apenas dos años, rodeadas de las fotos familiares que cuelgan en las paredes: la de juventud de su madre, de una belleza deslumbrante, y las de la traviesa Fall antes de llegar a la edad adulta.

"Este es mi padre. Fue el que vino primero a España. Primero trabajó en los campos de Almería, luego estuvo en Lleida hasta que llegó a Guissona a trabajar en el matadero de Bon Área", cuenta señalando una de las fotos. La madre vino en 2002, trabaja limpiando en la empresa que mueve al pueblo entero. La mujer, procedente de Aissatou Lam, es de armas tomar. Acarrea una sanción en el trabajo por enfrentarse a un compañero. "Él le dijo 'eres un animal'. Ella le pegó y la encargada la sancionó", relata la hija. La mujer no deja pasar ni una. Y menos aún cuando el blanco de la discriminación es su hija.

"Dije que soy catalana de origen senegalés y se rieron, pero nadie puede quitarme el ser catalana"

"Yo siempre he sido la única niña negra de mi clase y no he tenido muchos amigos. Un día, tendría siete años, estaba sentada con una niña y vinieron unos niños que le dijeron que no estuviera conmigo, que yo era tonta", recuerda Fall. Se lo contó, llorando, a su madre. Lo que no imaginó la pequeña es que su madre iba a irrumpir en la clase, pedir explicaciones a la maestra y rogarle a uno de los niños que no volviera a hacer aquello. "La profesora dijo que era cosa de niños, que yo era una exagerada… pero ya sé de qué va el racismo", se defiende la madre al escuchar cómo su hija cuenta la historia, aún avergonzada.

Como tantos hijos de la inmigración, la infancia de Fall no fue fácil. "Nunca he invitado a nadie de mi clase a mi cumpleaños. No porque no quisiera. Es porque no sabes qué puede pasar, si pueden hacer algo que no te guste. Nunca te verán como ellos", afirma la chica, acostumbrada a insultos y bromas que no hacen gracia. "Siempre te recuerdan que tus padres no son de aquí".

"Hay chicas que para encajar se compran cremas para aclararse el color de la piel"

Las miradas fueron a peor cuando Fall quiso ponerse el hijab. "No es fácil, pero con los años te van queriendo", resume. ¿Cómo se consigue? "Primero, queriéndote y aceptándote a ti misma. Conozco a muchas chicas que dejan atrás los orígenes de sus familias para ser aceptadas. Quieren fingir que su familia no procede de África, de Senegal. Se arrepienten de ser negras para encajar con la gente de aquí y compran cremas para aclararse el color de la piel. Yo les digo '¿por qué quieres ser blanca?'. Y se enfadan. Pero es la verdad".

Khady Fall Sarr en el balcón de su casa, el pasado 11 de julio. / zowy voeten

No es fácil soportar el choque cultural en la piel sin quemarse. Pero Fall lo intenta, aunque las marcas y heridas aún supuran. Con su velo y su camiseta de básquet, ahora estudia un grado de Formación Profesional. "El primer día me presenté como catalana de origen senegalés. Y mucha gente se rió. Son los mismos de siempre, pero nadie puede quitarme el ser catalana. He nacido aquí, lo soy", reivindica.

A Fall le molesta no ver más mujeres como ella en las administraciones, haciendo el trabajo para el que ella está estudiando. "No ves a personas negras en sitios importantes, pero yo espero conseguir un buen empleo. Mis padres lo dicen: si estudias puedes dirigir a personas blancas que se piensan que son mejores que tú", se convence. No es fácil. Y menos en Guissona. "Aquí, ya te lo dicen, ya se te supone. Si eres inmigrante tu futuro está en la cinta de despiece del matadero".

El responsable de recursos humanos de Gussiona, Xavier Moreno, rompe una lanza a favor de sus empleados. "Tenemos 300 personas nacidas fuera de España que ocupan cargos técnicos de gestión. Algunos son hijos de los trabajadores de las fábricas que se han ido a Lleida o a Barcelona a estudiar y luego han regresado", detalla Moreno. Una esperanza para Fall, que, aún con las secuelas del rechazo vivido, pide los mismos derechos y oportunidades que el resto de niños de su clase.

