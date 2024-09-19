¿Cuándo empieza el otoño 2025? Día y hora

El otoño se caracteriza por pintar el paisaje de tonos rojizos, amarillos y dorados; es también un indicio de que la luz del día comienza a perder fuerza luego de la brillantez del verano y para muchos, es tal vez la época del año en que se comienza a percibir el frío que presagia al invierno con toda su crudeza y majestuosidad.

En el hemisferio norte, el equinoccio de otoño del 2024 se producirá el lunes, 22 de septiembre a las 20.19 horas (hora peninsular española). La estación durará 89 días y 21 horas, y terminará el 21 de diciembre con el comienzo del invierno.

Cosechas y caída de hojas

El equinoccio de otoño marcaba en las culturas antiguas el tiempo de la cosecha y también representaba la caída de las hojas, la migración de las aves, la vendimia y el comienzo de la temporada más fría del año.

Sin embargo, en el hemisferio sur sucede el equinoccio de primavera y el ambiente entonces se llena de luminosidad y fertilidad.

Las características del equinoccio

El término equinoccio proviene del latín 'aequinoctium', que significa literalmente 'noche igual'. Esto quiere decir que el día del equinoccio el sol cruza el ecuador celeste de la Tierra, logrando que sus rayos incidan de la misma manera en el hemisferio norte y en el sur y, por lo tanto, el día tiene la misma duración que la noche en todos los lugares del planeta.

En el momento en que se produce el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, el día y la noche duran casi lo mismo, por lo que en la antigüedad se creía que la llegada de esta estación marcaba un periodo de equilibrio en el mundo.

Este fenómeno puede ocurrir entre el 21 y 23 de septiembre de cada año, pero la fecha oficial del equinoccio cambia debido a que el periodo orbital de la Tierra no es exacto. Tarda 365,24 días en dar una vuelta completa al sol y, por lo tanto, su rotación tiene algunas variaciones en el tiempo y un desfase que se ajusta en los años bisiestos.

El misticismo del otoño

Pero el otoño, como todas las estaciones del año, tiene una carga de misticismo muy especial desde las culturas de la antigüedad, ya que se relaciona con la época de la cosecha y la preparación para el invierno, en un periodo de transición que busca el equilibrio y la tranquilidad.

En las épocas pasadas, era también el último periodo que se tenía para aprovechar la luz solar en actividades del campo antes de pasar al invierno, una temporada en donde todo escaseaba y el frío complicaba la vida de las personas; por lo tanto, el otoño jugaba un papel fundamental en esta transición de la luminosidad y lo radiante del verano, a la inmovilidad que representaban los últimos meses del año, a la espera nuevamente del resurgimiento de la vida con la llegada de la primavera.