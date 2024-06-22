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Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 23 de mayo de 2026

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Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 23 de mayo de 2026:

Reintegros especiales

2, 3 y 6 

Primer premio

70.272

Segundo premio

43.481

Extracciones cuatro cifras

1959, 3261, 4712 y 7275

Extracciones de tres cifras

033, 098, 219, 436, 460, 503, 669, 777, 787 y 796

Extracciones dos cifras

00, 14, 16, 27, 28, 40, 46, 52 y 80

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