Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 23 de mayo de 2026

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 23 de mayo de 2026:

Reintegros especiales

2, 3 y 6

Primer premio

70.272

Segundo premio

43.481

Extracciones cuatro cifras

1959, 3261, 4712 y 7275

Extracciones de tres cifras

033, 098, 219, 436, 460, 503, 669, 777, 787 y 796

Extracciones dos cifras

00, 14, 16, 27, 28, 40, 46, 52 y 80

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