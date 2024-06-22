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Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 23 de mayo de 2026
Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 23 de mayo de 2026:
Reintegros especiales
2, 3 y 6
Primer premio
70.272
Segundo premio
43.481
Extracciones cuatro cifras
1959, 3261, 4712 y 7275
Extracciones de tres cifras
033, 098, 219, 436, 460, 503, 669, 777, 787 y 796
Extracciones dos cifras
00, 14, 16, 27, 28, 40, 46, 52 y 80
Así te hemos contado el sorteo de la Lotería Nacional de hoy:
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