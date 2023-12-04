ESPECIAL MULTIMEDIA
Precipicio de cristal: la 'trampa' que aguarda a las mujeres cuando alcanzan el poder
- La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Las mejores imágenes de la nevada de este sábado en Catalunya
- Borrasca Ingrid, en directo: España en alerta por la nieve y restricciones al tráfico de camiones
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- Un carril cortado en la AP-7 en Martorell en dirección sur a causa de un accidente
- Rodalies interrumpe su servicio hasta el lunes después de que el Govern exija su suspensión por falta de seguridad
- Las conversaciones de la trama corrupta del vertedero de Osona: 'Si la Guardia Civil viene, nos meten en prisión