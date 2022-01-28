El virus remite en Catalunya, pero los ingresados rozan los 3.000

La curva epidémica de la sexta ola del coronavirus en Catalunya podría haber tocado techo con la desaceleración de los principales indicadores, como el índice que mide el riesgo de rebrote, que cae por segundo día, aunque la cifra de ingresados roza de nuevo los 3.000, como hace un año. Según los datos actualizados este viernes por el Departament de Salut, cuando se han levantado restricciones como el aforo y el pasaporte covid, hoy hay 2.949 personas ingresadas en los hospitales (ayer, 2.928), de los que 470 están graves en las ucis (ahora se cuentan solo los pacientes ingresados por covid y no los que tienen también covid), dos más que ayer.

El riesgo de rebrote (EPG), indicador que mide el crecimiento potencial de la epidemia, se ha situado en 6.501, unos 200 puntos menos que ayer, mientras que la velocidad de propagación de la enfermedad (Rt) es de 1,10, tres centésimas menos.

Mejora la situación de los ambulatorios

Poco a poco, la saturación de los ambulatorios va aflojando y ayer atendieron a un total de 52.800 visitas a pacientes de covid, casi la mitad del récord de visitas de más de 102.000 del pasado día 17 de enero.

El total de casos confirmados de covid por todo tipo de pruebas asciende a 2.133.236, de los que 27.340 han sido notificados en las últimas 24 horas, mientras que en los últimos 7 días han sido 241.892. Por primera vez en días no se bate el récord semanal de positivos.

Desde el inicio de la pandemia han fallecido oficialmente en Catalunya por covid un total de 25.562, de las que 52 se han comunicado en las últimas 24 horas.

Entre los datos positivos, la incidencia acumulada de positivos a 7 días y 14 días por cada 100.000 habitantes (IA7): bajan, pese a seguir altísimas. La primera pasa de 3.209 a 3.101 y la segunda de 6.048 a 6.029. La positividad también retrocede. El porcentaje de resultados positivos en pruebas PCR y test de antígenos se ha situado en el 20,7% (ayer, 21,08%).