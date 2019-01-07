Razas de perros peligrosos en España: lo que debes saber y las normas

La lista de las razas de perros considerados peligrosos en España es la establecida en el real decreto 287/2002, que desarrolla la ley sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Este marco legal busca garantizar la seguridad ciudadana y fomentar una tenencia responsable, estableciendo normas de control y medidas preventivas para evitar incidentes con estas razas.

Actualización normativa y debate

En la actualidad, el marco legal sobre perros potencialmente peligrosos sigue marcado por el Real Decreto 287/2002, aunque diversas comunidades autónomas han incorporado requisitos complementarios y un debate creciente sobre la posibilidad de modificar la lista de razas en favor de evaluaciones de comportamiento individual. Expertos y asociaciones reclaman una legislación más precisa que distinga la agresividad por factores conductuales y no exclusivamente por raza.

Lista de perros potencialmente peligrosos (PPP)

Este decreto califica como perros potencialmente peligrosos a los que pertenezcan a las siguientes razas (y a sus cruces):

Pit bull terrier

Staffordshire bull terrier

American staffordshire terrier

Rottweiler

Dogo argentino

Fila brasileiro

Tosa inu

Akita inu

Además, el texto legal considera potencialmente peligrosos los perros que cumplan todas o la mayoría de estas características:

Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia. Marcado carácter y gran valor. Pelo corto. Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg. Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. Cuello ancho, musculoso y corto. Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto. Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.

Por tanto, conforme a estas características, también se incluyen en la lista de perros peligrosos las siguientes razas:

Dóberman

Bullmastiff

Dogo de Burdeos

Mastín napolitano

Bóxer

Presa canario (o dogo canario)

Bull terrier

Dogo del Tíbet

De hecho, estas razas ya están catalogadas específicamente como peligrosas en legislaciones autonómicas como las de Andalucía, Catalunya, Galicia y Cantabria, entre otras.

Carácter agresivo

También se consideran peligrosos los perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo, los que hayan protagonizado agresiones a personas u otros animales, y los adiestrados para el ataque.

Agresividad y factores de riesgo

Los últimos estudios científicos señalan que la agresividad de los perros no está determinada únicamente por la raza, sino que intervienen factores como la socialización temprana, el manejo y el entorno familiar. Investigaciones realizadas por universidades nacionales y europeas sugieren que la tenencia responsable y la educación son claves para prevenir comportamientos agresivos y reducir el número de incidentes.

Requisitos para la tenencia de perros peligrosos

Para obtener una licencia que permita la tenencia de perros potencialmente peligrosos, se deben cumplir cinco requisitos fundamentales, que incluyen:

Ser mayor de edad. No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en la ley sobre el régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos. Sin embargo, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente. Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 120.000 euros.

Medidas de seguridad con los perros peligrosos

La presencia de animales peligrosos en lugares o espacios públicos requiere que la persona que se encargue de ellos lleve consigo la citada licencia administrativa. Asimismo, hay que cumplir estas medidas de seguridad:

Los perros potencialmente peligrosos deben llevar obligatoriamente bozal apropiado a las características de cada animal. Los animales peligrosos deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de 2 metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona. Los animales potencialmente peligrosos que se encuentren en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados (a no ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares). Los criadores, adiestradores y comerciantes de animales potencialmente peligrosos habrán de disponer de instalaciones y medios adecuados para su tenencia. La sustracción o pérdida del animal habrá de ser comunicada por su titular al responsable del Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos en el plazo máximo de 48 horas desde que tenga conocimiento de esos hechos. Todos los perros potencialmente peligrosos deberán estar identificados mediante microchip.

Un perro con aspecto agresivo / rc

Estadísticas e impacto social

Actualmente, no existe un registro centralizado y público de los incidentes graves protagonizados por perros catalogados como potencialmente peligrosos en España. Los datos disponibles proceden de informes y balances elaborados por distintas comunidades autónomas y ayuntamientos. Así, por ejemplo, en 2022 la ciudad de A Coruña registró 66 denuncias por lesiones causadas por perros, una cifra que evidencia el aumento de estos casos en los últimos años. La falta de estadísticas nacionales dificulta conocer la magnitud real del problema, aunque las cifras parciales muestran la importancia de mantener controles estrictos y protocolos de actuación.

Abandono y consecuencias

En 2024, las protectoras españolas recogieron más de 292.000 perros y gatos, la cifra más alta desde 2020, con alrededor de 173.000 perros y 118.000 gatos. Este aumento refleja que la reducción temporal de abandonos ocurrida durante la pandemia ha vuelto a invertirse y el problema persiste. El motivo principal de abandono son las camadas no deseadas (16%), seguido de la pérdida de interés por el animal (14%) y los cambios de domicilio (12%), este último ligado a las dificultades para encontrar viviendas que admitan mascotas. Otros motivos son el fin de la temporada de caza, problemas de comportamiento y causas económicas. Además, el 75% de los animales que llegan a refugios no están identificados con microchip, lo que dificulta su devolución a los dueños. Estos datos evidencian la persistencia de un problema estructural que requiere una mayor concienciación y medidas de control, como la esterilización y la identificación obligatoria.