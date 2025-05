"Me di cuenta de que siempre estaría buscando a mi padre"

La madre contestó con sinceridad cuando a los 3 años S. P. empezó a hacer preguntas sobre su padre. «Me dijo que no se había querido responsabilizar y que ella había respetado su decisión. Me lo dijo con naturalidad. De hecho, nunca me ha hablado mal de él, y siempre me ha dicho que es un hombre maravilloso. Me dice: 'Me dio una hija, que es lo mejor que me ha pasado en la vida'». Desde entonces, la hija quiere conocer al padre. Y desde entonces lo está buscando.

-¿Desde los 3 años?

-A los 3 años perseguía a los padres de mis amigas. Padre que veía, padre que quería para mí. «Yo no soy tu padre», me decían, y yo: «Que sí, que sí». Mi abuelo hacía las veces de padre, pero yo veía que algo no encajaba.

-Ah. Buscaba un padre.

-Sí, pero el sentimiento evolucionó y se convirtió en anhelo de conocer al mío. Se lo dije a los 7 años a mi madre, y le pedí una foto, pero no tenía. Habían tenido un noviazgo corto, de cuatro meses, tan corto que ella ni llegó a saber el nombre de los padres de él.

-Entiendo. ¿Y qué hizo su madre?

-Empezó a investigar. Fue al Ayuntamiento de Sabadell, al Registro Civil… Yo cada noche esperaba ansiosa sus noticias. Pero entonces me entró el miedo. «¿Y si lo encuentro y no quiere saber de mí?». Además, mis bisabuelos me decían que para qué me ponía a buscarlo, que si no se había puesto en contacto era por algo… En fin. Me dio miedo, le dije a mi madre que lo dejara y me olvidé del tema.

-Pero solo por un tiempo, ¿no?

-Sí, porque es algo que siempre he tenido en el corazón. A los 14 años decidí buscarlo yo misma. Lo que pasó fue que para entonces vivíamos con un hombre del que mi madre se había enamorado, Antonio, y a él le sentó tan mal que lo hiciera que lo dejé otra vez.

-Un padrastro.

-Sí, pero yo nunca le dije padrastro, ni padre, ¿sabe cómo lo llamaba? «El señor que me hace de padre». Y le tengo mucho cariño, y gratitud, no tiene nada que ver con eso. Mis amigas a veces me dicen: «¿Pero tú nunca has llamado papá a nadie?», y yo les digo que no. Hasta me parece raro decir la palabra.

-Evidentemente es algo que la ha marcado. Esa ausencia.

-Sí. En esa época empecé a ser consciente de que del novio con el que andaba esperaba que me protegiera, que me cuidara, que me defendiera, cosas más de un padre que de un novio. Y me di cuenta de que siempre estaría buscando a mi padre, y de que hasta que no me sanara esa herida las cosas no iban a funcionar. Hace dos años conocí a un chico y empecé a salir con él y me pasó lo mismo. Mis relaciones con hombres me recuerdan siempre que lo estoy buscando.

-Dígame, ¿cuándo reinició la búsqueda?

-Hace un año. Descubrí la existencia de un taller llamado... Imagínese: Sanar la relación con los padres y mejorar las relaciones de pareja. Y claro, enseguida pensé: «Dios mío, si hablan de mí». Me ayudó mucho, muchísimo. Allí me animaron a seguir buscando.

-¿Y? ¿Cómo va esa búsqueda?

-Muchas trabas. Muchas. Siempre las ha habido, cada vez que hemos ido a los Mossos, a la Guardia Civil, a la Seguridad Social, al ayuntamiento. «Nosotros no hacemos eso», dicen siempre. Y ahora que existe la ley de protección de datos es peor.

-¿Y qué va a hacer?

-Pues en esta búsqueda me dijeron que debía contratar a un abogado, y el abogado me dijo que por encima de esa ley hay una sobre conocer tus orígenes biológicos.

-¿Quiere decir que está cerca de lograrlo?

-Eso parece. Ahora debe tener 73 años.

-¿Qué piensa decirle?

-Pues pienso decirle: «Hola, estoy aquí», y que le he echado mucho de menos. Pienso que la vida es un regalo maravilloso, y es el regalo que me dieron él y mi madre.