El fiscal acusa a siete guardias civiles de estar por "encima de la ley"

«Estaban por encima del sistema, del bien y del mal». Esta frase salió el 16 de abril de la boca de J. P. L., un narco arrepentido que puso al descubierto una de las mayores redes de presunta corrupción policial descubiertas en Catalunya. El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo la repitió ayer en su informe final del juicio que durante dos meses se ha celebrado en la Audiencia de Barcelona contra 22 personas (una ha sido exculpada por la acusación pública), entre ellas siete guardias civiles y un policía nacional, así como narcos, acusados de pertenecer a una trama especializada en el robo de partidas de droga y de la sustracción de un alijo en el puerto de Barcelona.

El fiscal, que confirmó su petición de pena, de entre 6 meses y 39 años de prisión, destacó la «prepotencia» y la «actitud desafiante» de algunos de los procesados, que solo se explica, dijo, por su creencia de que «están por encima de la ley». El juicio ha entrado en su recta final.

DERECHOS FUNDAMENTALES / El tribunal anuló ayer las intervenciones telefónicas practicadas en el 2008 a tres presuntos narcos que usaron móviles desde la cárcel. Los magistrados consideran ilícita esta prueba, que en un principio solo afecta a los acusados de blanqueo de dinero. Según el tribunal, el auto por el que se acordaban estas intervenciones vulnera derechos fundamentales, pues no había indicios suficientes para dictarlo. Solo indicaba que se usaban móviles desde la prisión (hecho prohibido). «Esto sería una cuestión administrativa, pero no se desprende la existencia de delito», expuso el magistrado Pedro Martín.