Ya puedes conseguir el iPhone 18 Pro, pero esta alternativa de Apple no tiene nada que envidiarle

Uno de los momentos más esperados del año ya esta aquí. El iPhone 18 Pro y el Pro Max ya están aquí cargados de novedades que ni los mayores seguidores de la marca Apple esperaban. Y es que la firma se ha pasado el juego una vez más, volviendo a crear los móviles más potentes del mercado.

Mejorando su cámara, autonomía o las funciones de la IA, entre otras muchas cualidades, se espera que, de nuevo, este lanzamiento arrase y se agoten sus unidades en cuestión de horas. Con cuatro nuevas tonalidades de las más favorecedoras, se va a convertir en el móvil de tus sueños y una gran ayuda para el día a día.

Esto es lo que debes saber antes de comprar el iPhone 18 Pro y qué alternativas tienes

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max llegan con novedades centradas principalmente en la cámara, el rendimiento, la autonomía y las funciones de inteligencia artificial. A esto se suma uno de los cambios más visibles desde el primer momento: sus nuevos acabados.

Los cuatro colores disponibles son negro, plata, azul glacial y burdeos. Este último es el nuevo acabado de la generación y aporta una alternativa más llamativa frente a las opciones clásicas de Apple.

La pantalla del iPhone 18 Pro es de 6,3 pulgadas, mientras que el iPhone 18 Pro Max aumenta el tamaño hasta las 6,9 pulgadas. De esta forma, Apple mantiene dos formatos pensados para perfiles diferentes: uno más manejable y otro destinado a quienes prefieren una pantalla de gran tamaño.

Los nuevos iPhones llegan en colores nunca vistos antes / Apple

Otro de los aspectos que más interés despierta es el rendimiento. El nuevo chip permite mejorar la potencia del dispositivo y, al mismo tiempo, optimizar su eficiencia para afrontar tareas exigentes. Esto resulta especialmente importante al utilizar aplicaciones pesadas, jugar o recurrir a las funciones de inteligencia artificial.

La autonomía es otro de los apartados que más interesa a los compradores de un móvil de gama alta. Apple ha introducido mejoras destinadas a conseguir que los nuevos modelos puedan mantenerse más tiempo alejados del cargador, algo especialmente relevante para quienes utilizan el teléfono durante muchas horas al día.

Una cámara pensada para quienes hacen fotos y vídeos

La cámara vuelve a ser uno de los principales argumentos de los modelos Pro. El iPhone 18 Pro incorpora mejoras destinadas a ofrecer un mayor control sobre las fotografías y a conseguir mejores resultados en situaciones complicadas, como los retratos o las escenas nocturnas.

Para quienes utilizan el móvil como cámara principal, estas mejoras pueden marcar una diferencia especialmente importante. La fotografía y el vídeo siguen siendo dos de los apartados en los que Apple concentra buena parte de sus esfuerzos en los modelos Pro.

¿Cuándo sale el iPhone 18 Pro y Pro Max en España y cuál será su precio?

Las reservas del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max comenzaron el sábado 12 de septiembre. La disponibilidad oficial será el viernes 18 de septiembre, fecha a partir de la cual los compradores podrán hacerse con cualquiera de los dos modelos.

Los dos teléfonos de Apple estarán disponibles en cuatro acabados: negro, plata, azul glacial y el nuevo burdeos.

En cuanto al precio, el coste final dependerá del modelo y de la capacidad de almacenamiento elegida.

Ahora bien, podemos adelantarte que su precio ronda entre los 1469 euros (con 256 GB) y 2969 euros (con una capacidad de 2TB), y sí: como puedes ver, ya puedes reservarlo y comprarlo en la preventa.

Si bien es un móvil que se caracteriza por su resistencia a los golpes, si eres de lo que prefiere llevar el móvil en una buena funda... puedes optar por este modelo de lo más económico que incorpora un anillo magnético que favorece que sea compatible con los cargadores, con una fuerza de adhesión, que además se mantiene bien sujeto en tu soporte para tu coche.

Y sí, está disponible en una amplia variedad de colores y todas ellas rondan los 11 euros.

¿Qué otras opciones de iPhone puedo comprar?

Aspecto iPhone 18 Pro iPhone 17 Pro iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro Chip A20 Pro (2 nm) A19 Pro A18 Pro A17 Pro Pantalla 6,3" Super Retina XDR, ProMotion 120 Hz 6,3" Super Retina XDR, ProMotion 120 Hz 6,3" Super Retina XDR, ProMotion 120 Hz 6,1" Super Retina XDR, ProMotion 120 Hz Cámara principal 48 Mpx con apertura variable 48 Mpx, apertura fija 48 Mpx, apertura fija 48 Mpx, apertura fija Cámara frontal 18 Mpx 24 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Cristal trasero Ceramic Shield delante y detrás Ceramic Shield solo delante Ceramic Shield solo delante Ceramic Shield solo delante Materiales Aluminio + vidrio Aluminio + vidrio Titanio Titanio Autonomía Hasta 24 h (+3 h vs. 17 Pro) ~21 h ~27 h vídeo ~23 h vídeo Comparativa de características de iPhone 18 Pro, 17 Pro, 16 Pro y 15 Pro.

Los expertos en tecnología apuntan a que los que ya tienen el iPhone 17 Pro van a ser los que menos diferencias noten, a pesar de las grandes novedades del 18 Pro y Pro Max, porque sigue siendo un modelo muy potente. Sin embargo, los que siguen contando con las ediciones 13, 14, 15 o 16 sí que pueden notar un gran cambio si apuestan por el nuevo lanzamiento.

Si consideras que no te hace falta la mayor potencia o prefieres optar por modelos más rebajados, estas son tus mejores opciones.

El iPhone 17 Pro sigue siendo una alternativa muy potente

Si tu móvil se ha quedado desfasado, posiblemente el iPhone 17 Pro sea una gran opcion, considerado uno de los modelos mejor valorados de Apple. Y es que, a pesar de no contar con todas las cualidades del 18 Pro, ha sido hasta ahora el más potente de la marca y trajo importantes novedades con su lanzamiento.

Batería de hasta 33 horas, cámara con 48 MP, igual que llevar hasta ocho objetivos en tu bolsillo o almacenamiento de 1TB son algunas de sus impresionantes características. Cuando salió hace un año, uno de los puntos más impactes fue su pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, con más brillo, menos reflejos y ProMotion hasta 120 Hz.

El iPhone 17 Pro es capaz de manejar archivos y gráficos monumentales y seguir fresco por completo. Además, con sus nuevos materiales y chip integrado es hasta cuatro veces más resistente que sus antecesores, demostrando que es una inversión para muchos años y en las mejores condiciones.

Este es un excelente momento para conseguirlo, porque puedes encontrarlo rebajado por primera vez desde su lanzamiento. Ahora, puede ser tuyo por 1.179 euros, cuando de normal se encuentra en 1.319 euros, es decir, una rebaja de más de 100 euros para que disfrutes como nunca de tu nuevo móvil. La mejor alternativa al 18 que puedes tener, sin lugar a dudas.

El iPhone 16: un modelo prácticamente irrompible

Una buena inversión puede ser el iPhone 16, que sigue siendo una opción moderna y con grandes ventajas. Es el primer modelo en introducir la IA en su uso, así que no te vas a perder las principales funciones de los últimos modelos. Sobre todo vas a notarlo en su seguridad, con una gran variedad de facilidades para proteger tu privacidad.

Es uno de los grandes superventas de Apple porque está considerado uno de los números más eficientes y resistentes. Muy duro por fuera, pero con un sistema muy delicado en el interior, es prácticamente irrompible, que aguantará posibles golpes o arañazos como el primer día. Así lo explican las personas que ya lo han probado y disfrutado.

Su rendimiento sigue siendo muy potente. Es capaz de realizar múltiples tareas a una velocidad sin igual, perfecto para ver videos de alta resolucion, practicar con videojuegos exigentes o editar vídeos.

Y por supuesto, con un cámara espectacular que te permitirá sacar las imagenes más espectaculares.

El modelo más económico, pero sin perder potencia: el iPhone 15

Si no quieres invertir mucho dinero, pero necesitas un nuevo teléfono, deberías optar por el iPhone 15. Y es que los modelos anteriores, como el 13 o el 14, sí que se pueden quedar obsoletos muy rápido y que dejar de actualizarse dentro de poco. Optando por el 15, todavía tienes una vida relativamente larga por delante y puedes seguir disfrutándolo unos años.

Está disponible en colores preciosos de tono pastel, como azul, rosa, verde o amarillo, además del clásico negro, para los más tradicionales. Fue el primer modelo en traer la cámara de los 48 MP, así que la calidad de cada imagen va a ser casi tan espectacular como la de los números posteriores, aunque con menos facilidades.

Su batería no es tan potente, pero sigues teniendo autonomía de más de un día, para poder disfrutar de tu móvil sin estar pendiente de enchufes o cables.

No ofrece tantas cualidades como los modelos más nuevos, pero sigue siendo un buen móvil, que te ofrece muchas comodidades y con el que puedes tener un rendimiento excelente. ¿Lo mejor de todo? Que lo puedes conseguir por mucho menos y seguir teniendo un buen teléfono de Apple sin dejarte todos los ahorros en él.

Los nuevos auriculares de Apple: los AirPods 5 se presentan como una opción de lo más económica: su precio ronda el de los anteriores Airpods

En resumen, los AirPods 5 destacan por una cancelación de ruido mejorada, mayor resistencia al agua, más autonomía y la exclusiva Traducción en Tiempo Real con Apple Intelligence. Son una actualización significativa si priorizas aislamiento acústico y nuevas funciones de inteligencia artificial.

Característica AirPods 5 AirPods 4 (con ANC) AirPods 3.ª gen Cancelación de ruido Sí Sí No Audio espacial personalizado Sí, con seguimiento de cabeza Sí, con seguimiento de cabeza Sí, con seguimiento de cabeza Resistencia al agua IP57 IP54 IPX4 Autonomía con ANC 4 h / 20 h con estuche 4 h / 20 h con estuche No Autonomía auriculares Hasta 5 h Hasta 5 h 6 h Autonomía total con estuche Hasta 30 h Hasta 30 h 30 h Control de volumen Sí No No Traducción en tiempo real Sí No No Chip H2 H2 H1 Carga del estuche USB-C USB-C Lightning o MagSafe

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