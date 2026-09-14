Solo por unas horas: el recortador de Philips para nariz, orejas y cejas que elimina el vello sin tirones a su precio mínimo

Hay pelos que no molestan hasta que se ven. Y cuando se ven, ya es demasiado tarde. Los de la nariz son un buen ejemplo. También los de las orejas. Aparecen sin avisar, sobresalen apenas unos milímetros y, aunque uno intente convencerse de lo contrario, ahí están.

La solución tampoco requiere demasiado. De hecho, basta con tener a mano un buen recortador. Y este de Philips es de esos pequeños aparatos que conviene tener en el cajón del baño antes de necesitarlo.

Al fin y al cabo, no todos los días uno puede adquirir un recortador que, como bien matizan los usuarios, cuenta con una excelente precisión pensado para nariz, orejas y cejas, pero que también permite retocar patillas, cuello, barba y perilla. Y este solo este puede ser el Philips Series 5000 NT5650/16.

El mismo que, además, ahora se puede encontrar rebajado, por lo que es un buen momento para hacerse con uno. Y ojo, porque no es la primera vez que vuela (independientemente de si está o no rebajado). Cada vez que vuelve a tener stock, este recortador de Philips se agota en cuestión de horas. Así que, si estaba en tu lista de compras pendientes, quizá esta sea una de esas ocasiones en las que conviene no pensárselo demasiado.

Un aparato pequeño para un problema muy concreto: el recortador Philips de pelo

Un aparato pequeño para un problema muy concreto: el recortador Philips de pelo / Cortesía Philips

No hace falta convertir la rutina de cuidado personal en un ritual de media hora.

Cuando aparece un pelo de la nariz que sobresale, se recorta. Cuando las cejas empiezan a perder su forma, se repasan. Y cuando la línea del cuello o las patillas necesitan un pequeño retoque, se hace lo mismo. El Philips Series 5000 está diseñado precisamente para eso.

Su tecnología PrecisionTrim y el sistema de protección de las cuchillas buscan ofrecer un recorte cómodo, evitando el contacto directo con la piel y reduciendo los tirones. Además, su cabezal de precisión de doble cara permite cortar desde distintos ángulos y direcciones. Es decir, menos maniobras imposibles frente al espejo y más precisión. De ahí a que su trazo sea tan halagado como esta recortadora de Philips para la línea de bikini.

Adiós a los pelos de la nariz y las orejas (y mucho más) en cuestión de microsegundos

Esta es, probablemente, la razón principal para comprarlo.

Este recortador permite acabar con el vello no deseado de la nariz y las orejas de forma rápida. Philips recomienda hacerlo con cuidado: en la nariz, con las fosas nasales limpias, introduciendo el recortador como máximo 0,5 centímetros y realizando movimientos circulares lentos.

Porque aquí no se trata de eliminar absolutamente todo el vello. Se trata de que no sobresalga. Y eso es bastante más sencillo.

Ahora bien, más allá de los orificios de la nariz o los oídos, este recortador sirve para las cejas, barbas, perilla y patillas Aquí es donde este pequeño aparato empieza a ganar puntos. Porque si solo sirviera para la nariz, probablemente acabaría utilizándose unas pocas veces al mes. Pero el Philips Series 5000 también permite mantener las cejas bajo control.

Además, incluye cinco peines-guía e, incluye peines específicos de 3 y 5 mm para recortar el pelo de manera uniforme y, para los retoques más precisos, se puede utilizar el accesorio correspondiente con o sin peine.

Una pasada. Un pequeño ajuste. Y listo.

Dos ventajas que nadie suele tener en cuenta, pero que favorecen sus más de 25.000 valoraciones

A su precio mínimo: el recortador de Philips para nariz, orejas y cejas que elimina el vello sin tirones / Cortesía

Otra ventaja está en algo tan sencillo como la alimentación. El Philips Series 5000 funciona con una pila AA y ofrece hasta 61 minutos de uso sin cable. No hay que buscar un cargador específico ni añadir otro cable al cajón del baño. La pila, además, viene incluida. Y si toca viajar, también incorpora una funda para llevar el aparato y sus accesorios juntos.

Hay otro detalle que se agradece especialmente en un aparato que se utiliza en nariz, orejas y cejas: es totalmente lavable. Después de utilizarlo, basta con enjuagarlo para facilitar su limpieza.

El mango tiene, además, una textura que ayuda a mantener el agarre incluso cuando está húmedo. Y Philips asegura que el recortador no necesita lubricación.

Pequeños detalles que hacen que utilizarlo sea todavía más sencillo.

Por qué los usarios no paran de recomendarlo: qué tienen de especial

Por qué los usarios no paran de recomendarlo: qué tienen de especial / Cortesía Philips

No es el producto más emocionante que puede entrar en un cuarto de baño. No lo será. Pero tampoco tiene que serlo.

Porque hay compras que se hacen por capricho y otras que solucionan un problema.

Este Philips pertenece claramente al segundo grupo. Sirve para esos pelos de la nariz que empiezan a asomar, para las orejas, para mantener las cejas a raya y para hacer pequeños retoques en la barba, las patillas y el cuello. Todo en un aparato compacto, con varios accesorios, lavable y fácil de llevar de viaje.

Y si, además, ahora está rebajado, puede ser precisamente el momento de dejar de posponer esa compra que probablemente acabarás haciendo tarde o temprano.

Porque los pelos de la nariz no suelen pedir permiso.

Y este pequeño Philips tampoco necesita demasiado espacio para ponerles solución.

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