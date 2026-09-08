La depiladora IPL de Philips para cara y cuerpo que puedes usar en casa y ahora está rebajada

Con la llegada de septiembre y el descenso de la exposición solar, son muchas las personas que empiezan a plantearse la depilación láser en casa. En el caso de la tecnología de luz pulsada, además, dejarlo para los meses de verano puede no ser lo más conveniente: conseguir resultados visibles pasa por mantener cierta regularidad y completar varias sesiones.

De ahí que adelantarse unos meses pueda marcar la diferencia a la hora de convertir este tratamiento en un gesto más de la rutina, sin necesidad de hacerlo con prisas. Una opción es la depiladora Philips Lumea Serie 9900, que permite recurrir a la tecnología IPL desde casa e incorpora distintos accesorios para adaptar el tratamiento a las diferentes zonas del cuerpo, además de un sistema que regula la intensidad según el tono de la piel.

Por qué ahora es un buen momento para empezar con la depilación IPL

Por qué ahora es un buen momento para empezar con la depilación IPL / Cortesía Freepik

Aunque solemos asociar la depilación a los meses de verano, los tratamientos con luz pulsada requieren cierta planificación. La IPL actúa sobre el vello en determinadas fases de su ciclo de crecimiento, por lo que es necesario repetir las sesiones para conseguir una reducción progresiva.

Empezar con tiempo permite incorporar las primeras sesiones a la rutina y llegar a los meses de más exposición de la piel con el tratamiento ya avanzado. Además, las recomendaciones de uso de Philips contemplan una fase inicial con sesiones espaciadas y posteriormente tratamientos de mantenimiento, por lo que no se trata de una solución puntual.

Otro aspecto que conviene tener en cuenta es la exposición al sol. Philips recomienda evitar utilizar Lumea durante determinados periodos alrededor de la exposición solar y proteger la piel tratada, especialmente en las primeras 48 horas. Por eso, planificar el tratamiento con antelación puede facilitar también la organización de las sesiones.

Depilación láser o IPL: ¿qué diferencia hay?

Aunque a menudo se utilizan como si fueran lo mismo, la depilación láser y la IPL no emplean exactamente la misma tecnología. El láser utiliza una fuente de luz más concentrada y trabaja con una longitud de onda determinada, mientras que la luz pulsada intensa (más conocido como IPL) emite un espectro más amplio de luz.

En ambos casos, el objetivo es actuar sobre el folículo para reducir progresivamente el crecimiento del vello, pero los sistemas IPL para uso doméstico están diseñados para realizar el tratamiento en casa y requieren constancia. No se trata, por tanto, de una eliminación definitiva del vello, sino de una reducción progresiva que necesita sesiones de mantenimiento.

Esta diferencia es importante a la hora de elegir un dispositivo. Más allá de que sea láser o IPL, conviene comprobar para qué tonos de piel y colores de vello está indicado, qué sistemas de seguridad incorpora y qué recomendaciones establece el fabricante.

Cómo funciona Philips Lumea Serie 9900

La Philips Lumea Serie 9900 utiliza pulsos de luz para actuar sobre el folículo y ayudar a ralentizar progresivamente el crecimiento del vello. Para adaptar el tratamiento, incorpora un sensor SenseIQ con tecnología SmartSkin que identifica el tono de piel y recomienda el nivel de intensidad adecuado.

El dispositivo cuenta con cinco posiciones de energía y puede utilizarse con cable o de forma inalámbrica, según la zona que se vaya a tratar. Además, la aplicación de Lumea incorpora SkinAI, una herramienta que permite hacer seguimiento de la evolución del vello entre sesiones y ofrece indicaciones para facilitar el tratamiento.

Philips Lumea serie 9900, dispositivo de depilación IPL: cómo reduce el vello sesión tras sesión / Cortesía

Según los datos proporcionados por Philips, puede conseguir una reducción del vello de hasta el 92 % después de tres sesiones en la parte inferior de las piernas, aunque los resultados pueden variar según cada persona.

Un tratamiento adaptado a cada zona

Una de las particularidades de la Serie 9900 es que incluye cuatro accesorios curvados diseñados para distintas partes del cuerpo: cuerpo, rostro, línea del bikini y axilas. Cada uno está pensado para facilitar la aplicación de los pulsos de luz en función de la zona.

También permite alternar entre el uso inalámbrico y con cable. El primero puede resultar práctico para zonas de acceso más complicado, mientras que el segundo está pensado para sesiones más largas, como el tratamiento de las piernas. Philips indica que el tratamiento de ambas piernas puede realizarse en aproximadamente 8,5 minutos.

Por qué optar por la Philips Lumea Serie 9900

Por qué optar por la Philips Lumea Serie 9900 / Cortesía Philips

Más que apostar únicamente por una mayor intensidad, la Serie 9900 busca facilitar la personalización del tratamiento. El sensor de tono de piel, los diferentes accesorios y el apoyo de la aplicación permiten adaptar las sesiones a las características de cada zona.

También es una alternativa pensada para quienes prefieren realizar el tratamiento en casa y tener una herramienta que les ayude a mantener la regularidad. En este tipo de dispositivos, seguir la frecuencia recomendada es tan importante como las características técnicas del propio aparato.

Opciones de depiladoras IPL: en qué fijarse

La depiladora IPL de Philips incorpora diferentes accesorios para adaptarse a cada zona del cuepro / Cortesía Philips

A la hora de elegir una depiladora IPL, no basta con fijarse en la potencia o en el precio. Hay varios aspectos que pueden marcar la diferencia en el uso diario.

Personalización e intensidad: Es recomendable comprobar si el dispositivo permite ajustar la intensidad y si incorpora algún sistema que ayude a seleccionar el nivel adecuado según el tono de piel. Este tipo de funciones puede hacer que el tratamiento sea más sencillo de adaptar.

Es recomendable comprobar si el dispositivo permite ajustar la intensidad y si incorpora algún sistema que ayude a seleccionar el nivel adecuado según el tono de piel. Este tipo de funciones puede hacer que el tratamiento sea más sencillo de adaptar. Accesorios, autonomía y rapidez: Si se quiere utilizar el dispositivo en diferentes partes del cuerpo, los accesorios incluidos son otro punto a valorar. También conviene tener en cuenta si funciona con cable, de forma inalámbrica o con ambas opciones, así como el tiempo necesario para completar una sesión.

Si se quiere utilizar el dispositivo en diferentes partes del cuerpo, los accesorios incluidos son otro punto a valorar. También conviene tener en cuenta si funciona con cable, de forma inalámbrica o con ambas opciones, así como el tiempo necesario para completar una sesión. Compatibilidad y recomendaciones de uso: Por último, es fundamental consultar para qué tonos de piel y colores de vello está indicado cada dispositivo y seguir las instrucciones del fabricante. En el caso de la IPL, también hay que prestar atención a las recomendaciones relacionadas con la exposición solar.

Una alternativa para incorporar la IPL a la rutina de belleza

La Philips Lumea Serie 9900 reúne en un mismo dispositivo la tecnología IPL, diferentes accesorios para tratar varias zonas y herramientas destinadas a personalizar y seguir las sesiones. Una propuesta pensada para quienes buscan incorporar la reducción progresiva del vello a su rutina desde casa.

La clave, en cualquier caso, está en la constancia. Empezar con tiempo, respetar la frecuencia recomendada y adaptar el tratamiento a cada zona permite aprovechar mejor las posibilidades de este tipo de dispositivos.

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