Agotado en horas: así es el cepillo de dientes de Dyson que todos quieren (y sabemos cómo conseguirlo)

El producto que va a revolucionar el mundo de la limpieza bucal ya está aquí. Y es que Dyson ha hecho historia lanzando el primer cepillo de dientes eléctrico con una cámara y un irrigador para disfrutar en casa de una limpieza propia de dentista.

Un cepillo, cabe destacar, al alcance de muy pocos; en la página oficial de Dyson tardó muy pocas horas en agotarse. Y todo apunta a que ocurrirá lo mismo en el resto de tiendas.

Tan recomendado como las cámaras de seguridad exterior inteligentes más vendidas o los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido que consiguieron hacer sombra al mismísimo Black Friday.

Gracias a la combinación de todas las ventajas del cepillo eléctrico, con la cámara para apuntar a cada rincón de la boca y el irrigador para no dejar ningún resto de placa, tu sonrisa lucirá más espectacular que nunca, y podrás abordar problemas que antes no podías tratar con los modelos más tradicionales.

Todo con una limpieza personalizada para cada persona y sus necesidades, con muchas más cualidades de las que te imaginas en un primer momento.

Así funciona el revolucionario cepillo de dientes de Dyson que se agota en horas

Aunque parezca un producto de ciencia ficción, el cepillo de dientes eléctrico con cámara e irrigador incorporado de Dyson es muy real. Prueba de ello es que sus unidades volaron en cuestión de pocas horas y ya hay muchas personas disfrutándolo desde casa, presumiendo de una sonrisa más blanca y limpia, que puedes complementar con el bálsamo de labios hidratante y antiedad que da volumen.

La cámara impulsada por Gap Optical Targetiing tiene un objetivo macro de 100.000 píxeles y es capaz de analizar 28 imágenes por segundo, así que, gracias a la IA, cuenta con un algoritmo de aprendizaje capaz de identificar los espacios que necesitan una mayor limpieza. También dispone de luz estroboscópica para que la lente cuente con una iluminación correcta dentro de la boca.

Dispone de luz estroboscópica para que la lente cuente con una iluminación correcta dentro de la boca / Freepik

¿Y qué pasa con las imágenes que toma el cepillo de la boca? Pues su funcionamiento es muy sencillo. En la aplicación MyDyson puedes visualizarlas con una guía personalizada que te ayuda a ver a qué zonas estás llegando y cuáles no. Y para tu tranquilidad total, se eliminan inmediatamente después de visualizarlas, nunca se almacenan ni se comparten.

Cada vez son más las personas conscientes de la importancia de contar con un irrigador dental sobresaliente en casa para llevar la limpieza bucal un paso más allá. Ahora bien, imagina qu el propio cepillo de dientes eléctrico lo tienen incorporado; sería un sueño hecho realidad que ahora es posible gracias a Dyson.

Y es que el irrigador del cepillo de Dyson es el único que te puede ofrecer una limpieza interdental precisa. Detecta cuándo hay un espacio entre los dientes y lanza una pequeña cantidad de líquido (hasta 15 mililitros) muy rápidamente en solo 0,1 segundos para que apenas notes su funcionamiento mientras eliina la placa.

Además, funciona sin importar cuánto inclines el cepillo mientras lo mueves por tus dientes; no hay posibilidad de fugas en su gran depósito de más de 12 ml y está diseñado paa cuidar las encías y el esmalte.

Así es el cepillo dental de Dyson que se agota en cuestión de horas

Agotado en horas: así es el cepillo de dientes de Dyson que todos quieren (y sabemos cómo conseguirlo) / Dyson

Al margen de la cámara y el irrigador incorporado que hacen que este cepillo sea único en el mundo, cuenta con otras cualidades que hacen que sea un modelo eléctrico que te interesa (y mucho) tener en casa. Un artículo pensado para conseguir una sonrisa más limpia y sana que nunca.

Para empezar, su cabezal también marca la diferencia frente al de otros modelos del mercado. Cuenta con cerdas dobles, para limpiar por igual encías, dientes y donde se unen ambas zonas, especialmente eficaces para eliminar las manchas superficiales. Para que el cepillado sea cómodo y silencioso, tiene una amortiguación de silicona y te avisa cuando ha llegado el momento de cambiarlo.

El movimiento del cabezal es constante, las cerdas no se detienen en ningún momento mientras está encendido y así no pierdes ni un segundo en el cepillado. Y es que su potente motor sónico es capaz de oscilar hasta 245 veces por segundo, no dejará ni un solo resto, por diminuto que sea, en tus dientes. Para que te hagas una idea de su eficacia, lo habitual es que los cepillos eléctricos tradicionales tengan entre 150 y 175 oscilaciones por segundo.

Lo mejor de este cepillo es que ofrece una limpieza personalizada para cada persona, como si fueras al dentista. Puedes utilizar el cepillado e irrigador a la vez, solo cepillar o utilizar únicamente el irrigador, en función de tus necesidades. También puedes escoger entre tres modos de limpieza diferentes: suave, variable o limpieza profunda. Por si fuera poco, te avisa cuando estás ejerciendo demasiada presión sobre los dientes o si tu técnica es incorrecta.

¿Cómo conseguir el cepillo de dientes eléctrico de Dyson que todos quieren?

Como te hemos explicado, este novedoso cepillo de dientes eléctrico se agotó en la página web de Dyson en cuestión de horas el mismo día de su lanzamiento. La firma te ofrece la posibilidad de dejar tu correo electrónico y recibir un aviso cuando vuelva a estar disponible.

Sin embargo, te han convencido las prestaciones de este producto y no puedes esperar para tenerlo ya en casa, tenemos buenas noticias para ti. Hay dos lugares donde todavía están disponibles las últimas unidades: Amazon y El Corte Inglés, con el mismo precio que en la tienda oficial de Dyson.

Tanto en Amazon como en El Corte Inglés, de momento, puedes conseguir por igual el cepillo en el moderno color azul eléctrico, una de las tonalidades de la temporada, y la versión rosa.

Te llegará a casa junto a una pasta de dientes no espumosa con un refrescante sabor a hierbabuena y un formato de 75 ml. También tendrás un enjuague bucal, de nuevo poco espumoso y con sabor a hierbabuena, en 400 ml para rellenar el irrigador para sustituir el tuyo cuando cumple su ciclo.

Como se puede leer en las primeras reseñas en la página de Dyson, es el cepillo de dientes que puede cambiar para siempre y a mejor tu forma de cuidar tu sonrisa.

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