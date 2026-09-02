La receta viral del postre más ligero del verano: descubre cómo recrearlo con pocos ingredientes

Durante el verano, muchas personas creen que es más complicado cuidar nuestro estado de forma, pero lo cierto es que no tiene por qué ser así. La clave está en buscar un equilibro entre una buena alimentación y lo que nos apetece comer, consiguiendo disfrutar y descansar en las vacaciones, que deberían ser nuestro principal objetivo. Por ejemplo, el helado es sin duda el postre estrella en estas fechas y, a la vez, puede ser un alimento muy interesante nutricionalmente hablando.

Carlota Sobrino es dietista nutricionista (@nutriconciencia__ en Instagram y TikTok) y en declaraciones en exclusiva para ESNCIAL nos cuenta la forma de disfrutar del helado en verano sin renunciar al sabor y, además, con un mayor valor nutricional.

Carlota Sobrino nos cuenta la forma de disfrutar del helado en verano sin renunciar al sabor / Cortesía Freepik

La profesional empieza explicando que ella con sus pacientes no cree en prohibir alimentos o crear miedos alrededor de ellos y añade que: "Los helados pueden formar parte de una alimentación saludable y equilibrada, lo importante es entender que no todos son iguales y que, si su consumo se convierte en algo diario y en grandes cantidades, es cuando puede desplazar alimentos más nutritivos y aumentar la ingesta de azúcares, grasas de baja calidad y calorías". Por ello, prepararlos de forma casera puede ser una excelente alternativa que debemos tener en cuenta.

¿Qué ventajas podemos encontrar en los helados caseros?

Para la nutricionista Carlota Sobrino, principalmente son cinco las ventajas que podemos encontrar en preparar nuestros propios helados caseros.

Qué ventajas podemos encontrar en los helados caseros / Cortesía

Eso sí, como ella nos aclara, esto no significa que sean los únicos que debemos consumir: "La alimentación no debe basarse en la perfección, sino en el equilibrio. Si la mayor parte de nuestras elecciones diarias son saludables, disfrutar de un helado comercial en una terraza, durante un paseo o en vacaciones no debería generar sentimientos de culpa".

Uno casero es una buena alternativa para encontrar precisamente ese equilibro. Y Carlota Sobrino cuentas las cinco ventajas interesantes que pueden tener:

Mayor calidad nutricional. En casa, nosotros elegimos los ingredientes. Podemos utilizar fruta fresca, yogur griego natural o queso fresco batido y obtenemos un postre más nutritivo y con mayor contenido en vitaminas, minerales y fibra. Menos azúcares añadidos. Muchos helados industriales contienen cantidades elevadas de azúcares para potenciar el sabor. En casa podemos aprovechar el dulzor natural de frutas como el plátano y reducir la necesidad de añadir azúcar. Grasas de mejor calidad. Mientras que algunos helados comerciales incorporan grasas poco interesantes desde el punto de vista nutricional, en casa podemos optar por ingredientes que aportan grasas saludables, como el yogur natural o el aguacate. Ingredientes sencillos y reconocibles. Una de las grandes ventajas de los helados caseros es que sabemos exactamente qué contienen. Evitamos muchos aditivos, colorantes, aromas o estabilizantes y conseguimos preparaciones más naturales. Una forma atractiva de incorporar fruta a nuestra dieta. Especialmente es así para niños o personas a las que les cuesta consumirla de forma habitual. Puede convertirse en una merienda refrescante y muy nutritiva.

¿Qué necesitamos para fabricar nuestros helados caseros?

Ahora que conocemos todas las ventajas de este postre para el verano, ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Otro punto interesante es que suelen ser recetas muy fáciles de elaborar, sin importar si eres o no experto en la cocina. Sobre todo, si cuentas con las herramientas más útiles del mercado.

La heladera más vendida es esta de Ninja con 7 programas diferentes

Es un auténtico superventas, como el cepillo eléctrico de dientes de Philips o los limpiadores faciales coreanos. La heladera de Ninja se ha convertido en la más vendida de Amazon y no es para menos con sus siete programas diferentes para recetas frías.

Su funcionamiento es ultrasencillo, porque es tan fácil como pulsar con el dedo en su pantalla intuitiva si quieres preparar un helado, gelato, un sorbete, un smoothie bowl, un helado light, un batido o una crema y el electrodoméstico hará todo por ti.

Solo tienes que preocuparte de encontrar los ingredientes que quieres, rellenas, congelas la preparación, la máquina bate, deja la mezcla en la textura que has seleccionado y sirves. El límite está en tu imaginación, puedes añadir todo lo que quieras y hacer las mezclas que más se te antojen, que la heladera de Ninja lo va a preparar con un resultado excelente.

Te llegará a casa una base con motor, un batidor, 2 tarrinas con tapas y una guía de recetas, para inspirarte si estás sin ideas. Las piezas son extraíbles y aptas para lavarlas en el lavavajillas, demostrando que es un electrodoméstico que prioriza tu comodidad. Además, tiene un diseño compacto y te va a coger en cualquier rincón que tengas disponible en tu cocina.

¿Qué dicen las opiniones de la heladera de Ninja?

Esta heladera de Ninja ha tenido más de cien compras en el último mes y ya se sitúa como la más vendida de Amazon. Las personas que ya la tienen en casa están encantadas con su compra y la recomiendan, especialmente para sobrevivir los meses de verano cuando las altas temperaturas aprietan. Aunque algunas de sus recetas, como los batidos, también se pueden tomar durante el invierno.

Isabel, una de sus compradoras, cuenta en las opiniones: "Para helados con poca grasa, con edulcorantes o con proteína, no hay nada igual, es una pasada, imprescindible para quién quiera cuidar lo que come y comer helado a diario". Otro ejemplo es José López, que la define como "Impresionante máquina" y añade: "Funciona muy bien, nos encanta la gran cantidad de helados que puedes hacer". Pascual es otro de sus clientes satisfechos, que comparte: "Excelente producto, no hay más que decir, como en una heladería".

Una alternativa más económica de heladera

Aunque no cuenta con las mismas valoraciones que el anterior modelo, la de Cecotec puede ser otra gran heladera para tener en casa y más económica.

Se trata de una máquina con hasta 10 programas de recetas sencillas y rápidas. En concreto, son 6 para hacer helados (Gelato, Helado Light, Sorbete, entre otros) y 4 destinados a bebidas frías (como Frappé, Granizados o Batidos). Gracias a su tecnología CreamOn y al programa Re-spin, conseguirás una textura ultracremosa.

Las tres tarrinas que trae son de 1,35 litros, gran capacidad para asegurarte que siempre tenéis helado en casa. Están fabricadas en BPA Free, para que sea un proceso higiénico y completamente seguro. Y su funcionamiento es muy silencioso, así que no os molestará en ningún momento.

Si prefieres polos de fruta, consigue la batidora más potente y recomendada

Si hay una marca conocida por tener las batidoras mejor valoradas del mercado esa es Moulinex. En su catálogo puedes encontrar una gran variedad de modelos, todas con excelentes resultados, y con las que conseguirás mezclas suaves y cremosas en pocos minutos. Y el control no puede ser más sencillo: tienen un único botón con el que batir todos los ingredientes.

Es tan sencillo como que selecciones tus frutas favoritas, las añadas en su gran jarra de más de un litro y sus cuatro cuchillas superafiladas y extraíbles harán todo el trabajo. Mezclarán todos los alimentos hasta conseguir la textura perfecta y añades el resultado en el molde que más te guste.

Es una batidora de la mejor calidad, para aguantar muchos años en tu cocina y se mantenga como el primer día. Perfecta para preparar toda clase de zumos, batidos o cremas.

Los moldes de helados más vendidos año tras año

Si optas por preparar polos, en lugar de los tradicionales helados de tarrina, necesitas estos moldes de silicona que se han convertido en uno de los artículos más populares de Amazon.

Se rellenan de la forma más sencilla apoyándolos horizontalmente. Llegan con una práctica tapa para evitarles malos olores u otros sabores del congelador. Por supuesto, son reutilizables y tienen incorporado el palo para que lo lleves en la mano de la forma más cómoda posible.

Hablamos de un producto con más de mil compras solo en el último mes y que supera las 12.000 valoraciones positivas.

La propuesta de helado casero de la nutricionista Carlota Sobrino

Ahora que tenemos todo lo necesario, ha llegado el momento tan deseado de poner a funcionar nuestra heladera y preparar el postre más ligero y sabroso del verano. La nutricionista Carlota Sobrino comparte en exclusiva con ESNCIAL una propuesta de receta que te va a encantar por sus beneficios y rico sabor.

La propuesta de helado de la nutricionista Carlota Sobrino es un gran acompañamiento para postres / Cedida por Carlota Sobrino

Carlota la titula 'Un helado con sabor a Mallorca' y añade: "Como buena mallorquina, te comparto una receta sencilla que pone en valor uno de los productos más emblemáticos de nuestra gastronomía con esta receta de helado de almendra tostada, naranja y miel". Nos cuenta que está inspirado en los sabores más tradicionales de la isla, combinando sus ingredientes locales y de gran calidad nutricional.

Ingredientes para 6 raciones:

250 g de yogur griego natural

200 ml de nata para montar (35 % materia grasa)

100 ml de leche entera.

120 g de almendra mallorquina tostada (sin sal)

2 cucharadas de miel (30-40 g aproximadamente)

Ralladura de una naranja ecológica

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Una pizca de canela (opcional)

Una pizca de sal (realza el sabor de la almendra)

La elaboración paso a paso del postre:

Tritura unos 70 gramos de almendras hasta obtener una pasta fina. Pica groseramente el resto. Mezcla el yogur, la nata, la leche, la miel, la ralladura de naranja, la vainilla y la pizca de sal hasta obtener una mezcla homogénea. Incorpora la pasta de almendra y las almendras troceadas. Refrigera la mezcla durante al menos 4 horas (idealmente toda la noche). Vierte la preparación en la heladera y manteca durante 25-35 minutos, hasta conseguir una textura cremosa. Si prefieres una consistencia más firme, congela entre 1 y 2 horas antes de servir.

¿Qué aporta nutricionalmente este helado?

El helado casero que nos presenta la nutricionista Carlota Sobrino tiene como protagonista a la almendra. La profesional comparte que: "Destaca por su contenido en grasas monoinsaturadas, vitamina E (un potente antioxidante), fibra, proteínas vegetales y minerales como el magnesio y el calcio".

Por otro lado, la naranja aporta vitamina C y compuestos antioxidantes presentes tanto en su pulpa como en su piel, proporcionando un aroma intenso sin necesidad de recurrir a aromas artificiales. Carlota cuenta que la miel aporta dulzor utilizando una cantidad moderada y que conviene emplearla con mesura, porque su papel es el de aportar sabor.

El yogur proporciona proteínas de alto valor biológico y calcio. Como explica la nutricionista: "Convierte este helado en una opción más saciante y nutricionalmente interesante que muchas alternativas comerciales".

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