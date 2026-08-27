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¿Tu perro deja el pienso en el cuenco? Esto es lo que puedes hacer para que vuelva a comerlo

Es muy habitual que los perros dejen de comer pienso por aburrimiento o cambios en la rutina, pero hay soluciones reales para que lo disfrute como nunca

¿Tu perro rechaza el pienso? El truco de un experto que puede hacer que vuelva a comerlo

¿Tu perro rechaza el pienso? El truco de un experto que puede hacer que vuelva a comerlo / Cortesía Magnific

Regina Ruiz

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La alimentación es una de las mayores preocupaciones en el cuidado de nuestras mascotas. Y es que lo que come el perro tiene una relación directa en su estado de ánimo o su actividad física durante el día. Cuando vemos un cambio en su actitud, como de repente dejar de comer el pienso, es normal que nos preocupemos, pero para tu tranquilidad, hay remedios superefectivos para que vuelvan a ser el animal alegre y lleno de energia que conoces.

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Hay perros que pueden llegar a pasar hasta cinco días sin probar su pienso, en señal de protesta o mostrándote que prefieren otro tipo de dieta. Si para ti esta es la alimentación más completa y no quieres cambiar por una opción húmeda, como el paté, en Tiendanimal y Kiwoko puedes encontrar artículos muy interesantes para que vuelvan a comer. Y no solo eso, porque también al mejor precio, con descuentos que te van a fascinar a primera vista.

¿Por qué mi perro ha dejado de comer pienso?

Por qué mi perro ha dejado de comer pienso, los veterinarios responden

Por qué mi perro ha dejado de comer pienso, los veterinarios responden / Cortesía Unsplash

Aunque de primeras reine la preocupación, debes saber que es algo completamente normal y habitual en la vida de muchos perros. Lo primero es diferenciar si no quiere tomar pienso o no quiere tomar nada de comida en general. En caso de que no coma nada, sí deberías llevarlo al veterinario y tener un buen diagnóstico de lo que le ocurre.

En caso de que lo único que no quiere comer sea pienso, puede haber muchas causas detrás. Lo más normal y habitual es que ya no le apetezca el pienso porque el perro, como una persona, ha desarrollado sus propios gustos o preferencias. Lo mejor en estos casos es buscar alternativas de sabor o de textura para que la novedad le vuelva a llamar la atención.

También puede ocurrir que haya probado la comida húmeda o los premios y prefiera esperar a que le volváis a dar de estos alimentos. Las mascotas son muy inteligentes y saben cómo llegar a lo que quieren.

Otra opción es que note que el pienso le sienta mal en el estómago, ahí sí tocará probar otras alternativas. O pueden ser problemas en los dientes, al ser el tipo de alimentación más dura puede costarle morder y disfrutar de la comida Lo sabrás si se acerca al pienso, lo intenta coger o masticar, pero lo acaba dejando.

¿Qué productos nos pueden ayudar cuando nuestros perros no comen pienso?

Identificado el problema, ahora toca actuar y encontrar los productos que mejor le vienen a cada perro en Kiwoko y Tiendanimal, tan recomendados como el spray contra las garrapatas para mascotas y personas o la botella barata para eliminar el pis en la calle durante el paseo. Debes saber que aunque estos artículos son especialmente útiles cuando nuestro perro deja de comer pienso, también puede ser interesante contar con ellos aunque no ocurra así. Ayudan a que la mascota tenga una dieta más variada y a sorprender al pequeño amigo.

El topper mejor valorado por los dueños para mezclar con el pienso

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Si quieres que su comida habitual siga siendo el pienso, lo mejor que puedes hacer es añadirle un topper para mezclarlo con el pienso, darle nuevos sabores y textura. El mejor valorado en Tiendanimal y Kiwoko es este pack de doce latas de pechuga de pollo con verduras en caldo que tu perro no podrá rechazar cuando lo vea en su comedero. Un alimento saludable, nutritivo y delicioso, con el que tener lo mejor de la comida húmeda y lo mejor de la comida seca.

Este pack se ha ganado una nota de cinco estrellas sobre cinco por su gran sabor, sin añadir aditivos ni conservantes artificiales, elaborada solo con ingredientes completamente naturales. Además de que cada unidad te sale por menos de 2,50 euros, para cuidar por igual tu bolsillo que su dieta.

El aceite que aporta nuevos sabores al pienso de los perros

Uno de los métodos más habituales y efectivos para que el perro vuelva a comer pienso es utilizar un aceite sobre el mismo. Lo mejor es buscar opciones de pescado, como de salmón o atún, que aportará un sabor y olor muy intenso a su plato. El método es muy sencillo, en función de su peso tendrás que poner más gotas o menos (viene especificado en el bote), lo mezclas con los granos y lo dejas reposar unos tres minutos antes de servírselo.

Al ser una opción hecha a partir de salmón noruego, es una fuente natural de ácidos grasos esenciales como omega-3 y 6. Además de convertir el pienso en un plato mucho más apetecible, refuerza su sistema inmunitario, su salud cardiovascular y cuida de su pelaje y piel. Es una opción interesante para muchos aspectos, no solo cuando deja de comer.

Si el pienso le estriñe, la solución es este suplemento

Este producto está especialmente diseñado para solucionar o prevenir problemas digestivos. Sobre todo, es útil frente al estreñimiento, fabricado con ingredientes naturales de la mejor calidad.

Lo pueden tomar perros y gatos de cualquier raza, edad o tamaño. Con ingredientes como extracto de malta (40%), levadura de cerveza, lecitina de soja o aceite mineral, para que tu mascota tenga una dieta saludable, coma lo que coma.

Añádele al pienso una salsa sabrosa para llamar su atención

Otra técnica interesante es añadirle al pienso una salsa que haga los granos de pienso un poco más blandos, sin perder todas sus propiedades y beneficios. Eso sí, tienes que medir y no echarle demasiada cantidad para no convertirlo en una comida húmeda. Es como cuando tú le echas salsas a unas patatas o hamburguesa.

Esta opción que te presentamos con un 97% de ternera es una excelente opción, porque no solo aporta sabor y jugosidad a su plato, sino que le ayudará a cuidar sus músculos y a tener una dieta más equilibrada. Los que lo han probado ya con sus mascotas aseguran que le encanta a los perros y disfrutan de su pienso como nunca.

¿Qué beneficios tiene que tu mascota se alimente a base de pienso?

¿Qué beneficios tiene que tu mascota se alimente base de pienso?

¿Qué beneficios tiene que tu mascota se alimente base de pienso? / Cortesía Unplash

En la alimentación de los perros no es mejor la basada en el pienso que la de comida húmeda. Ambas opciones tienen beneficios interesantes y dependerá de lo que priorices en el crecimiento de tu mascota.

El principal beneficio de una alimentación basada en el pienso es el cuidado dental de nuestra mascota. Los alimentos en seco ayudan a reducir el riesgo de sarro, una de las principales preocupaciones de los dueños. Con los alimentos húmedos es más común que se acumulen restos entre los dientes y que sea más complicado limpiárselos.

También con el pienso es más sencillo medir las calorías y los nutrientes que recibe nuestro animal. Además de que es mucho más fácil de dosificar y administrar.

Si te decantas por el pienso, pero tu perro ha dejado de comerlo, lo primero que tienes que hacer es comprar opciones con otros sabores, texturas o tamaños. Siempre que le des una nueva marca, tienes que mezclarlo con la anterior y hacer una transición poco a poco para que su estómago no se resienta.

Mejores piensos para perros, ¿cuál elegir? Los expertos opinan

Con la inmensa variedad de opciones que hay en el mercado, es normal dudar de cuál es la mejor para nuestras mascotas. Según nos han recomendado los expertos, lo ideal es apostar por piensos para perros que no tengan un alto porcentaje de cereales en su formulación y que sean a base de ingredientes naturales y con presencia de proteína animal.

Tienes que tener claro que hay recomendaciones en las que suelen coincidir los nutricionistas animales, pero no hay una opción mejor que otra. Cada dueño se decanta por uno u otro en función de las circunstancias de su perro.

Orijen, el pienso más recomendado por dueños y nutricionistas

Con alta proteína animal, ingredientes frescos y muy variados, Orijen es una de las opciones que más recomendaciones acumula entre los nutricionistas animales. Sin cereales en su formulación, ayuda al crecimiento en cada una de las etapas de tu perro, contribuyendo a una digestión saludable, a un pelaje brillante y una piel sana.

Este pienso para perros incluye dos tercios de carnes frescas o crudas, y un tercio de carne deshidratada, una fuente concentrada de proteínas nutritivas con el mejor sabor. Pocos piensos del mercado tienen estos porcentajes.

Además, en Tiendanimal y en Kiwoko tienes 2x1. Por ejemplo, el paquete de 6 kilos te puedes llevar dos por 121 euros, cuando uno te cuesta 62 y el paquete de 11 kilos, puedes tener dos por 180 euros, cuando solo uno te cuesta 92.

Farmina, la marca de pienso para perros con más variedad del mercado

Sea como sea tu perro, sus gustos, tipo de alimentación, digestión o actividad, en Farmina vas a encontrar una opción que se adapte a él sí o sí, gracias a la gran variedad de oferta que tiene, la que más en el mercado. Este que te presentamos es uno de los más populares entre perros medianos y maxi, formulado cuidadosamente con ingredientes de alta calidad. Sin cereales, esta receta contiene arándanos, calabaza y cordero fresco, para una comida deliciosa pero que contribuya a una dieta equilibrada y a mantener su vitalidad.

Este pienso para perros contiene también aceites de pescado, que resultan esenciales para mantener articulaciones flexibles y un corazón fuerte. Y las ofertas no paran, porque puedes tener un 30% de descuento en la segunda unidad.

Para los que prefieren opciones semihúmedas

El pienso semihúmedo para perros Platinum se ha convertido en una de las opciones más recomendadas. Cocinado a baja temperatura y con ingredientes frescos (hasta un 70% de carne), está diseñado para una digestión rápida y eficaz. La marca envasa inmediatamente después de su producción en bolsas de alta calidad, para así poder preservar el mejor sabor hasta el último bocado.

Es una opción para perros adultos de todas las razas. "Es la primera vez que lo compro, pero no será la última", "Es natural, le gusta y le sienta muy bien" o "De lo mejor" son algunas opiniones que han dejado los dueños de perros en las webs de Kiowoko y Tiendanimal, demostrando que puede ser de los mejores para sorprenderle, si tu perro no come pienso como antes.

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