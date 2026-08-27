¿Tu perro deja el pienso en el cuenco? Esto es lo que puedes hacer para que vuelva a comerlo

La alimentación es una de las mayores preocupaciones en el cuidado de nuestras mascotas. Y es que lo que come el perro tiene una relación directa en su estado de ánimo o su actividad física durante el día. Cuando vemos un cambio en su actitud, como de repente dejar de comer el pienso, es normal que nos preocupemos, pero para tu tranquilidad, hay remedios superefectivos para que vuelvan a ser el animal alegre y lleno de energia que conoces.

Hay perros que pueden llegar a pasar hasta cinco días sin probar su pienso, en señal de protesta o mostrándote que prefieren otro tipo de dieta. Si para ti esta es la alimentación más completa y no quieres cambiar por una opción húmeda, como el paté, en Tiendanimal y Kiwoko puedes encontrar artículos muy interesantes para que vuelvan a comer. Y no solo eso, porque también al mejor precio, con descuentos que te van a fascinar a primera vista.

¿Por qué mi perro ha dejado de comer pienso?

Por qué mi perro ha dejado de comer pienso, los veterinarios responden / Cortesía Unsplash

Aunque de primeras reine la preocupación, debes saber que es algo completamente normal y habitual en la vida de muchos perros. Lo primero es diferenciar si no quiere tomar pienso o no quiere tomar nada de comida en general. En caso de que no coma nada, sí deberías llevarlo al veterinario y tener un buen diagnóstico de lo que le ocurre.

En caso de que lo único que no quiere comer sea pienso, puede haber muchas causas detrás. Lo más normal y habitual es que ya no le apetezca el pienso porque el perro, como una persona, ha desarrollado sus propios gustos o preferencias. Lo mejor en estos casos es buscar alternativas de sabor o de textura para que la novedad le vuelva a llamar la atención.

También puede ocurrir que haya probado la comida húmeda o los premios y prefiera esperar a que le volváis a dar de estos alimentos. Las mascotas son muy inteligentes y saben cómo llegar a lo que quieren.

Otra opción es que note que el pienso le sienta mal en el estómago, ahí sí tocará probar otras alternativas. O pueden ser problemas en los dientes, al ser el tipo de alimentación más dura puede costarle morder y disfrutar de la comida Lo sabrás si se acerca al pienso, lo intenta coger o masticar, pero lo acaba dejando.

¿Qué productos nos pueden ayudar cuando nuestros perros no comen pienso?

Identificado el problema, ahora toca actuar y encontrar los productos que mejor le vienen a cada perro en Kiwoko y Tiendanimal, tan recomendados como el spray contra las garrapatas para mascotas y personas o la botella barata para eliminar el pis en la calle durante el paseo. Debes saber que aunque estos artículos son especialmente útiles cuando nuestro perro deja de comer pienso, también puede ser interesante contar con ellos aunque no ocurra así. Ayudan a que la mascota tenga una dieta más variada y a sorprender al pequeño amigo.

El topper mejor valorado por los dueños para mezclar con el pienso

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Si quieres que su comida habitual siga siendo el pienso, lo mejor que puedes hacer es añadirle un topper para mezclarlo con el pienso, darle nuevos sabores y textura. El mejor valorado en Tiendanimal y Kiwoko es este pack de doce latas de pechuga de pollo con verduras en caldo que tu perro no podrá rechazar cuando lo vea en su comedero. Un alimento saludable, nutritivo y delicioso, con el que tener lo mejor de la comida húmeda y lo mejor de la comida seca.

Este pack se ha ganado una nota de cinco estrellas sobre cinco por su gran sabor, sin añadir aditivos ni conservantes artificiales, elaborada solo con ingredientes completamente naturales. Además de que cada unidad te sale por menos de 2,50 euros, para cuidar por igual tu bolsillo que su dieta.

El aceite que aporta nuevos sabores al pienso de los perros

Uno de los métodos más habituales y efectivos para que el perro vuelva a comer pienso es utilizar un aceite sobre el mismo. Lo mejor es buscar opciones de pescado, como de salmón o atún, que aportará un sabor y olor muy intenso a su plato. El método es muy sencillo, en función de su peso tendrás que poner más gotas o menos (viene especificado en el bote), lo mezclas con los granos y lo dejas reposar unos tres minutos antes de servírselo.

Al ser una opción hecha a partir de salmón noruego, es una fuente natural de ácidos grasos esenciales como omega-3 y 6. Además de convertir el pienso en un plato mucho más apetecible, refuerza su sistema inmunitario, su salud cardiovascular y cuida de su pelaje y piel. Es una opción interesante para muchos aspectos, no solo cuando deja de comer.

Si el pienso le estriñe, la solución es este suplemento