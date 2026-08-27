Cómo conseguir la colección de Aitana con Adidas: las prendas se agotan en minutos

Por fin ha llegado un día marcado en rojo en el calendario por los amantes de la moda y de la música. Ya está a la venta una de las colecciones más virales de los últimos años: Aitana y Adidas vuelven a unir fuerzas con motivo de su exitoso Cuarto Azul World Tour. Se trata de una selección de piezas de lo más originales e icónicas, con las que dejar tu huella por donde pasas gracias a la energia más 'Superestrella'.

Esta colección promete agotar todas sus unidades muy pronto, no solo porque la protagonista sea la artista más importante del panorama nacional, sino porque sus piezas son preciosas, únicas, en tendencia y muy favorecedoras. De hecho, ya te avisamos que ayer fue la preventa exclusiva en la tienda oficial de Aitana y en las primeras horas volaron todas las tallas.

Es importante recordar que no va a estar disponible en las tiendas de Adidas, así que es importante no perder el tiempo y conseguirlas lo antes posible en la página web de la firma. Para que tengas claro lo que necesitas y solo tengas que preocuparte por escoger la talla que mejor se adapta a ti, hemos preparado una selección con las prendas, explicando las ventajas de cada una y tengas claro la que encaja contigo. Ya te avisamos que las piezas son tan bonitas, que te va a costar (y mucho) decantarte por solo una.

¿Cuántas colecciones ha tenido Adidas en colaboración con Aitana?

No es la primera vez que Adidas y Aitana se unen para sacar una colección colaborativa. Y es que la firma es una de las marcas de confianza de la cantante, tanto para sus conciertos como para el día a día. Tanto en sus redes sociales como sobre el escenario, estamos acostumbrados a ver a la joven con sus prendas, demostrando que son las más cómodas y favorecedoras que podemos llevar a día de hoy.

La primera colección de Aitana y Adidas, la 'Metamorfosis Season', estaba compuesta por tres piezas / Adidas

En julio de 2025, Adidas lanzó la colección cápsula de 'Metamorfosis Season Collection', en honor la gira Aitana con conciertos en los estadios más importantes de Madrid y Barcelona. Estaba compuesta por tres prendas:

Chaqueta Firebird, un modelo clásico de la marca en negro, con el dibujo de una mariposa en blanco, símbolo de esta era de Aitana.

un modelo clásico de la marca en negro, con el dibujo de una mariposa en blanco, símbolo de esta era de Aitana. Camiseta clásica , en blanco con las rayas de Adidas en negro y diferentes mariposas repartidas por la prenda.

, en blanco con las rayas de Adidas en negro y diferentes mariposas repartidas por la prenda. La gorra de Metamorfosis Season, en negro y con diferentes dibujos repartidos en la pieza en blanco y azul.

Además, Aitana llevó en esta gira trajes customizados y personalizados con algunos de los detalles más representativos de Adidas. Una unión muy especial de la que ahora tú también puedes ser parte con cuatro prendas nuevas, en esta ocasión en honor del Cuarto Azul World Tour.

Una edición limitada de las zapatillas más icónicas de Adidas en honor a Aitana

Una edición limitada de la icónica adidas Superstar 82, la adidas Superestrella con el toque personal de Aitana / Adidas

Las superstars son las zapatillas más míticas de Adidas y 'Superestrella' es la canción más conocida de Aitana, así que en esta colección no podía faltar una edición limitada de este modelo. Al diseño clásico que encaja en todos los gustos, se le añade el toque personal de la cantante, para que el resultado sea un calzado cómodo, pero con un estilazo único con el que coronar cada outfit.

Y es que estas zapatillas te dan muchas opciones para variar cada día en función de con qué las combines. Tienen dos juegos de cordones: unos blancos con estrellas azules y luego los negros clásicos de la marca. Por otro lado, también traen un juego de charms que puedes añadir a los propios cordones y personalizar a tu gusto, con el clásico trébol de Adidas o un divertido emoji de Aitana.

Un detalle especial es que en el lateral de la zapatilla lleva escrito la palabra 'Superestrella', para darte fuerza en cada paso y empoderarte con la canción más exitosa del momento. Cómodas, fáciles de combinar y con mucho estilo, tienen todo lo que un modelo así necesita, seas o no fan de Aitana.

Ya te avisamos que en la web de la cantante volaron casi todas las tallas, incluso las menos comunes.

Uno de los artículos que agotó sus unidades en la preventa

La sudadera Becknbaur es una chaqueta clásica de Adidas, ahora con un diseño inspirado en Aitana / Adidas

La sudadera Becknbaur ha sido uno de los productos que más rápido se ha agotado durante la preventa CAWT Aitana x Adidas y promete que ocurra igual en su venta general. En un precioso tono azul bebé y con detalles en blanco, tiene todo para ser una de las chaquetas que no te quitas durante el entretiempo, dándole un estilo informal si la combinas con un chándal o más elegante si escoges un vaquero favorecedor.

Es una sudadera entallada con cierre de cremallera y silueta clásica, con el sacarás el máximo partido a tu figura. En la parte delantera tienes el logo de la marca, de nuevo en su forma de trébol, y un coqueto dibujo de un lazo de encaje blanco. En la parte de atrás, vuelven a aparecer el diseño de estos lazos, solo que en un mayor tamaño y en colores como rosa o negro.

Una chaqueta juvenil y estilosa, que pueden llevar por igual los seguidores de Aitana como los que no. Hay que recordar que esta tonalidad de azul ha sido tendencia esta temporada, sobre todo combinándola con marrón, así que también te va a servir para seguir estando a la moda.

Un diseño de camiseta más sencillo, pero igual de favorecedor

Una camiseta de manga corta y con corte clásico para homenajear a Adidas y Aitana / Adidas

Si prefieres un estilo más clásico y te gustan las prendas en tonos básicos, que te den un buen fondo de armario, tu opción es la camiseta 3-Stripes. Con el diseño más característico de Adidas, es una camiseta blanca con detalles en negro, como el cuello o las mangas, un corte recto, que le sienta bien a todos los tipos de cuerpos. Su disponibilidad de tallas es desde la S hasta la XL y es una de las prendas más económicas de la colección, porque solo cuesta 34,99 euros.

Por supuesto, tiene el toque especial de Aitana y de todo su era de 'Cuarto Azul', con un bonito lazo, de nuevo en azul cielo, en el otro lado del pecho. Todo parece indicar que los lazos van a estar muy presentes en la siguiente etapa musical de la cantante, así que te sirve para estar con todo preparado para lo que está por llegar.

El top que arrasó en preventa solo cuesta 34,99 euros

Camiseta de Adidas entallada con cuello chimenea y con el estilo de Aitana / Adidas

La colección la cierra una camiseta en formato top de lo más favorecedor y prueba de ello es como se agotaron las unidades en cuestión de pocos minutos. Se trata de una prenda entallada, más ajustada que la anterior, por si no te gustan las camisetas anchas, con cuello chimenea, para poder lucir un torso más estilizado y enfocando las mejores facciones de tu cara.

Es en blanco, con el logo tradicional de Adidas en dorado y, la mejor parte, serigrafiada la palabra 'Superestrella' en una tipografía que parece sacada de un cuento. Así le puedes decir al mundo que eres una mujer que puede con todo y todos. También cuenta con las clásicas rayas de la firma en la parte de los hombros.

Y si no llegas a tiempo... las mejores alternativas que puedes encontrar en Adidas

Si la venta general de la colección de Aitana con Adidas va a la misma velocidad que en la web de la cantante, va a ser difícil conseguir las prendas que quieres. En caso de que no llegues a tiempo y si te quedas sin algunas de tus piezas favoritas, debes saber que en la firma puedes encontrar una gran variedad de artículos en tendencia con los que aliviar la perdida.

Las zapatillas más vendidas de Adidas llegan en nuevas tonalidades

Handball Spezial: aas zapatillas más vendidas de Adidas llegan en nuevas tonalidades / Cortesía adidas

En los últimos meses, las Adidas Spezial se han convertido en las más vendidas de la marca. Además de su gran comodidad, son populares por su enorme variedad de colores, en la que encontrarás sí o sí una combinación que encaje en tus gustos. Y es que su diseño vintage y sus materiales de gran calidad hacen que sea una opción perfecta, sin importar las horas que las lleves puestas o lo mucho que camines.

En este tono azul claro, tan en tendencia, sigue respirando el espíritu de Aitana, aunque no forme parte de su colección. Ideales tanto para acompañarte en el regreso a la oficina, como a un concierto de la artista o a una quedada con amigas.

La sudadera que no dejas de ver por redes sociales

La sudadera que no dejas de ver por redes sociales / Cortesía adidas

Este 2026 ha habido dos tendencias claras en el mundo de la moda: los lunares y la combinación del marrón con tonos pastel, sobre todo con el azul claro. Prueba de ello es que esta sudadera tan original de Adidas con los polka dots en un color chocolate no ha dejado de aparecer en redes sociales. Y es que es la mezcla perfecta entre lo clásico y lo moderno, con un tejido suave y resistente, para que te sientas igual de bien que la calidad que tiene esta prenda.

Muy similar a la sudadera que incluye la colección de Cuarto Azul, quedarás frente a todos como un icono de estilo.

Si prefieres una opción más de entretiempo y minimalista, esta opción a cuadros se posiciona como un auténtico acierto / Cortesía adidas

Aunque si prefiers un diseño más discreto, puedes optar por este modelo de chaqueta deportiva a cuadros que se ajusta a la tendencia y, al mismo tiempo, se posiciona como un básico del entretiempo.

El polo de Adidas con el estilo que nunca pasa de moda

El polo de Adidas con el estilo que nunca pasa de moda / Cortesía de Adidas

El polo tweed de Adidas tiene un estilo atemporal, que destaca por su increíble ajuste, resaltando todos tus puntos fuertes. Su corte entallado favorece a todo tipo de cuerpos, mientras que su diseño versátil consigue que sea ideal para casi cualquier escenario.

Está disponible en una gran variedad de tallas, yendo desde la 2XS hasta la 2XL. Te quedará impresionante para darlo todo en los conciertos de Aitana, porque sí, tambien es extremadamente cómodo.

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