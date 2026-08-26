Los 6 muebles para pisos pequeños que ofrecen más almacenamiento sin ocupar de más

A lo mejor has dedicado estas vacaciones a ordenar la casa y te has dado cuenta de lo necesario que es contar con más espacio en casa. Ya sea para guardar la chaqueta que mejor sienta ahora que utilizas los vestidos de verano o para colocar los objetos de decoración que reinan tus estancias, como las lámparas de mesa versátiles, seguro que te interesa encontrar muebles compactos, que no te ocupen mucho, pero que en su interior guarden más espacio de almacenaje del que parece en un primer momento.

Una casa ordenada, ayuda a reducir el estrés o el agobio de la rutina, además de dar amplitud a las habitaciones. Y una casa ordenada no tiene que ser una vivienda sin decoración o muebles. Por ese motivo, la mejor solución es recurrir a los muebles que te vamos a presentar, bonitos, prácticos y muy útiles para el día a día, para ampliar las comodidades que tienes en casa.

El aparador de entrada que personalizas totalmente a tu gusto

Cuando ves este aparador de entrada, piensas que es un mueble bonito que te da la bienvenida al hogar, pero esconde mucho más.Y es que cuenta con estantes que tú colocas y ajustas en función de tus necesidades de almacenaje. Puedes colocar los estantes a una altura u otra, según vayas a utilizarlos para guardar zapatos (como las zapatillas Adidas baratas que arrasan entre las mujeres o las sandalias Skechers rebajadas), papeles o llaves. Así, se adapta a ti en todo momento.

Está fabricado al 100 % en la elegante y atractiva madera de nogal, de las más buscadas en decoración a día de hoy por lo bien que queda en cualquier vivienda. Las puertas del mueble están acanaladas y se abren con suavidad. El resultado es un aparador muy duradero que te ayudará a tener una rutina más ordenada.

El mueble con más capacidad de almacenaje con el que aprovechar el espacio

Este armario de dos puertas encierra en su interior hasta 16 estantes en los que puedes repartir tus pertenencias en una inmensa variedad de opciones de almacenaje: hay estantes centrales de cinco niveles, estantes laterales de seis niveles en las puertas y laterales equipados con barras de soporte para que no haya riesgo de caídas. Con diferentes alturas (el más pequeño mide 12,5 centímetros de alto y el más grande 19 centímetros) podrás guardar casi todo lo que te imaginas. Es un mueble de 60x30x104 centímetros, así que podrás adaptarlo a muchas de las estancias de tu casa, ya sea la cocina, el salón o uno de los dormitorios.

Es muy resistente y tienes la opción de fijarlo en la pared para que tengas la tranquilidad de que no se va a volcar. Su acabado color madera quedará espectacular en cualquier habitación, pero también tienes la posibilidad de conseguirlo en negro o blanco.

Un mueble estrecho, para encajar en cualquier rincón de tu hogar

Una opción muy interesante con la que aprovechar el espacio es buscar un mueble estrecho, que te entre en cualquier rincón que tengas disponible en casa y con varios estantes con los que conseguir un almacenamiento extra. Este modelo que te presentamos está arrasando en Amazon en las últimas semanas, y no solo por su bonito color verde matcha, una de las grandes tendencias de decoración de la temporada.

Tiene un montaje muy sencillo y puedes elegir si prefieres que se abra hacia la izquierda o hacia la derecha, demostrando que está listo para encajarlo en cualquier rincón, sin importar dónde lo tengas situado. Sus estantes ajustables te ofrecen cinco alturas diferentes, con muchas opciones de almacenaje. Y es que es un mueble profundo (30 centímetros) y muy alto (170 centímetros) con el que mantener la casa ordenada será una tarea sencilla.

Y por si fuera poco... ¡tiene luces incorporadas! Cuando abras la puerta superior, se encenderá y podrás encontrar en cuestión de segundos justo lo que necesitas.

Estantería esquinera para hacer útil cada rincón de tu hogar

Aunque te cueste creerlo, hay muebles para aprovechar hasta las esquinas de las casas. Esta estantería en forma de L es muy útil para tu salón, oficina o dormitorio. Con diferentes alturas, te deja múltiples opciones de almacenaje para tus libros, juguetes, juegos de mesa u otros objetos de decoración. Además, cada estante está diseñado con bordes elevados para evitar que los artículos se caigan, por si decides colgarla en la pared.

Esta fabricada con madera lijada a mano, por lo que es una una pieza muy especial y de gran calidad. La prueba de que es un mueble de almacenaje versátil, útil y que encanta a todo el que la prueba es que en Amazon tiene una nota de 5 estrellas sobre 5, todo un éxito.

El modelo que necesitas si buscas dónde guardar la ropa

Si tienes un armario repleto de ropa y lo que buscas es un mueble auxiliar para guardar bien las prendas cuando llega el cambio de estación, este modelo te encantará. Es doble, con una separación central, que pemite repartir tus prendas. Por ejemplo, uno lo puedes destinar a los pantalones, como los vaqueros que mejor quedan, y otro a los jerséis o las mejores chaquetas de entretiempo.

Y es que, ¿quién dice que los muebles para la ropa tienen que ser feos? Este, a la par que práctico, quedará precioso en tu dormitorio gracias a que está fabricado en jacinto agua, una fibra natural procedente de Sudamérica que le dará un toque muy especial a tu decoración. Es un material muy duradero y tus prendas estarán bien protegidas, gracias al forro de tela del interior.

Una estantería ultradelgada que no notarás que está en casa

Este estante de pared con cinco alturas puede ser tu gran ayuda para mantener la casa ordenada. Es muy fina, solo 9 centímetros de fondo, ideal para espacios pequeños, así que no ocupará nada de espacio en el hogar cuando lo coloques y al tener tantos estantes, te va a permitir colocar muchos más objetos de los que imaginas. Tendrás un acceso rápido y cómodo a los libros, vinilos o revistas que quieras poner en este mueble.

Está hecho en acero y su montaje es de lo más sencillo, se fijará a la pared de una forma muy resistente con cintas adhesivas ultrapotentes. Las personas que lo han probado explican que es una compra muy recomendada y que les ha sorprendido su gran calidad y el aspecto tan atractivo que tiene. Una solución fácil y cómoda a la falta de espacio en casa.

En definitiva, dejan constancia que mantener el orden en casa no significa renunciar al estilo ni llenar las habitaciones de muebles. Con estas opciones puedes aprovechar cada rincón y conseguir ese espacio extra que necesitas para guardar ropa, accesorios y todo tipo de objetos sin sobrecargar la decoración. Muebles prácticos, bonitos y versátiles que te ayudarán a tener todo en su sitio y disfrutar de un hogar mucho más despejado.

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