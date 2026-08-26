Esta es la mesa extensible de IKEA que se ha convertido en un básico para los pisos pequeños

Lo admito: si estás en plena mudanza o estrenando casa y me pides una recomendación para amueblarla, probablemente te dé una respuesta que se repita por encima de toda las demás: una buena mesa de comedor. Lo admito, son mi debilidad. Y no, no hace falta tener un salón enorme para disfrutar de ella.

Porque si algo sabemos quiénes hemos tenido que encajar una casa entera en unos pocos metros cuadrados (psst: estos seis muebles aptos para pisos pequeños que brindan un extra de almacenamiento) es que, muchas veces, el espacio no acompaña a todos esos muebles que nos gustaría tener. La clave está, precisamente, en elegirlos bien. Y, en el caso de la mesa de comedor, apostar por una opción extensible puede ser la mejor decisión.

En el día a día, puede ocupar exactamente el espacio que necesitas. Pero cuando llegan invitados, una celebración improvisada o esa comida familiar para "ver el nuevo piso" que acaba alargándose más de la cuenta, basta con extenderla para ganar varios comensales. Sin cálculos imposibles, sin tener que juntar mesas y, sobre todo, sin renunciar a tener una mesa de comedor de verdad por vivir en pocos metros cuadrados.

Lo mejor es que tampoco supone necesariamente un gran desembolso. El precio de una buena mesa extensible no tiene por qué alejarse demasiado del de una mesa convencional. Al menos, si te decantas por una de las tantas opciones que ofrece IKEA. Al fin y al cabo, no es posible negar que tienen un precio de lo más competitivo. Sobre todo, la estrella del artículo: la mesa ÅLHULT.

La mesa extensible ÅLHULT se ha convertido en el gran favorito del catálogo de IKEA / Cortesía IKEA

La mesa extensible ÅLHULT se ha convertido en el gran favorito del catálogo de IKEA

Hay compras para la casa que, sin necesidad de grandes alardes, terminan convirtiéndose en auténticos básicos. La mesa extensible ÅLHULT es una de ellas. Su principal atractivo está, precisamente, en esa combinación difícil de superar de precio, funcionalidad y diseño: por unos 159 euros, puedes hacerte con una mesa de comedor que se adapta con facilidad a prácticamente cualquier salón y que, además, resulta sencilla de mantener en el día a día.

La mesa extensible ÅLHULT es una opción perfecta para reuniones familiares o de amigos sin perder ni una pizca de espacio / Cortesía

Pero hay más. Basta un gesto para ampliar su superficie y pasar de una mesa pensada para el día a día a una capaz de acoger cómodamente a unas seis personas. Una solución especialmente práctica cuando llegan invitados, pero que no obliga a convivir con una mesa de grandes dimensiones el resto del tiempo.

También juega a su favor su acabado. La chapa de fresno con laca tintada aporta ese punto de calidez que ayuda a vestir el comedor sin necesidad de recargarlo y, al mismo tiempo, facilita su limpieza y mantenimiento. En otras palabras: una de esas piezas que funcionan tanto por estética como por sentido práctico.

IKEA dispone esta mesa extensible ÅLHULT y cuatro sillas en este set NORDMANSSKÄR / Cortesía IKEA

Y si ya estás imaginando cómo combinarla, hay una buena noticia: también puedes encontrar una opción que reúne la mesa con cuatro sillas del modelo Bomstad, en la misma tonalidad. Una alternativa especialmente interesante para quienes prefieren resolver el comedor de una sola vez y con una estética coordinada.

Por qué recomendamos una y otra vez esta mesa extensible ÅLHULT

La recomendamos porque reúne varias de las características que más buscamos en una mesa de comedor: un precio ajustado, un diseño fácil de integrar y una funcionalidad que realmente marca la diferencia. Su formato extensible permite adaptarla a las necesidades del día a día sin renunciar a contar con espacio extra cuando llegan invitados.

Por qué recomendamos la mesa extensible ÅLHULT de IKEA / Cortesía IKEA

A esto se suma un acabado cálido y atemporal que encaja fácilmente con distintos estilos decorativos y un mantenimiento sencillo. En definitiva, una compra práctica y versátil que demuestra que no siempre es necesario hacer una gran inversión para conseguir una pieza capaz de resolver el comedor con solvencia.

Otras opciones de mesas extensibles: el modelo SKANSNÄS

Si cuentas con algo más de presupuesto y buscas una pieza con una presencia más especial, merece la pena echar un vistazo a la SKANSNÄS. Su diseño incorpora bordes de madera maciza, refuerzos de testa con veteado en diagonal y esquinas redondeadas, pequeños detalles que consiguen elevarla por encima de la clásica mesa de comedor funcional.

Su sistema de apertura de mariposa permite ampliar la mesa de manera sencilla cuando la ocasión lo requiere, mientras que su montaje está pensado para resultar fácil y directo. El acabado en marrón, aplicado por capas y posteriormente barnizado, no solo refuerza su estética, sino que también proporciona una mayor protección y resistencia frente al uso cotidiano.

Fabricada con chapa de madera de mayor grosor, es una de esas opciones pensadas para disfrutar de comidas largas, sobremesas improvisadas y reuniones en casa sin tener que preocuparse demasiado por las pequeñas manchas o por el desgaste inevitable del paso del tiempo. Porque, al final, una buena mesa no debería limitarse a ocupar un espacio: debería estar preparada para todo lo que sucede alrededor de ella.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.